Bruchschoggi liegt auch im Wehntal im Trend

Die Schleiniker Gemeindepräsidentin Florina Böhler kommt in die Milchhütte und kauft Gipfeli für die Mitarbeitenden auf der Verwaltung. «Es ist schön zu sehen, dass die Menschen das Café und den Laden nutzen», sagt sie. Marc Rothe sitzt mit Kollege Andreas Zuliani bei einem Kaffee. Er findet es von Vorteil, in der Milchhütte rasch Lebensmittel für den täglichen Bedarf kaufen zu können. Neben Brot aus der eigenen Backstube, Milchprodukten im Kühlschrank, Früchten und Gemüse in Körben, stehen auch Tüten mit eigenen Müeslimischungen und selber gemachte Schoggi im Regal.

Milchhütte ist der einzige Laden im Dorf

Das Angebot in der Milchhütte ist für die Schleiniker Bevölkerung die einzige Möglichkeit, Lebensmittel einzukaufen. Es gibt keinen anderen Laden im Dorf. Im Mai 2018 hat das Geschwisterpaar Christine Gabler und Daniel Hirt das Lädeli in der ehemaligen Milchhütte an der Dorfstrasse eröffnet. Ihre Idee war, selbst gebackenes Brot und andere Produkte aus der Region anzubieten. Als Ergänzung richteten sie ein Café ein, das als Treffpunkt für alle Generationen gedacht ist. Es gibt auch eine Kinderecke mit Spielsachen und Bilderbüchern.

Die Kundschaft kommt aus dem ganzen Wehntal und schätzt die saisonal angepassten Lebensmittel. «Sie sind auch bereit, dafür einen etwas höheren Preis als beim Grossverteiler zu bezahlen», sagt Hirt. Das Fleisch stammt von einer Bauernfamilie aus dem Dorf. «Die Leute zeigen Verständnis, wenn nicht immer alles erhältlich ist», sagt Gabler. «Erst wenn erneut gemetzget wird, ist das Sortiment wieder vollständig.»

Ihr Bruder ist zufrieden mit dem Geschäftsgang. «Unser Konzept kommt an», sagt Hirt. Brot aus Getreide, das in der eigenen Mühle gemahlen wird, steht nach wie vor im Zentrum. Beim Backen wechselt er sich ab mit Carole Schöb aus Boppelsen, die seit kurzem zum Team gehört. Sie ist wie Hirt Lebensmittelingenieurin und zudem gelernte Chocolatière. «Wir bieten unsere eigene Schokolade an, was produktemässig eine gute Ergänzung ist», hält der Inhaber fest. Schöb ist per Zufall auf die Möglichkeit gestossen, bei der Milchhütte mitzumachen. «Die Arbeit gefällt mir ausgesprochen gut», sagt sie. Ihre Schokoladenkreationen, zu denen auch die aktuell beliebte Bruchschokolade in verschiedenen Varianten gehört, finden guten Absatz. Kuchen, Muffins und Guetsli entstehen ebenfalls in der Backstube der Milchhütte.

Jacqueline Gardelle ist ebenfalls kürzlich zum Milchhüttenpersonal gestossen. Sie wohnt in Niederweningen und hat den Laden zuerst als Kundin kennengelernt. «Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, in einem Café zu arbeiten», erklärt sie. «Hier gefällt es mir sehr gut, und ich bin froh, dass es mit der Anstellung geklappt hat.»

Der Umgang mit Gästen und Kundschaft ist familiär, die Arbeit in der Backstube, hinter der Theke und im Laden jedoch sehr aufwendig. «Unser Einsatz ist gross», sagt Gabler. «Aber er lohnt sich. Wir verzeichnen eine Umsatzsteigerung.» Das habe auch damit zu tun, dass sie flexibel auf Kundenwünsche reagieren und mit speziellen Anlässen zusätzlich Leute anlocken können. Gut besucht sei der Brunch am Samstag. «Wir organisieren aber auch Kindergeburtstage und Vereinsanlässe oder stellen Apéroplatten nach Wunsch zusammen.

Das Café funktioniert als Treffpunkt für alle

Das Konzept, wie es sich Gabler und Hirt für ihr Projekt vor zwei Jahren vorgestellt haben, funktioniert. Der Laden und das Café sind eine gute Kombination. An einem Tisch sitzen Carmen Fechner aus Schneisingen und ihre Freundin Sandra Job, die in Oberweningen wohnt. Die beiden Frauen haben eine Tasse Kaffee und ein Glas des selber gemachten Power Drinks mit Ingwer und Birnensaft vor sich stehen. «Es ist sehr gemütlich hier», sagt Fechner, die zum ersten Mal im Café der Milchhütte ist. «Und die Auswahl an Gebäck ist gross.» Job schätzt die sozialen Kontakte, die sich beim Besuch in der Milchhütte ergeben. «Das Café im Laden eignet sich gut dafür.»