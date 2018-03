Bülacher Musicalverein geht in die zweite Runde

Die Premiere für das Musical «Das grosse Rätselrat(t)en» steht kurz bevor. Seit August probt der Musicalverein Crescendo in Bülach unter der Leitung von Flurina Schai und Benjamin Glückler. Die dritte Vereinsgründerin Valeria Gisler organisiert die Arbeiten im Hintergrund. Die selbstgeschriebene Kriminalkomödie kommt ebenso witzig wie packend daher.

Die Figuren der quirligen Ratten, des rebellischen Teenagers und der übermotivierten Polizistin versprechen so manchen Lacher.Im Musical verlaufen zwei Geschichten parallel, die am Schluss in einer zuerst chaotischen Begegnung zueinander finden. Gemeinsam ist ihr Beginn: Der plötzliche Tod von Oma Iseli. Daraufhin machen sich einerseits die Familie und die Polizei und anderseits drei Ratten, die das Geschehen ebenfalls beobachtet haben, auf die Suche nach der Todesursache. Dass eine selbstverabreichte Überdosis ihrer Herztabletten Schuld ist, glauben sie alle nicht.

Während die zweibeinigen Ermittler tendenziell eher rationelle Ansätze haben, zeigen sich die Ideen der Ratten sehr fantasievoll. Eine ist fest davon überzeugt, dass Oma Iseli durch einen Blitzschlag am helllichten Tag getötet wurde. Eine andere zweifelt währenddessen nicht daran, dass die verstorbene Grossmutter zusammen mit ihrem Enkel Mike zu viel Marihuana geraucht hat, das sie auf ihrem Balkon als Geranien tarnte. Die Ratten können nur sprechen, wenn sie alleine auf der Bühne sind. «Deshalb müssen sie eine sehr ausgeprägte Mimik und Gestik haben», sagt Schai. Ihre grosse Motivation beim Lösen des Falles mit zu helfen, merkt man deutlich auch ohne ein gefallenes Wort.

Erfolgreiches erstes Musical

Die Idee ein Musical zusammenzustellen, kam Schai, Glückler und Gisler beim gemeinsamen Wandern in Schottland im Frühling 2015. Eineinhalb Jahre später brachten sie ihr erstes Musical «Stadt, Land, Liebe» auf die Bühne. Sie erhielten dafür so gute Resonanz, dass sie sich kurzerhand entschlossen, das Ganze zu wiederholen. Nach einer Pause führten sie im folgenden Frühling ein Casting durch und schrieben die Geschichte.

«Benjamin und ich sind sehr kreativ. Die Ideen kamen von selbst auf», sagt Schai. Ein Lied komponierte Benjamin Glückler selbst, einige änderte er ab, damit sie zur Geschichte passen und ein paar übernahm er direkt. Das Casting fand vor der Fertigstellung des Drehbuchs statt, damit die Geschichte auf die Darsteller zugeschnitten werden konnte und diese sich wohl fühlen in ihrer Rolle.

Für das aktuelle Musical sind fünf Aufführungen geplant. Der Verein wird dabei unterstützt vom Netz Jugend Bülach der reformierten Kirche, welche die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt. Weitere Sponsoren unterstützten den Verein bei der Gestaltung und dem Druck der Plakate und Flyer sowie bei der Ausstattung des Kiosks.

Improvisieren wenn nötig

Während der Probe unterbricht Schai ein paar Mal, um direkt Anpassungen anzubringen. Als einmal das Bühnenbild nicht optimal steht, wird in der Gruppe nach einer besseren Anordnung gesucht. «Vieles entsteht bei den Proben, was uns am Anfang beim Schreiben schwerfiel», sagt Schai. Auch die vereinzelt auftretende peinliche Stille, wenn jemand seinen Einsatz verpasst, muss bei den Auftritten vermieden werden. «Dann müsst ihr improvisieren», weist Schai die Schauspieler an.

Neben den zehn Schauspielern im Alter von 14 bis 35 Jahren, von denen sechs bereits beim ersten Musical mitgemacht haben, wirken elf weitere Personen hinter und neben der Bühne mit, darunter vier Bandmitglieder, zwei Visagisten, zwei Techniker und die drei leitenden Vereinsgründer. «Viele gute Seelen unterstützen uns, die man auf der Bühne nicht sieht, aber trotzdem sehr wertvoll für uns sind», sagt Schai. Die Harmonie im Team sei sehr gut, obwohl sie sich vor dem Casting nicht kannten. «Es ist mehr als ein Verein, alle sind zu guten Freunden geworden.»

Andere Persönlichkeit spielen

Selina Oliveira aus Winkel spielt Frau Wälti, eine junge, naive Polizistin, die ihrem Vorgesetzten alles nachahmt. Diese Rolle sei für sie eine Herausforderung, denn sie sei eigentlich eine taffe Person, die zeige, wo es lang gehe. Die 18-jährige Gymischülerin machte bereits im ersten Musical mit, in dem sie die Hauptrolle besetzte.

Ihre Kollegin Tamara Früeh aus Neerach kam durch sie zum Musicalverein: «Ich übte mit Selina für ihre Rolle in ‹Stadt, Land, Liebe›, da sagte sie zu mir, ob ich nächstes Mal nicht auch mitspielen wolle.» Die 17-jährige, die ebenfalls das Gymnasium in Bülach besucht, verkörpert eine Ratte, was schwieriger sei als einen Menschen zu spielen. Luca Meier in der Rolle des Kommissars Hunziker ist schon zum zweiten Mal dabei. «Das Gegenteil meiner eigenen Persönlichkeit zu spielen, macht mir Spass», sagt der 23-jährige aus Winkel.

(Zürcher Unterländer)