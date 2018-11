Buchser Parteien stellen sich geschlossen gegen den Gemeinderat

«Nein zum Baukredit, dafür Zeit für eine nachhaltige Planung», steht auf dem Flugblatt, das kürzlich in den Briefkästen der Buchser Haushalte landete. Unterzeichnet ist das Papier von der SVP Buchs, der FDP Buchs sowie vom Überparteilichen Wahlforum. Die Aussage zielt auf einen der beiden Baukredite, über die am 25. November abgestimmt wird. Für 7,3 Millionen Franken will der Gemeinderat im Gebiet Wüeri einen Neubau für Not-/Asylwohnungen inklusive Werkhof und Büroräumlichkeiten realisieren (ZU vom 15. September).

Gegen dieses Projekt stellen sich die beiden Ortsparteien sowie die überparteiliche Gruppierung geschlossen. Eine einmalige «Zusammenarbeit», wie Beat Huber, Präsident der SVP Buchs, sagt. «Dass wir uns geschlossen gegen ein Vorhaben stellen, sollte die Bevölkerung schon aufhorchen lassen.»Konkret bemängeln die Initianten des Flugblatts, dass das Projekt nicht nachhaltig, sondern vielmehr ein nicht zu Endegedachter Schnellschuss sei. «Ausserdem wurde die Möglichkeit eines gemeinsamen Werkhofs mit Dällikon nicht geprüft», sagt Huber.

Buchs sei schon in vielen Bereichen erfolgreich mit der Nachbargemeinde verbunden, wie zum Beispiel im Bereich Spitex oder Feuerwehr. «Unserer Meinung nach müssten mögliche Synergien mit Dällikon zwingend abgeklärt werden. Möglicherweise würde sich gleich auch noch eine Integration der Feuerwehr in den Neubau ergeben.» Die Feuerwehr Buchs-Dällikon ist nämlich bereits jetzt zusammengeschlossen, besitzt zurzeit aber noch in beiden Gemeinden jeweils ein Depot.

Der dritte Aspekt, der im Flugblatt kritisiert wird, betrifft die Finanzierung. «Das Projekt ist nicht Bestandteil der Investitions- und Finanzplanung», heisst es kurz und knapp.

RPK: «Neubau ist tragbar»

Gegen diese Vorwürfe wehrt sich der Gemeinderat vehement. «Das Projekt ist sehr wohl Bestandteil der aktuellen Investitions- und Finanzplanung. Diese wird ander kommenden Gemeindeversammlung wie jedes Jahr präsentiert», schreibt die Behörde in einer Stellungnahme. Der Neubau lasse sich gut finanzieren. Der gleichen Meinung ist auch die Rechnungsprüfungskommission: «Der Neubau ist aus finanzieller Sicht sinnvoll und tragbar», schreibt sie in den Abstimmungsunterlagen.

Synergien vor Jahren geprüft

Auch den Vorwurf, das Projekt sei nicht nachhaltig geplant, lässt der Gemeinderat nicht gelten: «Das Projekt ist weit entfernt von einem Schnellschuss», heisst es. Schliesslich vereine es neben den Asyl- und Notwohnungen auch den Werkhof und die dringend benötigten Büroräumlichkeiten für das Betreibungsamt Furttal. Mit der Gemeinde Dällikon sei vor rund zehn Jahren die Möglichkeit eines gemeinsamen Werkhofes geprüft worden. «Allerdings wurde eine Zusammenlegung damals von beiden Seiten verworfen», schreibt der Gemeinderat weiter. Auf eine nochmalige Abklärung sei deshalb bewusst verzichtet worden. Gemäss Bauvorstand Ruedi Meier würde der Platz auf der fraglichen Parzelle für einen gemeinsamen Werkhof auch gar nicht reichen, geschweige denn für eine zusätzliche Integration der Feuerwehr. «Dafür würden wir mindestens 4000 Quadratmeter benötigen. Die vorgesehene Parzelle hat aber nur deren 2563», sagt er.

Die Behörde betont, dass ein dringender Bedarf an Not- und Asylwohnungen bestehe, zumal dieser in den letzten Jahren markant angestiegen sei. Diese Dringlichkeit hätten die Initianten des Flugblatts völlig ausgelassen. Das hingegen sieht der Präsident der SVP Buchs, Beat Huber, anders: «Die Gemeinde hat keinen Druck. Anstatt zu künden, könnte man sicher eine Lösung mit dem Eigentümer der Liegenschaft an der Gewerbestrasse finden», sagt er.

Pikant an dieser Angelegenheit ist, dass die Liegenschaft, in der die Gemeinde zurzeit solche Wohnungen mietet, Gemeindepräsident Thomas Vacchelli gehört. Er ist vor ein paar Jahren in den Mietvertrag eingetreten, den seinerzeit sein Vater abgeschlossen hatte. Weil Vacchelli direkt betroffen ist, darf er sich zu diesem Thema aber nicht weiter äussern. Wie Gemeinderat Ruedi Meier erklärt, haben sich Eigentümer und Gemeinderat inzwischen darüber geeinigt, dass der Mietvertrag in seiner jetzigen Form nicht mehr verlängert werden soll. «Aus Sicht des Gemeinderats kann der Bedarf an Familienwohnungen mit den 26 Einzimmerwohnungen nicht abgedeckt werden.»

Landverkauf nicht zwingend

Wenige Tage nach der Urnenabstimmung befinden die Buchser an der Gemeindeversammlung auch noch über einen Landverkauf im Gebiet Wüeri. Idealerweise würde die Investition für den geplanten Neubau über diesen Verkauf finanziert. Doch zwingend ist das gemäss Gemeindeschreiber Urs Tanner nicht: «Selbst wenn der Landverkauf nicht genehmigt würde, könnte die Gemeinde Buchs den Neubau gut verkraften», sagt er. In diesem Fall müsste einfach mehr Fremdkapital aufgenommen werden.

Der zweite Baukredit, über den die Bevölkerung am 25. November an der Urne abgestimmt, behandelt den Neubau eines Doppelkindergartens mit Sporthalle für knapp 6 Millionen Franken. Im Gegensatz zum anderen stösst dieses Projekt – zumindest offiziell – aber auf viel weniger Gegenwehr: Die örtliche SVP empfiehlt die Ja-Parole, die FDP hat die Stimmfreigabe beschlossen. (Zürcher Unterländer)