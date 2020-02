Buch berichtet von erstaunlichen Funden am Gubrist

Auf dem Areal des heutigen Installationsplatzes für die dritte Röhre durch den Gubrist führte die Kantonsarchäologie von 2009 bis 2014 Grabungen durch. Die Resultate übertrafen sämtliche Erwartungen, wie die kantonale Baudirektion in einer Mitteilung schreibt. Eine grosse Überraschung sei die Entdeckung eines Bestattungsplatzes aus der späten Eisenzeit. Wie die Fachleute festhalten, residierten an der «Goldküste des Katzensees» zweifellos Familien des helvetischen Adels.

Römische Siedlung gefunden

Die ältesten Spuren, die Menschen am Gubrist hinterlassen haben, stammen aus der Mittelsteinzeit. Es sind Geräte aus Feuerstein der Jäger und Sammler aus der Zeit um 9200 und 6700 vor Christus. Von einer ersten Niederlassung in der Frühbronzezeit um 1600 vor Christus zeugen Keramik und eine Herdstelle. Begeisterung löste der weitherum einzige Fund eines keltischen Bestattungsplatzes aus dem 2. und 1. Jahrhundert vor Christus aus.

Funde aus römischer Zeit belegen, dass der Ort schon damals an einem wichtigen Verkehrskorridor lag. Bei den Ausgrabungen stiessen die Fachleute auch auf eine Siedlung. Sie vermuten einen weiteren römischen Gutshof, ähnlich jenen in Zürich-Affoltern, Buchs und Dällikon. Laut den Archäologen «zeichnet sich nun ein regelmässiger Siedlungsraster im Furttal in römischer Zeit ab» mit einer Strasse von Zürich nach Baden.

Buch mit 355 Abbildungen

Beat Horisberger von der Kantonsarchäologie (im Bild) hat die Ergebnisse der umfassenden Grabungen am Gubrist publiziert und das 472-seitige Werk am Mittwoch in Regensdorf vorgestellt.

Das Buch trägt den Titel «Keltische und römische Eliten im zürcherischen Furttal. Gräber, Strassen und Siedlungen von der Frühbronzezeit bis in die Neuzeit: Ergebnisse der Rettungsgrabungen 2009–2014 in Regensdorf-Geissberg/Gubrist.» Es umfasst 472 Seiten, 355 Abbildungen, 21 Tafeln, 7 Beilagen und ist unter www.fo-shop.ch erhältlich.