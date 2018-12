Budget könnte ein Nachspiel haben

Gemeinderat Otelfingen stellt sich klar gegen Aargauer Deponie

Nach dem offiziellen Teil der Versammlung informierte Gemeindepräsidentin Barbara Schaffner über das weitere Vorgehen in Bezug auf die vom Kanton Aargau geplante Aushubdeponie. Diese befindet sich zwar auf Würenloser Boden, aber unmittelbar an der Grenze zu Otelfingen (siehe Artikel oben).



«Die Deponie bildet einen Fremdkörper in der Landschaft und die Belastung durch Verkehr, Lärm und Staub ist nicht zumutbar», sagte Schaffner. Konkret habe die Gemeinde eine Kommission gebildet, die den Gemeinderat berät. Die Gemeinde will aktiv auf verschiedene Aargauer Organisationen zugehen und sich einbringen. «Ausserdem haben wir einen Aargauer Anwalt mit der Begleitung des Prozesses betraut.» Gemäss Schaffner läuft momentan die Behördenvernehmlassung, im Rahmen dieser sich sowohl die Gemeinde wie auch die Zürcher Planungsgruppe Furttal negativ geäussert haben. Danach folge die öffentliche Vernehmlassung und jedermann könne Stellung zum Projekt nehmen.