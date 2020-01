Bülachs Sportelite lässt sich feiern

Das stundenlange Training hat sich bei Lars Schlatter vom Turnverein Bülach ausgezahlt. Der 10-jährige Kunstturner erreichte an der Junioren-Schweizer-Meisterschaft im vergangenen Jahr zwei Podestplätze. Dafür wurde er am Donnerstagabend in der Sporthalle Hirslen von der Stadt Bülach geehrt. Im Kurzinterview mit Moderatorin Janine Geigele sagte das Nachwuchstalent: «Ich trainiere 20 Stunden pro Woche und nehme mir jeweils nur am Sonntag frei.» Die meiste Zeit verbringe er aber noch in der Schule. Auf die Frage, ob er sich bei jemandem bedanken möchte, antwortete der Junge mit einem entschlossenen Nein, was bei den Anwesenden für Gelächter sorgte. Doch Lars Schlatter hatte zuvor bestätigt, dass seine Eltern ihn immer unterstützen würden. Bülachs Sportvorsteher Daniel Ammann sagte denn auch: «Sportliche Erfolge sind meist nur möglich dank der Unterstützung von einem Team, das im Hintergrund hart und meist freiwillig mitarbeitet.»

Lars Schlatter (10) trainiert 20 Stunden pro Woche.

Nationale und internationale Erfolge

Insgesamt wurden am Donnerstag 24 Sportlerinnen und Sportler sowie eine Mannschaft von der Stadt Bülach geehrt. Alle haben eines gemeinsam: Sie sind im Laufe des Jahres 2019 für einen Bülacher Verein gestartet und haben an einer Schweizer Meisterschaft oder an einem internationalen Wettbewerb einen Podestplatz belegt. In Bülach wohnhafte Sportlerinnen und Sportler, welche für auswärtige Vereine an den Start gegangen sind und sich eine Medaille erkämpft haben, wurden ebenfalls ausgezeichnet. Ammann sagte zu Beginn der rund einstündigen Veranstaltung: «Die Sportlerehrung gehört für einen Stadtrat zu den schönsten Events im Jahr.» Man könne den Leuten, die etwas Aussergewöhnliches geleistet haben, dadurch etwas zurückgeben.

Linda Hauser gewann 2019 an der Schweizermeisterschaft im Schwimmen ganze fünf Medaillen. Bülachs Sportvorsteher Daniel Ammann gratuliert ihr zu dieser Leistung.

Für manche Bülacher Sportlerinnen und Sportler hat die Ehrung durch die Stadt fast schon Tradition. Unter den «Alle Jahre wieder»-Kandidaten befinden sich bekannte Namen wie Jeremy Seewer – der zurzeit zweitbeste Motocross-Fahrer der Welt – oder Eddy Yusof – einer der erfolgreichsten Kunstturner der Schweiz. Es gibt aber auch talentierte Juniorinnen und Junioren, die bereits mehrfach geehrt wurden. So zum Beispiel die 15-jährige Julia Kratka vom Schwimmclub Bülach. An der Nachwuchs-Schweizer-Meisterschaft holte sie 2019 zweimal Silber. Und auch in der Vergangenheit hatte die junge Frau bereits ordentlich Medaillen gesammelt. Bei den jungen Schwimmerinnen ging es im vergangenen Jahr aber sogar noch besser: Linda Hauser war mit fünf Medaillen die erfolgreichste Bülacherin im Pool.

In der Vergangenheit wurden auch schon die Triathletin Nicola Spirig, der Skifahrer Nils Hintermann sowie die ehemalige Eiskunstläuferin Sarah van Berkel (früher Sarah Meier) von der Stadt Bülach geehrt. Jan van Berkel, seit 2018 mit Sarah verheiratet, wurde dieses Jahr für seinen Sieg beim Ironman Switzerland geehrt.

Orientierungsläufer waren am erfolgreichsten

Am erfolgreichsten waren im vergangenen Jahr die Orientierungsläufer. Gleich vier Läuferinnen und fünf Läufer standen an der Schweizer Meisterschaft 2019 in einer Disziplin auf dem Podest. Auch die Eishockeyaner des EHC Bülach haben eine tolle Saison hinter sich. Das Seniorenteam schnappte sich den nationalen Meistertitel. Das haben sie bereits 2018 geschafft und wurden deshalb zum zweiten Mal in Folge von der Stadt geehrt. Abgehoben sind die Spieler deswegen aber noch nicht: «Viele von uns waren von der Karriere als Aktive her noch gut im Schuss.» Nun habe die Trainingspräsenz aber abgenommen, weshalb es schwierig werde, den Erfolg im nächsten Jahr nochmals zu wiederholen, sagte einer der Spieler.

Nachwuchs-Triathlet Nico Hegmann (17) wird vom Sportamt der Stadt Bülach mit 2000 Franken unterstützt.

Zwei Nachwuchstalente werden zudem mit einem Beitrag von je 2000 Franken vom Sportamt der Stadt Bülach unterstützt. Davon profitieren dieses Jahr Matia Dell’Antone (11) und Nico Hegmann (17). Dell’Antone ist Mitglied beim Badminton Club Bülach und spielt in einer höheren Altersklasse. Hegmann ist Triathlet, besucht die United School of Sports und wurde 2019 U-18-Schweizer-Meister. Er sagt: «Ich renne am liebsten, das kann ich auch am besten.» Beim Schwimmen habe er hingegen noch Luft nach oben.