Bülacher Stadtrat gibt sich gute Noten

Vor dreieinhalb Jahren hat der Bülacher Stadtrat das Legislaturprogramm 2014 bis 2018 verabschiedet. Darin enthalten: 44 Ziele in 17 Geschäftsfeldern. Einen Monat vor den Neuwahlen ist esnun an der Zeit, um Bilanz zu ziehen. 36 Ziele wurden erreicht, die restlichen acht teilweise erreicht. Stadtpräsident Mark Eberli zeigte sich an der Informationsveranstaltung vom Mittwoch zufrieden: «Es war eine sehr gute Legislatur. Der Stadtrat hat eine Menge geleistet.»

Eberli ist erfreut über den Elan seiner Kollegin und fünf Kollegen: «Wir konnten neben unseren beruflichen Tätigkeiten und dem politischen Alltagsgeschäft grosse Projekte in Bülach realisieren.» Zu den «grossen Brocken» zählt er zum Beispiel die beiden Projekte Asylzentrum und Zentrale Stadtverwaltung, die Verabschiedung einer überarbeiteten Entschädigungsverordnung und den Bau der Grosssporthalle Hirslen.

Stadtpräsident Eberli sagt: «Natürlich machten wir auch Fehler. Aber das Resultat ist letztlich zufriedenstellend.» Dies würden auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung zeigen: «In Gesprächen mit Bülacherinnen und Bülachern wird unsere Arbeit meistens gelobt.»

Drei Schwerpunkte

Zu Beginn der Legislatur hat der Stadtrat drei Schwerpunkte festgelegt: Stadt- und Organisationsentwicklung sowie die Finanzen. «Wir haben bei sämtlichen Schwerpunkten wichtige Meilensteine erreicht», meint Eberli.

Die Stadt Bülach rechnet in den nächsten 20 Jahren mit einem Bevölkerungszuwachs von bis zu 9000 Einwohnern. «Damit sich unsere Stadt positiv entwickelt, haben wir Stadtwerkstätten veranstaltet.» Dort haben Einwohner zusammen mit Vertretern des Gewerbes und der Politik Ideen und Massnahmen entwickelt. Der neue Stadtrat wird entscheiden, welche davon ins politische Programm der nächsten Jahre aufgenommen werden.

Ebenfalls mit Blick auf das bevorstehende Bevölkerungswachstum haben sich Stadtrat und Verwaltung neu organisiert. In der kommenden Legislatur soll es beispielsweise keine Geschäftsfelder mehr geben. «Jedes Stadtratsmitglied ist für ein bestimmtes Ressort und damit für eine Abteilung zuständig», sagt Eberli. Zudem wurden die Entschädigungen für die Mitglieder des Stadtrats angepasst.

Bei den Finanzen wurde das Aufwandwachstum stabilisiert. Oberstes Ziel bleibt eine nachhaltige Finanzpolitik und ein ausgeglichener Finanzhaushalt. Dagrosse Investitionen anstehen und diese nur teilweise selbst finanziert werden können, ist und bleibt dies eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. (Zürcher Unterländer)