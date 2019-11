Brian muss in «kleine Verwahrung»

«Die Zeit der Jugendstrafen ist vorbei», sagte Richter Marc Gmünder, Präsident des Bezirksgerichts Dielsdorf, bei der Urteilsverkündung am Mittwochnachmittag. Er verurteilte den Beschuldigten Brian K. zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten. Angesichts der bereits verbüssten Untersuchungs- und Sicherheitshaft wäre die verbleibende Strafe überschaubar. Doch die Freiheitsstrafe soll zugunsten einer stationären therapeutischen Massnahme nach Artikel 59 des Strafgesetzbuches aufgeschoben werden. Im Volksmund nennt sich dies «kleine Verwahrung».

Brian, der sich unter anderem wegen eines Angriffs auf einen Angestellten der Justizvollzugsanstalt Pöschwies verantworten musste, kommt also bis auf weiteres nicht auf freien Fuss.

Die vom Gericht angeordnete Massnahme lässt ihm etwas mehr Hoffnung auf Freiheit als es die von der Staatsanwaltschaft geforderte ordentliche Verwahrung getan hätte. Eine stationäre therapeutische Massnahme dauert in der Regel höchstens fünf Jahre. Falls nötig, kann sie dann verlängert werden – immer und immer wieder. Bislang hat Brian Therapieversuche stets verweigert.

Viel mehr als nur «eine Rangelei»

Das Gericht kam beim schwerwiegendsten Vorwurf, der verhandelt wurde, zu einem Schuldspruch. Ende Juni 2017 rastete Brian im Gefängnis Pöschwies aus, als ihm in einem Gespräch angekündigt wurde, dass er zurück in die Sicherheitsabteilung verlegt werde. «Ich erkläre euch den Krieg», soll er darauf erwidert und einen Stuhl durch den Raum geschmissen haben.

Danach attackierte er einen anwesenden Aufseher mit Fäusten. Erst den zur Verstärkung bereitstehende weiteren Aufsehern gelang es, den Angriff zu beenden. Der Angegriffene erlitt zwar nur verhältnismässig leichte Verletzungen. Das Gericht spricht Brian der versuchten schweren Körperverletzung für schuldig, weil er in Kauf genommen habe, sein Opfer mit den wuchtigen Faustschlägen schwer, allenfalls sogar lebensgefährlich, zu verletzen.

Der Verteidiger von Brian stellte den Vorfall während der Verhandlung vergangene Woche harmloser dar. Es sei ein «Gerangel» gewesen. Die Aufseher hätten ihre Aussagen abgesprochen, und würden den Beschuldigten zu unrecht schwer belasten. Das Gericht schloss sich dieser Sichtweise nicht an. Die Aussagen der acht Beteiligten würden sich zwar in einzelnen Details unterscheiden, in groben Zügen hätten sie den Vorfall jedoch identisch geschildert.

Auch widersprach das Gericht der vom Verteidiger mehrfach geäusserten Darstellung, dass Brian im Strafvollzug nur deshalb etliche Male straffällig geworden sei, weil er vom Justizapparat und psychiatrischen Einrichtungen mehrfach ungerecht und unzulässig behandelt worden sei.

Bereits in sehr jungen Jahren gewalttätig

«Es fallen einem immer wieder dieselben Deliktmuster auf», sagte der Richter. Bereits mit gerade einmal sieben Jahren sei er mit seinem aggressiven Verhalten so aufgefallen, dass Massnahmen nötig wurden. In der Primarschule habe er andere Kinder teils grundlos und brutal zusammengeschlagen. Als 11-Jähriger habe er sein Zimmer demoliert, um eine Einweisung in ein Heim abzuwenden.

Diese und weitere Vorfälle hätten sich ereignet, lange bevor es zu den angeblichen Verfehlungen der Justiz ihm gegenüber gekommen sei.

«Mit Gewalt und Drohungen gegen Dritte sowie Sachbeschädigungen hat er versucht, seine ZIele zu erreichen - und war damit nicht selten erfolgreich». Dieses Muster lasse sich bis heute verfolgen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Unabhängig davon, ob es dabei bleibt oder nicht, wird Brian die Zürcher Justiz auf jeden Fall weiterhin beschäftigen: Brian habe nämlich nach der Anklageerhebung weitere Delikte begangen, die Staatsanwaltschaft habe deswegen bereits ein weitere Strafuntersuchung gegen ihn eröffnet.

Brian blieb der Urteilsverkündung fern – wie zuvor der Verhandlung. Er wurde aus gesundheitlichen Gründen dispensiert. Das Gericht hat beschlossen, die derzeitige Sicherheitshaft bis Mai 2020 zu verlängern.

Hat die nun angeordnete Therapie Erfolg, könnte sie Brian den Weg in die Freiheit ebnen. Laut dem Richter befindet er sich in einer «Abwärtsspirale», die gebrochen werden müsse. «Der Schlüssel zum Erfolg und zu einer besseren Zukunft liegt in seiner Hand. Wir hoffen, dass er irgendwann in der Lage ist, das zu erkennen.»