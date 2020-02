Bülach will Abfallsünder mit Kameras überführen

Nimmt man die sozialen Medien zum Massstab ist das illegale Entsorgen von Abfall eines der grössten Ärgernisse in Bülach. Regelmässig werden etwa auf Facebook Fotos von städtischen Sammelstellen veröffentlicht, an denen eigentlich Glas, Weissblech und Textilien gesammelt werden. Die Bilder zeigen aber, wie sich Haushaltkehricht, Geschirr, Möbel, ja sogar Klodeckel türmen. In ihren Kommentaren machen sich verärgerte Personen Luft, schreiben von einer «Schweinerei» und fordern ein härteres Durchgreifen der Stadt.

«Das illegale Entsorgen von Abfall ist ein Dauerthema», bestätigt Stadträtin Andrea Spycher (Ressort Umwelt und Infrastruktur, SVP). Zugenommen hätten auch die Reklamationen von Anwohnerinnen und Anwohnern, weil die Öffnungszeiten der Sammelstellen nicht eingehalten würden.

Bülacher Stadträtin (SVP)

Vor einem knappen Jahr hat der Bülacher Stadtrat deshalb entschieden, drei der insgesamt zehn städtischen Sammelstellen mit einer Video-Überwachung auszurüsten. Er hat dafür einen Kredit von 25000 Franken bewilligt. «Die Wahl fiel auf die Standorte Sonnenhof, Grampen und Erachfeld», sagt Spycher. Die Mitarbeitenden der Entsorgung müssen diese drei Sammelstellen teilweise mehrmals täglich aufräumen.Sowohl der Stundenaufwand als auch die abtransportierte Menge von illegal entsorgtem Kehricht haben in den letzten zwei bis drei Jahren zugenommen. Nach Wochenenden werden bis zu 300 Kilo eingesammelt. «Die Kosten trägt die Allgemeinheit über die Kehricht-Grundgebühr», sagt Heinz von Moos, Leiter Umwelt und Infrastruktur.

Busse kann teuer werden

Die drei Kameras sind an Kandelabern befestigt, die sie auch mit Strom versorgen. Die Daten werden an einen Server übermittelt. «Wenn die aufräumenden Mitarbeitenden feststellen, dass illegal Kehricht deponiert wurde, werden sie ausgewertet.» Dafür ist eine Mitarbeitende der Stadt zuständig, welche Meldung ans Statthalteramt macht. «Je nach Vergehen kann die Busse schon einmal mehrere hundert Franken betragen», sagt Spycher. Sie räumt allerdings ein, dass es nicht einfach sein wird, Fehlbare zu ermitteln: «Wir hoffen, so auch Wiederholungstäter ausfindig machen zu können.» Allenfalls kann das Autokennzeichen helfen, weshalb die Kameras verschiedene Perspektiven erfassen. Man erhofft sich von der Massnahme auch eine abschreckende Wirkung. Noch lässt sich aber nicht sagen, ob sich das Problem dadurch nicht an andere Sammelstellen oder gar in den Wald verlagert. Die ersten Rückmeldungen zu den überwachten Sammelstellen seien jedoch positiv, sagt die Stadträtin.