Bülachs Grünliberale fordern Auflösung der Sekundarschulgemeinde

Eigentlich dachte Irene Jaggi, das Thema Einheitsgemeinde sei abgehakt. Lange hatte man dafür gekämpft, dass die Sekundarschulgemeinde Bülach, zu der auch Bachenbülach, Höri, Hochfelden und Winkel gehören, in ihrer heutigen Form weiter bestehen bleiben darf. Nach Gemeindegesetz hätte sie nämlich per 2018 aufgelöst werden sollen. Die Zwangsvereinigung mit der politischen Gemeinde wurde aber vor dem Bundesgericht erfolgreich abgewehrt.

Nach langen Diskussionen entschied man im Sommer trotzdem, die zwei Optionen Einheitsgemeinde oder Eigenständigkeit zu überprüfen. Das Resultat dieses «Strategieprozesses» machte die Schulbehörde Anfang November bekannt: man wolle weiterhin am bewährten Modell festhalten. Gross war Jaggis Erstaunen, als sie knapp zwei Wochen später eine Nachricht von der GLP Bülach erhielt: Ein Komitee, zusammengesetzt aus Mitgliedern der Partei, reichten eine Initiative zur Auflösung der Sekundarschulgemeinde ein.

«Bildung aus einer Hand»

Die Forderung des Initiativkomitees «Bildung aus einer Hand» ist deutlich: Bülach soll zur Einheitsgemeinde werden, damit die Aufgaben der Sekundarschule von der politischen Gemeinde übernommen werden können. Dadurch verspricht man sich, Synergien besser zu nutzen und die Finanzen zu optimieren. «Von einer einheitlichen Organisation profitieren letztlich auch die Schülerinnen und Schüler, die unter einem einheitlichen pädagogischen Konzept betreut werden», heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Sekundarschulpflege wird mit diesen Forderungen jedoch überrumpelt: «Ich war etwas irritiert, als ich die Initiative sah», sagt Irene Jaggi. Gerade die Schnelligkeit, mit der die GLP Bülach agierte, macht sie etwas stutzig. Jaggi hätte es begrüsst, wenn die Initianten vor der Lancierung der Initiative das Gespräch gesucht hätten.

Patrick Honegger-Müntener, Präsident des Initiativkomitees, stellt die Situation anders dar: Einen ersten Entwurf der Initiative hatte die GLP im November 2018 beiseite gelegt, um die Ergebnisse des Strategieprozesses abzuwarten. Damals erhoffte man sich, dass die Stimmberechtigten auf der Grundlage dieser Evaluation ihre eigene Meinung hätten bilden können. Die Erkenntnisse der Sekundarschule wurden aus Sicht der GLP allerdings nicht genügend transparent vermittelt. Gar einen beleuchtenden Bericht hätte man sich gewünscht. «Aber so wie sich die Lage präsentierte, wird man das Gefühl nicht los, dass es sich nur um einen pro forma Strategieprozess gehandelt hat», sagt Honegger-Müntener.

Kein beleuchtender Bericht

Einen beleuchtenden Bericht, der die gewonnenen Erkenntnisse dokumentiert, gibt es laut Jaggi tatsächlich nicht. Die Sekundarschulbehörde habe ja nicht auf der Basis eines politischen Geschäfts agiert, sondern vielmehr mögliche Entwicklungen antizipiert und Vorabklärungen vorgenommen. Sollte die Initiative tatsächlich angenommen werden, müssten aber auch Lösungen für die Partnergemeinden Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel gefunden werden, gibt Jaggi zu bedenken.

Welche Nachfolgelösungen die Partnergemeinden finden, müssen laut Honegger-Müntener die Stimmberechtigten der jeweiligen politischen Gemeinden selbst entscheiden. «Anschlussverträge sind aber eine bewährte Option, die auch vom Gemeindeamt des Kantons Zürich empfohlen werden», sagt er.

Die beste Lösung finden

Die Sekundarschule Bülach wird die Einzelinitiative jetzt auf ihre Gültigkeit prüfen. In sechs Monaten könnte sie an die Urne kommen. Für die Sekundarschulbehörde überwiegen die Vorteile der Eigenständigkeit klar. Und auch aus den Partnergemeinden kann die Sekundarschule mit Unterstützung rechnen: «Wir haben einen offiziellen Beschluss des Gemeinderats Bachenbülach, dass die gegenwärtige Form der Sekundarschulgemeinde beibehalten werden soll», beteuert Jaggi. «Das Wichtigste ist es, jene Lösung zu finden, welche für die Schülerinnen und Schüler am besten ist.»