Büli-Fäscht ist ein Fest der städtischen Vereine

Im Festzelt des Vereins Associazione Amici di Santeramo in Colle (Bülach ist seit dem Jahr 2000 Partnerstadt von Santeramo in Colle) gab es zahlreiche musikalische Darbietungen. Traditioneller Gesang und Tanz aus Apulien sorgten nicht nur bei Heimweh-Apulier für gute Gefühle.Ins Schwitzen kamen die Festbesucher an diesen drei Tagen auch ohne zu tanzen. Nicht nur das Mineralwasser floss in Strömen, sondern auch der Gerstensaft. Am Stand des St. Laurentius Bier war die Inhaberin Sarah Gianesi vom Ansturm auf das Bülacher Gebräu überrascht. «Uns gibt es erst seit zwei Jahren in Bülach, aber ich habe mich riesig gefreut, wieviele Bülacher für ihr Stadtbier angestanden sind.»

Abkühlung dringend nötig

Anstehen musste man am Abend auch vor den Verpflegungsständen und tagsüber vor den zahlreichen Glace-Ständen. Denn Abkühlung war dringend nötig. Schnell waren die Schattenplätze belegt und manch einer war froh um einen Sitzplatz in einem der Festzelte.

Bei der Stadtmusik Bülach zum Beispiel. Diese bot eine Bayrische Festwirtschaft an. «Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal mit einem Festzelt dabei und es war eine Lotterie, ob es sich bewähren würde», erklärte die Präsidentin Brigitte Bächtold. «Aber es läuft super.» Alle 53 Mitglieder standen mindestens einmal im Einsatz. «Und auch die Angehörigen helfen mit, wenn wir spielen.» Gemeint waren damit die Konzerte der Stadtmusik und der Jugendmusik Bülach, zwei von vielen Darbietungen und Konzerten auf der Kulturbühne, welche durch den Verein Bülach Kultur organsiert wurde und Kulturschaffenden aus Bülach und der näheren Umgebung eine Plattform bot.

Ball-Pool und Kletterturm

Während dem die Erwachsenen das Bad in der Menge genossen, nahmen die Kleinen ein Bad im Ball-Pool beim Stand der Jubla und Pfadi. Die Bülacher Familie De Winter war mit ihrer Tochter am Samstagnachmittag in der Altstadt auf Entdeckungsreise. Mit Wonne liess sich Yinthe an ihrem fünften Geburtstag ins Meer von Hunderten von Plastikbällen plumpsen. Der Kletterturm des SAC-Sektion Rinsberg war eine Herausforderung für Gross und Klein. Aber gut gesichert kamen alle wieder auf den Boden.

Mit leckeren Cocktails den Durst löschen, konnte man am Stand des Gemeinnützigen Frauenvereins Bülach. Der Verein, der zusammen mit dem Blauen Kreuz die Brocki führt, bot alkoholfreie Drinks für Gross und Klein an. Ausserdem konnten Ansteck-Buttons kreiert werden. «Dieses Jahr feiern wir unser 150 Jubiläum und freuen uns, auf diese Art auf uns aufmerksam zu machen», sagte Vorstandsmitglied Judith Bettschart.

Radio Büli-Fäscht live

Bis tief in die Nacht gab es alle Arten von Musik zu hören. Bei Radio Büli-Fäscht konnten die Festbesucher im offenen Studiocontainer Moderator Gary Knecht und dem Initiator des Büli-Fäscht-Radios, Hans Weber, live bei Berichten und Interviews zuhören und zusehen. Und wem es in der Altstadt zu wenig Action hatte, konnte sich auf der Chilbiwiese bei der Stadthalle an den verschiedenen Bahnen austoben.

Da gab es aber zum Beispiel auch das Kindertanztheater Doris Sturzenegger zu bestaunen und an den Abenden sorgten unter anderem die Bands Rythm ‘n’ Brass oder die Anna Binderheim Band für Stimmung. Dies nebst ungezählten weiteren Attraktionen… (Zürcher Unterländer)