Brüttenertunnel macht Bassersdorf zum Kreiseldorf

Täglich stauen sich vor dem Zentrumskreisel von Bassersdorf über 18000 Autos, Last- und Lieferwagen. Bald wird es einen zweiten Kreisel geben, um den sich die Blechlawine windet. Und zudem tauchen nun auch schon Pläne für einen zusätzlichen, dritten neuen Kreisel an der Hauptdurchgangsachse auf.

Am Mittwoch hat der Kanton mitgeteilt, dass rund 180 Meter vom bestehenden Zentrumskreisel entfernt – an der Ecke Dietlikoner-/Baltenswilerstrasse – ab Herbst 2020 ein zweiter Kreisel gebaut wird. Zusammen mit der Neugestaltung des Strassenraumes in der Dorfmitte kostet dies rund 8,2 Millionen Franken. Das benötigte Geld hatte der Zürcher Regierungsrat schon vor einem Jahr bewilligt.

Es war aktuell das einzige Kreiselprojekt, mit dem sich die Bassersdorfer konfrontiert sahen. Doch ganz am Schluss der neusten Mitteilung der Zürcher Baudirektion ist ein Hinweis auf die künftige Verkehrssituation angefügt. Und da ist nun ganz nebenbei die Rede von einem weiteren Kreisel an der Ecke Baltenswiler-/Zürichstrasse.

Durchgangsverkehr bleibt

Dass der dritte Kreisel keine optionale Planung ist, die noch zuerst erhärtet werden muss, bestätigt Markus Gerber, Sprecher des kantonalen Amts für Verkehr. Im 12000-Einwohner grossen Dorf könnte so bald alles dreifach um Verkehrskreisel rotieren. Denn auch in den kommenden 15 Jahren wird voraussichtlich der ganze Durchgangsverkehr mitten durchs Dorf rollen. Dass sich die Blechlawine bald auch noch um einen dritten Kreisel zwängen wird, hat mit der Neuauflage des Brüttenertunnels für die Eisenbahn zu tun.

Vor elf Jahren wollte man am selben Ort bei der T-förmigen Verzweigung der Baltenswiler-/Zürichstrasse schon einmal einen Kreisel errichten. Zudem hatte die Gemeinde einen vierten Ast an diesem Kreisel eine Zubringerstrasse ins Quartier Lindenacher geplant. Die Pläne dazu wurden im Sommer 2008 publiziert. Damals wurde zwar alles öffentlich aufgelegt, verschwand aber alsbald in einer Schublade. Seither steht für jene viel befahrene Ecke im Gebiet Ufmatten eine Lichtsignalanlage im Vordergrund. Was ausreichen würde, um den ins Dorf hinein fliessenden Verkehr besser zu dosieren. Doch nun ist die einst schubladisierte Idee vom Ufmatten-Kreisel wieder zurück. Bevor der Kreisel kommt, gibts gemäss Baudirektion aber doch zuerst ein Lichtsignal. Die Ampeln, die der regionalen Verkehrssteuerung dienen, sollen an den Dorfrand versetzt werden, sobald der Ufmatten-Kreisel gebaut wird.

Hoffen auf Entlastung

Gemäss Ankündigungen der SBB-Planer dürfte mit dem Bau des rund 8 Kilometer langen Bahntunnels bereits 2026 begonnen werden. Weil eines der Tunnelportale direkt am Dorfrand von Bassersdorf beim dortigen Feuerwehrdepot zu liegen kommt, wird die direkte Verbindungsstrasse nach Baltenswil gekappt. «Infolge des SBB-Projekts muss die Baltenswilerstrasse verlegt werden», hält Gerber denn auch fest. Das sei auch schon fix eingeplant. Den grössten Teil der Kosten übernimmt die SBB als Verursacher dieser neuen Umstände. Gemäss aktuellen Angaben des Amts für Verkehr ist vorgesehen, dass weiterhin alle Autos, Last- und Lieferwagen quer durch den Dorfkern von Bassersdorf rollen.

Viele hoffen aber noch, dass man die Chance packen möge und für Bassersdorf eine Verkehrsentlastung baut anstatt neuer Kreisel. Einer von ihnen ist Fabian Moser, der vor einem Jahr mit seiner Anti-Hochhausintiative Erfolg hatte. Statt zusätzlicher Einzonungen am südlichen Dorfrand plädiert der 40-jährige Bassersdorfer, der Mitglied der SVP ist, für den Bau einer Umfahrungsstrasse auf dem Gebiet ennet der Gleise beim Bahnhof. «Mit neuen Kreiseln und Tröpfchenzähleranlagen werden wir das Problem nicht lösen und auch Baltenswil wird noch im Stau versinken», sagt Moser.

Umfahrung vielleicht 2035

Moser hat den Eindruck, dass der Kanton alles unternehme, nur um in Bassersdorf keine Umfahrung bauen zu müssen. Dabei habe eine Studie des Kantons ja bereits aufgezeigt, «dass eine kurze Südumfahrung die beste Lösung wäre», reklamiert er.

Doch mit mit einer möglichen Verbindungsstrasse nach Kloten, aussen am Dorfkern vorbei, dürfen die Bassersdorfer so bald nicht rechnen. Die Machbarkeit einer Südumfahrung Bassersdorf – ab Zürichstrasse bis Klotenerstrasse – werde noch in einer separaten Studie durch den Kanton untersucht, heisst es vom Sprecher des Amts für Verkehr auf Anfrage. Und weiter: «Der Zeithorizont für die Südumfahrung wird als langfristig eingestuft.» Als Jahreszahl nennt Gerber die Jahreszahl 2035.