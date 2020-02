Buchs erhält wieder eine Sportwiese

Ab nächstem Jahr können die Turn- und Fussballvereine, die Buchser Schulklassen und alle Bewegungsfans wieder auf einer Wiese trainieren. Dann will die Gemeinde angrenzend an die Sekundarschulanlage Petermoos zwei Spielwiesen auf 1300 und 2300 Quadratmetern eröffnen. Damit schafft Buchs einen Ersatz für jene Spielwiese, die der Pemo-Arena mit ihren drei Turnhallen, dem Gemeindesaal und der Bibliothek weichen musste.

Dass eine Sportmöglichkeit im Freien fehlen würde, war den verantwortlichen Behörden schon beim Spatenstich im März 2017 auf selbiger Spielwiese klar. Da die Gemeinde zwei Parzellen Land angrenzend an die Sekundarschulanlage besitzt, ist der Entscheid, das Land als Spielwiese umzunutzen, nahe liegend. Wie Patrik Näf von der Gemeindeverwaltung sagt, waren die beiden Parzellen bislang zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet.

Der Zeitpunkt für den Bau der Spielwiesen ist perfekt, erhält die Gemeinde doch die seltene Gelegenheit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. «Die Lage am Hang erfordert eine Aufschüttung des Terrains. Mit dem Aushub für den neuen Kindergarten auf dem benachbarten Areal fällt Erdmaterial an, das weg transportiert werden müsste», so Näf. «Es handelt sich um sauberes Aushubmaterial. Aus ökologischen Gründen macht es Sinn, dass es gleich vor Ort verwendet werden kann.» Somit kann die Gemeinde doppelt sparen: einerseits beim Abtransport des Aushubs, andererseits bei der Beschaffung von Erdmaterial für die Aufschüttung. Kosten werden lediglich für das Planieren der Flächen und das Ansäen, für Flutlichter, die Umzäunung und die Anschaffung von Spielgeräten anfallen.

Wiesen auf zwei Höhen

Die beiden Spielwiesen sind derzeit ausgesteckt. Ein Blick auf die Baupläne zeigt: Zirka 6500 Kubikmeter Erdmaterial sind nötig, um den Hang soweit aufzuschütten, dass zwei rechteckige Flächen entstehen. Diese Arbeiten wird laut Näf der Totalunternehmer für den Kindergarten- und Turnhallenbau auf dem Primarschulareal übernehmen.

Turnhalle und Kindergärten

Der Bau beinhaltet eine Turnhalle im Erdgeschoss, zur Hälfte im Boden versenkt, und darüber zwei Klassenzimmer mit je einem grossen Gruppenraum und einen Materialraum für den Kindergarten. «Die Grundfläche einer Turnhalle bietet Raum für einen grosszügigen Doppelkindergarten», sagt Schulpräsident Beat Vogt. Dies sei insbesonders dann ein Vorteil, wenn die Anzahl Kindergartenkinder einmal hoch sei, weil im Neubau Klassen mit mehr als 21 Kindern erlaubt wären.

Die Baugespanne standen im Herbst beim Primarschulhaus Zwingert und zeigten an, wo der Neubau hin kommt.

Baubeginn ist laut Vogt noch im Februar. Während der Sportferien werde der Bauplatz installiert. Das bedeutet für Schulkinder und Lehrerschaft, dass nach den Sportferien der Durchgang vom Parkplatz auf den Schulhausplatz gesperrt ist. Ein grosser Kran mit langem Arm werde aufgestellt und der Bauplatz mit Wänden abgesperrt. Bis Ende April 2021 sollte der Bau abgeschlossen sein, wobei, wie Vogt sagt, gäbe es keinen zeitlichen Druck. «Die bestehenden Kindergärten reichen im Moment, und die Turnhalle der Sekundarschule können wir benützen, solange die Sek sie nicht selber benötigt.»

Pausenplatz wird verlegt

Weil der Pausenplatz der Primarschule Zwingert während der Bauzeit nicht benutzbar ist, dürfen sich die Schulkinder auf dem Platz vor dem Gemeindesaal austoben. Zur Sicherheit der Kinder werde die Drisglerstrasse verengt, sodass die Autos langsamer fahren müssen. «Denkbar ist auch eine zusätzliche Geschwindigkeitsbeschränkung zwischen dem Schulhaus Zwingert und dem Gemeindesaal», so Vogt.

Kann der Neubau auf dem Areal der Primarschule wie im Zeitplan vorgesehen realisiert werden, sollen Turnhalle und Kindergärten im Sommer 2021 den Schulkindern und der Lehrerschaft übergeben werden.