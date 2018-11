Bülach nutzt die Gunst der Stunde

Kurz vor Spielbeginn des Verfolger- und Nachbarschaftsduells zwischen Embrach und Bülach verkündete Speaker Paul Thalmann, der bereits seit über 50 Jahren in verschiedenen Funktionen im Verein tätig ist, die überraschende Niederlage des Tabellenführers Neftenbach bei Veltheim. Zudem verloren die Zweit- und Drittplatzierten Effretikon und Volketswil, beim 1:1 in der Direktbegegnung, zwei wichtige Punkte im spannenden Aufstiegsrennen.Doch trotz der guten Ausgangslage starteten die Embracher wie auch die Gäste aus Bülach abwartend und defensiv ins Spiel. Bis zur ersten gefährlichen Torgelegenheit mussten sich die rund 250 Zuschauer beinahe eine Viertelstunde gedulden. Embrachs Sami Korchad scheiterte im Strafraum aber am gut reagierenden Bülacher Torhüter Felix Angstmann. Knapp fünf Minuten vor dem Seitenwechsel pfiff Schiedsrichter Antonio Di Cerbo unmittelbar vor dem Bülacher Strafraum einen Freistoss für die Equipe von Trainer Jürg Stücheli. Der Embracher Topskorer Giuseppe De Filippo zirkelte den Ball gefühlvoll und trotzdem scharf über die Bülacher Abwehrmauer in Richtung linkes Lattenkreuz. Doch mit einem unglaublichen Reflex lenkte der Bülacher Goalie das runde Leder gerade noch über den Querbalken.

Nach der Pause wehrte ein Bülacher Verteidiger einen Schuss von Ruben Paradiso kurz vor der Torlinie ab. In der 64. Minute glückte der Gästemannschaft von Trainer Gian Luca Appassito das überraschende Führungstor. Der rechte Aussenverteidiger Lukas Winkler verwertete ein Zuspiel von Denis Videcnik zum 1:0. Der 19-Jährige erklärte sein erstes Tor im Aktivfussball: «Ich sah den freien Raum vor mir und marschierte in Richtung Embracher Strafraum. Der schöne Flankenball von Denis fiel direkt vor meine Füsse. Zuerst traf ich den Ball nicht wunschgemäss. Doch beim zweiten Versuch passte alles wunderbar zusammen und der Ball landete im Embracher Gehäuse.»

Nach dem überraschenden Führungstreffer der Bezirkshauptstädter verloren die Embracher die Ordnung in ihrem Spiel. Bis zum Spielende spielten sich die Hausherren keine Torchancen mehr heraus. Embrachs Captain Riccardo Nuzzi berichtete nach Spielschluss: «Nach dem Rückstand wurden wir zu hektisch und agierten zu planlos. Wir spielten bis zum gegnerischen Strafraum zwar ganz ordentlich. Leider misslingt uns der letzte entscheidende Pass. Wir benötigen zwingend wieder einmal ein Erfolgserlebnis.»

Embrach baut ab

Nach dem Führungstor steigerten sich die Bülacher. Bei ihren aussichtsreichen Kontern verpassten aber zweimal Giancarlo Pizzolotto und Denis Videcnik die Entscheidung. Der Bülacher Abwehrchef Yusuf Porgali sagte nach dem Auslaufen: «Die Partie verlief wie erwartet. Es war ein kampfbetontes Spiel. Wir spielten sehr diszipliniert mit viel Wille und Herz. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass wir in der zweiten Halbzeit körperlich den Embrachern überlegen waren.» Sein Trainer Gian Luca Appassito zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden: «Mein Team hat meine taktischen Anweisungen sehr gut umgesetzt. Wir konnten mit den starken Embrachern gut mithalten und haben den Sieg sicher nicht gestohlen.» Embrachs Coach Jürg Stücheli dagegen war enttäuscht. Seine Matchanalyse lautete: «Diese Niederlage schmerzt sehr. Bis zum unnötigen Rückstand waren wir klar das bessere Team. Die Einstellung und die Kampfbereitschaft stimmten.» Der Embracher Besnik Tahiri vermisste die abwesenden Stammspieler Fidan Surlici und Tobias Bolli: «Gegen die defensiv starken Bülacher hätten Fidan oder Tobias vielleicht etwas ausrichten können. Zudem fehlte in den wichtigen Situationen das Glück.» Die Embracher stecken nach der dritten Niederlage in Serie in einer Negativspirale. Die Bülacher dagegen gingen in den letzten drei Spielen immer als Sieger vom Platz. Embrach - Bülach 0:1 (0:0) Im Bilg. – 250 Zuschauer. – SR: Antonio Di Cerbo. – Tor: 64. Winkler 0:1. – Embrach: Gehrig; Nuzzi (62. Enzler), Tahiri, Stäbler, Maurhofer; Huber (69. Reutimann), Baumgartner, Paradiso, Korchad (82. Dacic), Gjukaj; De Filippo. – Bülach: Angstmann; Winkler, Porgali, Meier, Videcnik (92. Petovello); Neves Gomes, Stavropoulos, Selvarajah (52. Rami), Tepe (62. Monteiro Delgado), Cicenoglu (52. Knöpfli); G. Pizzolotto. (Zürcher Unterländer)