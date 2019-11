Brücke über den Nordring könnte doch noch kommen

Die Gemeinderatssitzung am kommenden Montag lässt ein Thema wieder aufleben, welches 2015 eigentlich begraben wurde. Gemeinderat Andreas Baumgartner (GLP) hat eine Motion eingerecht, in welcher er fordert, eine Fuss- und Radwegbrücke über die Autobahn A1 zu bauen.

Der Vorschlag ist alles andere als neu. Schon als der Quartierplan Oberhauserriet bearbeitet wurde, war eine Brücke geplant, welche das Gebiet des heutigen Glattparks mit dem Quartier Fall-/Böschenwiesen verbinden sollte. 1998 wurde die Brücke gar im den kommunalen Verkehrsrichtplan aufgenommen. Der damalige Stadtrat prüfte verschiedene Brückentypen und entschied sich schliesslich für eine Schrägseilbrücke.

2014 gab es ein konkretes Projekt für ein solches Bauwerk. Es sollte 101 Meter lang und 3,5 Meter breit sein und hätte 2,7 Millionen Franken gekostet. Doch der Gemeinderat lehnte die Realisierung im März 2015 mit 23 zu 10 Stimmen und einer Enthaltung ab. Grund war vor allem, dass das Parlament den Bedarf für ein solches Bauwerk nicht gegeben sah.

Gemeinderat Baumgartner fordert nun in seiner Motion, den damaligen Entscheid aufzuheben. Der Stadtrat soll damit beauftragt werden, die Vorlage wo nötig anzupassen. Danach soll das Projekt erneut dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Bund würde sich beteiligen

Die Argumente, welche Baumgartner aufzählt, lehnen sich stark an denjenigen an, die bereits vor fünf Jahren ins Feld geführt wurden. So kritisiert Baumgartner etwa, der Glattpark sei heute für den Langsamverkehr schlecht an Glattbrugg angeschlossen. «Zwar existieren heute zwei Anbindungen des Glattparks an Oberhausen. Jedoch gibt es bei beiden grosse Umwege zum Zentrum Glattbrugg, die dem Langsamverkehr nicht zuzumuten sind», so Baumgartner in seiner Motion. Der Zugang über den Quimby-Kreisel könne wegen der grossen Baulandfläche an der Fallwiesenstrasse höchstens als provisorisch für den Langsamverkehr geeignet bezeichnet werden. Und der Zugang über die Zunstrasse sei komplett ungeeignet, weil dort der Individualverkehr hoch sei.

Von dieser schlechten Verbindung betroffen seien etwa sämtliche Oberstufenschüler des Glattparks. Da sich die Oberstufe im Schulhaus Halden – also nördlich der A1 – befindet, müssten Jugendliche aus dem Glattpark zu Fuss oder per Fahrrad einen grossen Umweg über den Quimby-Kreisel oder die stark befahrene Zunstrasse auf sich nehmen. Viele würden deshalb den Bus nehmen. Gemäss Baumgartner wäre es jedoch besser, die Jugendlichen hätten eine «dezidierte Langsamverkehrsanbindung» zur Verfügung.

Weiter argumentiert Baumgartner, dass mit der Verbindung auch das Zentrum von Glattbrugg – wo sich unter anderem das Stadthaus und verschiedene Geschäfte befinden – vom Glattpark her besser zu erreichen wäre. Schliesslich würde die Brücke aber auch Vorteile bringen für die Einwohner in Oberhausen. Dort fehle es nämlich an gewisser Infrastruktur. So ist etwa die nächste Glassammelstelle auf dem Gemeindeparkplatz der Feuerwehr zu finden, wodurch viele Bewohner des Quartiers für die Abfallentsorgung das Auto benützen würden. Mit der Brücke über dei A1 würde hingegen die Infrastruktur des Glattparks näher rücken, wodurch die Lebensqualität in Oberhausen steigen würde.

Dass Baumgartner die Idee gerade jetzt wieder ins Gespräch bringt, ist kein Zufall. Bis ins Jahr 2020 würde sich der Bund nämlich noch im Rahmen seines Agglomerationsprogramms mit 680000 Franken an der Brücke beteiligen. Dazu müsste das Projekt aber demnächst abgesegnet werden.