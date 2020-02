Brutvögel und Libellen aus der Höhe erspähen

Am Westufer des Mettmenhaslisees treffen Spaziergänger zurzeit auf eine kleine Ansammlung von Bauvisieren. Von diesem Standort aus werden sie bald schon die Sicht auf die Moorlandschaft geniessen können. Denn hier entsteht ein kleiner Turm, um die Natur zu beobachten. «Mit der Aussichtsplattform wollen wir den Leuten etwas zurückgeben», sagt Jean-Marc Obrecht von der kantonalen Fachstelle Naturschutz. Denn durch die Wiederherstellung von Moorflächen wurde der Uferweg um 15 bis 50 Meter vom See wegverlegt. Somit wird der Einblick vom Weg aus erschwert.

Die Absicht sei, störungsempfindliche Tierarten wie etwa Brutvögel vor Menschen – und vor allem auch Hunden – zu schützen, erklärt der Projektleiter. «Der Ausblick wird sehr schön», verspricht er. «Wir stossen hier ein Fenster zur Natur auf, um die Menschen zu sensibilisieren.»

Wertvolle Landschaft

Das Naturreservat umfasst sowohl ein Hochmoor, ein Übergangsmoor und ein Flachmoor von nationaler Bedeutung. Seit 30 Jahren untersteht das gesamte Gebiet um den See zudem einer kantonalen Schutzverordnung. Die Bezeichnung Hochmoor hat nichts mit der Höhenlage zu tun, sondern mit dem Aufbau: In Gegenden, in denen es häufig regnet und nicht allzu viel Wasser verdunstet, entsteht ein saurer Boden. Darin wachsen Torfmoose, die wegen der Feuchtigkeit nicht verrotten. So häuft sich aus dem abgestorbenen Material mit der Zeit ein Hochmoor an, das die übrige Landschaft leicht überragt.

Normalerweise ist das Betreten dieses natürlichen Schwamms und Wasserspeichers verboten, damit die Tiere und Pflanzen nicht gestört werden. Beim Haslisee wachsen zum Beispiel Moosbeeren und der Insekten fressende Sonnentau. Zudem leben hier diverse Vögel, Amphibien und Insekten wie etwa mehrere Libellenarten. Mit etwas Glück werden Spaziergänger vom Türmchen aus einige dieser schützenswerten Arten zu Gesicht bekommen.

Für die Aufwertung des Moors wird zudem die Seebadi Näppi umgestaltet. Dieses Projekt hat die Gemeindeversammlung Niederhasli im letzten Juni genehmigt und dafür einen Baukredit von gut 830000 Franken gesprochen. Weitere 700000 Franken steuert der Kanton bei.

Liegewiese statt Parkplätze

In der Badi sind die Bauarbeiten zurzeit noch in Gang. Davon zeugen Absperrbänder und Baumaschinen. Die rund 50 Parkplätze wurden bereits entfernt, um Platz für eine neue Liegewiese zu schaffen. Diese sieht zwar aktuell noch eher wie ein brauner Acker aus. Doch bis zur Eröffnung der Badi Anfang Mai sollte neues Gras spriessen.

Vor dem Eingang sind zudem Veloständer geplant sowie vier Parkplätze für Mitarbeitende oder Menschen mit Behinderung. Parkmöglichkeiten für autofahrende Badegäste gibt es neu beim Schulhaus Seehalde gleich nebenan.

Die Bauarbeiten seien im Zeitplan, sagt Gemeindepräsident Marco Kurer. «Die Zusammenarbeit mit dem Kanton ist reibungslos verlaufen.» Kurer ist zuversichtlich, dass alles bis zur Einweihung im Mai fertig sein wird.