Bülacher Jugendliche kommen leichter an Alkohol als an Tabak

Das Blaue Kreuz hat im Auftrag der Stadt Bülach im Dezember die zweite Testkaufreihe dieses Jahres durchgeführt. Insgesamt gab es in 19 Betrieben 32 Testkäufe, die den Verkauf von Tabak, Alkohol - Bier, Wein und saurer Most - oder Spirituosen wie Alcopops oder Aperitifs umfassten.

Dabei waren die jugendlichen Testkäufer in acht von 32 Testkäufen erfolgreich und konnten Tabak, Alkohol oder Spirituosen kaufen oder konsumieren, wie die Stadt Bülach am Donnerstag mitteilte. Dabei gelangten sie einfacher an Alkohol als an Tabak. Die sechs Betriebe, die im April durchgefallen sind, wurden erneut getestet. Diesmal haben bis auf einen Betrieb alle die Jugendschutzbestimmungen eingehalten, wie es weiter heisst. (mcp/sda)