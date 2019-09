Buchpreis-Autorin liest in Dielsdorf

Diesen Herbst reist die Fachstelle Kultur des Kantons Zürich erneut durch den Kanton und macht am Samstagabend, 21. September, Halt in Dielsdorf. Im Gepäck: Sibylle Berg («GRM»), Karl Rühmann («Held») und Karin Schneuwly («Die fette Frau») – jene Autorinnen und Autoren, die der Kanton mit Werk- und Anerkennungsbeiträgen ausstattet. Das neuste Werk von Sibylle Berg ist für den Schweizer Buchpreis nominiert, der am 10. November im Theater Basel verliehen wird.

Bergs «GRM» (auf Englisch als «Grime» ausgesprochen) fegt seit Monaten durch die Feuilletons. Die Autorin selber bezeichnet das Werk als «heiteres Buch», womit sie aber alleine dastehen dürfte: Anderswo wird es als «Buch wie ein Sprengsatz» beschrieben, als Elendspanorama und wütende Dystopie, in der vier Jugendliche der staatlichen Überwachung – dem neoliberalen Zukunftstraum, von Männern gemacht – widerstehen, so gut sie eben können. Grime, titelgebend für das Werk, bezeichnet eine Musikrichtung, die nach Punk die wohl grösste musikalische Revolution in England ausgelöst hat: Rap, aber schneller, wütender, sozialkritischer.

Der Trailer zu Sibylle Bergs Werk «GRM». Quelle: Youtube

Kontrabass statt Rap

Dass Sibylle Berg in Dielsdorf an einer Lesung teilnimmt, ist ungewöhnlich; viel bekannter ist sie für grössere Abende, in denen das Lesen zwar eine Rolle spielt, aber auch Musikauftritte und Videos dazugehören. Mitunter begleitete der junge Grime-Künstler «T Roadz» sie an die Buchvernissage im April. Im Philosophe wird indes kein Rapper, sondern die singende Kontrabassistin Anna Trauffer den Abend begleiten.

Karl Rühmann hat sich derweil vor allem als Autor für Kinder und Erwachsene einen Namen gemacht. Mit «Glasmurmeln, ziegelrot» legte er ein poetisches, mosaikartiges Geschichtenbuch über ein Kind vor, das während des Kalten Krieges in einem osteuropäischen Land aufwächst. Getrieben von seiner Angst vor Mitschülern und der Staatsmacht zieht es sich in eine eigene Sprache zurück. Geprägt ist Rühmanns Buch von fantasievollen Sprachbildern aus dieser kindlichen Perspektive – und dafür wurde er 2015 mit dem Werkjahr der Stadt Zürich ausgezeichnet. Nun erhält er auch vom Kanton einen Anerkennungsbeitrag für «Held», sein neustes Romanprojekt.

Die dritte im Bunde ist Karin Schneuwly, die einen Werkbeitrag für das Kurzgeschichtenband «Die fette Frau» entgegennehmen darf. In ihrer ersten Publikation, «Glück besteht aus Buchstaben» (2017) widmete sie sich der Liebe zum Lesen, der Faszination und lebensrettenden Heilkraft von Büchern. Die freie Lektorin war während neun Jahren Co-Programmleiterin im Literaturhaus Zürich und entsprechend eine Kennerin der Literatur- und Kunstszene.

Moumouni moderiert

Das Philosophe freut sich in der Ankündigung zum Anlass auf einen «exklusiven Anlass, den sich Literaturliebhaberinnen und -liebhaber nicht entgehen lassen sollten». Man darf gespannt sein, was Berg, Rühmann und Schneuwly auf die Bühne bringen – gerade angesichts dessen, dass die Spoken-Word-Poetin Fatima Moumouni den Abend moderieren wird. Sie ist erst am vergangenen Dienstag in Bülach aufgetreten.

Die Lesereise der Fachstelle Kultur Kanton Zürich mit Sibylle Berg, Karl Rühmann und Karin Schneuwly im Dielsdorfer Bistro Philosophe beginnt heute Samstagabend, 21. September, um 20 Uhr. Die Bar ist ab 19 Uhr geöffnet. Tickets sind per SMS an 076 343 32 82 reservierbar.