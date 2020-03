Bülach gewährt längere Zahlungsfristen und stoppt Mahnungen

Selbstständig Erwerbstätige und lokale Kleinfirmen leiden besonders unter den Massnahmen, die in der Schweiz aufgrund der Corona-Pandemie getroffen wurden. Ihre Reserven reichen teils kaum aus für einen Erwerbsausfall von mehreren Monaten, weshalb sie sich nun mit berechtigten Existenzängsten herumschlagen müssen. Auf allen politischen Ebenen wird zurzeit das Nötigste unternommen, damit möglichst viele Unternehmen bestehen können und möglichst wenige Arbeitsplätze verloren gehen.

Auch der Bülacher Stadtrat ergreift Sofortmassnahmen, um die Liquidität der lokalen Firmen zu stützen. Er nimmt Änderungen im steuerlichen Bereich vor. So wird etwa die Abgabefrist von Steuererklärungen für natürliche Personen bis zum 31. Mai aufgeschoben. Zudem können Unternehmen und natürliche Personen eine Erstreckung der üblichen Zahlungsfrist oder Ratenzahlungen verlangen. Weiter zeigt sich die Stadt kulanter bei Rechnungen. Die Zahlungsfrist wird per sofort von 30 auf 120 Tage erhöht. Mahnungen an Private und Unternehmen werden von der Stadt bis Ende Mai gestoppt.

«Jeder kann das lokale Gewerbe unterstützen»

Das lokale Gewerbe kann schon bald auf weitere Unterstützung der Stadt Bülach hoffen. Stadtpräsident Mark Eberli sagt: «Am kommenden Mittwoch werden wir im Stadtrat über weitere Möglichkeiten zur Unterstützung und Soforthilfe der Bülacher Betriebe entscheiden.» Für Eberli ist jedoch wichtig, dass sich nun alle Bürgerinnen und Bürger für das lokale Gewerbe einsetzen: «Bei jeder Dienstleistung und bei jedem Produkt kann man sich überlegen, ob man es auch von einer lokalen Firma erwerben kann.»

Klotens Stadtregierung hat ebenfalls auf die Hilferufe aus der Wirtschaft reagiert und beantragt beim Parlament einen Kredit für Soforthilfe in Höhe von 2 Millionen Franken. Die Klotener Legislative wird am Samstag, 28. März, an einer ausserordentlichen Sitzung über die Nothilfegelder aus der Stadtkasse entscheiden. Eine ähnliche Massnahme könnte am kommenden Mittwoch auch in Bülach beschlossen werden.

Stadtpräsident Mark Eberli stellt zudem klar, dass die finanzielle Grundversorgung aufrechterhalten bleibt. Geldauszahlungen wie Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe, Asylfürsorge, Zahlungen an verbeiständete Personen und Leistungen im Rahmen der Pflegefinanzierung würden weiterhin termingerecht ausbezahlt.