Bülacher «Stadtblatt» legt Pause ein

Am 9. Dezember stimmte das Bülacher Parlament einer Leistungsvereinbarung mit dem «Stadtblatt» zu. Dieses soll in den nächsten vier Jahren mit total 170000 Franken unterstützt werden. Gegen diesen Entscheid hat der Bülacher SVP-Kantonsrat Claudio Schmid das Referendum ergriffen (der «Zürcher Unterländer» berichtete). Damit das Referendum zustande kommt, müssen bis zum 10. Februar insgesamt 300 Unterschriften zusammenkommen.

Produktion kostet zu viel

Obschon die Frist noch einen Monat läuft, hat sich Andreas Nievergelt, Initiant des «Stadtblatts», bereits jetzt entschieden, bis auf weiteres keine neuen Zeitungen mehr herauszugeben. Der Grund: Pro Ausgabe muss er 2000 bis 3000 Franken aus dem eigenen Sack berappen, rund 100000 Franken habe er bereits investiert. «Wir können nicht mehr guten Gewissens Geld in das Projekt investieren, ohne zu wissen, wie es weiter gehen wird», schreibt er in der vorerst letzten Ausgabe, welche gestern erschienen ist. Stadtpräsident Mark Eberli (EVP) hat Verständnis für den Entscheid von Nievergelt: «Es geht zurzeit nicht ohne einen finanziellen Beitrag, wie in keiner Gemeinde der Umgebung», sagt er. Höri gebe mit ungefähr 60000 Franken jährlich noch am wenigsten Geld für ihr Mitteilungsblatt aus, aber damit deutlich mehr pro Einwohner als in Bülach vorgesehen.

«Üble Anschuldigungen»

Kommt das Referendum zustande, wird das Volk frühestens im September dieses Jahres darüber abstimmen. Nievergelt ist sich bewusst, dass der Vorstoss von Claudio Schmid gute Chancen hat: «Falls das Referendum bis am 10. Februar die 300 Unterschriften wider Erwarten nicht erreichen sollte, wird voraussichtlich noch im Februar die nächste ‹Stadtblatt›-Ausgabe erscheinen», sagt der Initiant. Klar ist: Sollte das Referendum an der Urne angenommen werden, wäre dies der «Todesstoss».

Im Artikel auf der Titelseite räumt Nievergelt wiederholt viel Platz ein, um die Vorteile aufzuzählen, die seine Publikation der Stadt bringe. Weiter schreibt er von «teils üblen Anschuldigungen» gegen das «Stadtblatt». Näher dazu äussern will er sich aber nicht. Der redaktionelle Text endet mit einem fett gedruckten «PS», in dem Nievergelt – gleichsam als Eigeninserat – seine Dienste bis September anbietet, sollte jemand einen Job für ihn haben. Überschreitet er damit die Grenzen von seriösem Journalismus? Der «Stadtblatt»-Initiant verteidigt sich: «Das ist kein schlechter Journalismus, das ist schlicht und einfach eine ehrlich gemeinte Bitte.»

«Volkswillen missachtet»

Claudio Schmid kommentierte die Massnahme des «Stadtblatts» gestern bei Twitter in gewohnt klarem Ton: «Andreas Nievergelt so: ‹Entweder gebt ihr mir Steuergelder zum verchlöpfe oder ich schmolle! Und gebt mir bitte einen Job bis im September!›.». Bei der Lancierung seines Vorstosses bezeichnete Schmid die finanzielle Unterstützung einer Papierzeitung als krasse Missachtung des Volkswillens. Denn vor gut vier Jahren haben die Bülacher Stimmberechtigten eine finanzielle Beteiligung an einer Bülacher Zeitung mit 58 Prozent Neinstimmen relativ deutlich abgelehnt. Nievergelt kontert: «Vor vier Jahren wurde ein Stadtblatt mit jährlichen Kosten von 110000 Franken und nur elf Ausgaben pro Jahr abgelehnt. Das heutige Stadtblatt erscheint 25-mal pro Jahr, also mehr als doppelt so oft.»