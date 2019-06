Brüttenertunnel und Glattalautobahn werden immer konkreter

Im Glattal kündigt sich ein riesiger Eingriff ins Verkehrssystem an. Und zwar sind eine Operation an den Hauptschlagadern des öffentlichen Schienenverkehrs sowie auch beim motorisierten Individualverkehr vorgesehen. So soll erstens ein neuer Bahntunnel im Y-System mit zwei südlichen Zufahrten von Dietlikon und Bassersdorf her nach Winterthur gebohrt werden. Und zweitens, steht danach der Bau einer Entlastungsautobahn an. Diese soll dereinst von der A1 nördlich von Brüttisellen, unter Dietlikon und Wallisellen hindurch zur Verzweigung Zürich Nord führen.

In der BXA-Sporthalle in Bassersdorf lauschten am Donnerstag rund 200 Interessierte den Ausführungen der Fachleute von Bund und Kanton wie auch der direkt in die Planung einbezogenen Gemeinden Bassersdorf und Dietlikon. «Wir müssen diesen Engpass beheben», sagte Gesamtprojektleiter Gerry Steiner zu den Plänen der SBB im Glattal.

Auch an der Gebietsplanung beteiligt ist Wangen-Brüttisellen, aber Gemeindepräsidentin Marlies Dürst hielt sich dieses Mal im Hintergrund. Brüttisellen ist von den vorliegenden SBB-Plänen im Gegensatz zu Bassersdorf und Dietlikon kaum betroffen. Viel interessanter wird es für die Gemeinde, wenn die Autobahnpläne des Bundesamtes für Verkehr (Astra) zur Linienführung der Glattalautobahn konkreter werden.

Autobahn erst nach 2034

Otto Noger von der Astra-Aussenstelle in Winterthur wird mit der etwas genaueren Vorplanung für ein rund sechs Kilometer langes Asphaltband im Nationalstrassennetz erst im nächsten Jahr beginnen. Der Auftrag für das rund 3,2 Milliarden Franken teure «Schlüsselprojekt» sei aber «formell erteilt» und ein Projektleiter eingesetzt. «Wir sind gewillt diese Autobahn zu bauen», versicherte Noger, obschon die Umsetzung noch lange auf sich warten lässt. «Wir kommen erst nach den SBB», meinte der Astra-Vertreter – will heissen: erst nach 2034. Dann nämlich ist die Inbetriebnahme des Brüttenertunnels geplant.

Für das auf rund 2,5 Milliarden veranschlagte Schienenprojekt existiert bereits ein ziemlich genaues Vorprojekt. Die ist so weit fortgeschritten, dass die SBB bereits einzelne Quartiere über zu erwartende Auswirkungen des Tunnelbaus vorinformiert hat.

Der Bahnausbau ist erst vor wenigen Tagen von den eidgenössischen Räten in Bern abgesegnet worden. Seit gestern Freitag laufe die 100-tägige Referendumsfrist wie der SBB-Vertreter verlauten liess. Es wird allerdings nicht erwartet, dass gegen den Brüttenertunnel eine Unterschriftensammlung gestartet wird.

Bahntunnel bringt Kapazitätssteigerung um 30 Prozent

Die Schienen sind bereits voll ausgelastet und so lautete die zentrale Botschaft des SBB-Projektleiters: «Wir brauchen mehr und schnellere Zugverbindungen zwischen Zürich in Winterthur.» Die heutige Strecke via das Nadelöhr Effretikon sei mit 670 Zügen pro Tag komplett ausgelastet. Künftig soll die Kapazität um 30 Prozent auf rund 900 Züge täglich erhöht werden, erklärte Steiner.

Herzstück des Ausbaus ist der neue Brüttenrtunnel. Er wird mit zwei Einzelröhren für jede Fahrtrichtung erstellt. Das Winterthurer Ende wird in der Nähe von Töss zu liegen kommen, die beiden Zufahrten im Glattal treffen sich unter dem Mülberg östlich von Bassersdorf. Der längere Ast von Stettbach her, wird ab dem Tunnelportal nördlich von Dietlikon gebohrt. Kilometerlange Förderbänder werden das Ausbruchmaterial quer durch die Eich-Ebene ans dritte Portal bei Bassersdorf bringen. Dort wird es einen Verladebahnhof geben, von wo täglich mehrere Güterzüge den Abtransport vornehmen. In Dietlikon und Bassersdorf wird eine riesige Grube ausgehoben, denn die ersten 200 Meter des Tunnels sind als Tagebau geplant. Für die lärmigsten Tätigkeiten auf den Bauplätzen soll es, aus Rücksicht auf die nahen Quartiere, eingehauste Bereiche geben. Denn gebaut wird praktisch rund um die Uhr und die Bauzeit beträgt gemäss SBB-Gesamtleiter Steiner «mindestens neun Jahre».

Hoffnungen da und dort

Bevor 2026 mit dem Tunnelbau begonnen werden kann, sind Vorleistungen nötig. So etwa die Verlegung der Hauptstrasse zwischen Bassersdorf und Baltenswil. Ob der Kanton dann auch gleich Hand bieten wird zur Lückenschliessung für eine durchgehende südliche Umfahrung von Bassersdorf, scheint fraglich. Aussagen von Christiane Dasen vom Amt für Verkehr lassen wenig Chancen erahnen. Noch bedeutend grösser ist hingegen die Hoffnung für das wichtigste Dietliker Anliegen: eine unterirdische Entflechtung der Gleise am südlichen Dorfrand statt eines hässlichen Betonviadukts durchs Quartier. Welche Variante gebaut wird, entscheidet sich voraussichtlich im nächsten Jahr. (Zürcher Unterländer)