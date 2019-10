Buchs verlegt Asyl- und Notwohnungen von Mietshaus in Container

Zwei Wohncontainer mit je vier Zimmern und zwei Sanitärcontainer will die Gemeinde Buchs auf dem Areal des alten Bahnhofs zusätzlich aufstellen. Dort bietet sie seit 1990 regelmässig Asylsuchenden und Menschen, die eine Notunterkunft brauchen, in Wohncontainern ein Dach über dem Kopf. Eigentlich bevorzugt der Gemeinderat eine andere Lösung. Geplant war ein Neubau, der nebst den Asyl- und Notunterkünften den Werkhof und das Betreibungsamt hätte unterbringen sollten. Doch das Stimmvolk verwarf die Vorlage an der Urne im November 2018.

Präsident im Ausstand

Die Ortsparteien stellten sich damals geschlossen gegen das Projekt. Die Kritik: Ein Schnellschuss des Gemeinderats sei es. Man habe versäumt, eine Zusammenlegung des Werkhofs mit Dällikon abzuklären, obschon dies stets im Gespräch war. Auch sei die Lage des Betreibungsamtes zu weit ausserhalb des Dorfes. Doch der Gemeinderat steht unter Druck. Er muss bis Juni 2020 eine Lösung für die rund 20 Personen finden, die heute an der Gewerbestrasse untergebracht sind. Denn das Haus gehört dem Gemeindepräsidenten Thomas Vacchelli, der es von seinem Vater geerbt hat. Somit besteht ein Interessenkonflikt. Vacchelli musste in den Ausstand treten. Laut Schreiber Urs Tanner hat der Gemeinderat beschlossen, den Mietvertrag, der Ende Juni 2020 ausläuft, nicht mehr zu verlängern.

«Die Container sind eine reine Übergangslösung, bis ein neues Projekt spruchreif ist.»Urs Tanner, Gemeindeschreiber Buchs

Nach dem gescheiterten Projekt mit dem Werkhof und dem Betreibungsamt unter einem Dach, erarbeitet der Gemeinderat nun ein neues. «Die Container sind eine reine Übergangslösung, bis ein neues Projekt spruchreif ist», sagt Tanner auf Anfrage. Der Gemeinderat könne sich eine gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss des Neubaus durchaus vorstellen. «Aber sicher nicht den Werkhof.» Als Standort stehe weiterhin die gemeindeeigene Parzelle im Gebiet Wüeri im Vordergrund, wo schon das alte Projekt geplant war.

Die Zeit drängt

32 Asylsuchende muss Buchs entsprechend den kantonalen Vorgaben aufnehmen. Wie viele Notwohnungen die Gemeinde bereitstellt, bestimmt sie selber. Laut Tanner muss sie einer Einzelperson und einer Familie in einer Notsituation jederzeit ein Dach über dem Kopf geben können. «Die Übergangslösung mit den Containern deckt den Bedarf ab.» Falls die Zahl der Asylsuchenden wieder ansteigt, könne man weitere aufstellen. «Im Moment aber haben wir keine Zuweisungen vom Kanton.»

Buchs will die Container rasch bezugsbereit haben. Wenn keine Einsprachen eingehen, will man in zwei Monaten mit den Bauarbeiten loslegen und dann die Bewohnerinnen und Bewohner vom Haus im Gewerbegebiet in die Container übersiedeln.