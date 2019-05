Bülacher Gewerbe kombiniert Shopping mit Tanzfestival

Am 18. Mai wird in Bülach ein Anlass Premiere feiern, den es so noch nie gegeben hat. 25 Geschäfte in und um die Innenstadt werden an jenem Abend bis 22 Uhr geöffnet haben. Da an jenem Abend Vollmond ist, soll dies die Gelegenheit zum «Moonlight»-Shopping bieten. Spektakulär wird der «Traumtänzer» genannte Event aber vor allem deshalb, weil neben dem Shoppen auch das Tanzen im Fokus steht. In oder um fast alle teilnehmenden Geschäfte treten regionale Tanzgruppen oder Tanzlehrer auf und zeigen, was sie drauf haben.

«Ich bin ein Bewegungsmensch und sportbegeistert. Also kam ich auf die Idee, das Moonlight-Shopping mit Tanzen zu verbinden.»Angela Krämer, Drogerie Krämer

«Ursprünglich kam im Verein die Idee auf, ein Moonlight-Shopping zu veranstalten», erklärt Angela Krämer von der Drogerie Krämer. Sie ist Hauptorganisatorin und im Vorstand des Vereins Bülachstadt. Nur Shopping, das habe ihr aber nicht genügt. «Ich bin ein Bewegungsmensch und sportbegeistert. Also kam ich auf die Idee, den Anlass mit Tanzen zu verbinden. Denn Tanzen ist etwas Emotionales, das viele Leute anspricht. Vielleicht wäre der Anlass dadurch nicht nur für Shoppingliebhaber interessant, sondern auch für Menschen, die das Tanzen lieben oder es einmal ausprobieren möchten», führt Krämer aus.

Idee kam gut an

Spontan begann sie, ein paar Tanzstudios und Tanzlehrer aus der Umgebung anzuschreiben. Und das Echo war enorm. Innert kürzester Zeit erhielt sie per Mail und Telefon zahlreiche begeisterte Rückmeldungen, 14 Tanzgruppen und -lehrer und Fitnesscenter nehmen teil. In regelmässigen Abständen wird es nun auf kleinen Bühnen vor den Läden oder im Hinterhof oder in den Geschäften selbst Tanzdarbietungen geben.

Ein Salsa-Workshop beim Optiker zum Beispiel, eine Akrobatik-Show in der Drogerie oder Zumba in einem Café. Da aber so viele Tanzgruppen teilnehmen wollten, musste Krämer noch ein wenig umdisponieren. So wird nun zusätzlich auf dem CS-Platz vor dem Sonnenhof eine grössere Bühne aufgebaut, auf welcher dann ab 19 Uhr dreimal eine grössere Tanzshow aufgeführt wird.

Gezeigt wird dort eine bunte Pallette an verschiedenen Tanzrichtungen. Im ersten Showblock unter anderem Ballett und im zweiten Contemporary und Streetdance. Abgeschlossen wird der Abend mit dem dritten Block um 22 Uhr, dabei werden Jazz, Akrobatik sowie lateinamerikanische Tänze präsentiert. «Die Idee ist, dass die Gäste für diese Acts zusammenkommen und danach weiter durch die Läden schlendern können. Denn während den drei grossen Shows wird das Programm in den Geschäften pausiert», erklärt Krämer.

