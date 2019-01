Bürgerliche treten im Wahlkampf geschlossen auf

Die Bürgerlichen setzen im Wahlkampf um die sieben Sitze im Regierungsrat auf drei Bisherige und zwei Neue. Mit dem Fünferticket wollen sie am 24. März gemeinsam die bürgerliche Mehrheit in der Zürcher Regierung verteidigen. Ernst Stocker (SVP), Silvia Steiner (CVP) und Carmen Walker Späh (FDP) streben als Bisherige eine weitere Legislatur an. Natalie Rickli (SVP) und Thomas Vogel (FDP) wollen die Sitze ihrer abtretenden Parteikollegen Markus Kägi (SVP) und Thomas Heiniger (FDP) erben. Die fünf Kandidierenden vom «Bürgerlichen Bündnis für den Regierungsrat» haben sich am Dienstag an einem Podium in Buchs den Fragen von Benjamin Geiger, Chefredaktor des «Zürcher Unterländer», gestellt.

Bestätigen die Zürcherinnen und Zürcher wie erwartet die drei bisherigen bürgerlichen Regierungsratsmitglieder, so wollen diese ihre Direktion während der nächsten vier Jahre weiterführen. Ernst Stocker sitzt seit 2010 in der Zürcher Exekutive. Seit 2015 leitet der ehemalige Landwirt aus Wädenswil die Finanzdirektion. Silvia Steiner und Carmen Walker Späh schafften 2015 den Sprung in den Regierungsrat. Steiner führt die Bildungsdirektion, Walker Späh die Volkswirtschaft.

Frauenmehrheit löst keine Euphorie aus

Alle drei fühlen sich in ihrem Amt wohl, wie sie vor den knapp 100 Anwesenden im Buchser Gemeindesaal betonten. Würden auch die beiden bisherigen SP-Regierungsräte im Falle einer Wiederwahl ihre Ämter weiterführen wollen, so blieben den neu gewählten die Baudirektion und die Gesundheitsdirektion. Für den FDP-Kandidat Thomas Vogel ist klar: «Als Neuer nimmt man das Gremium, das übrig bleibt.» Aber eine Vorliebe hätte der Jurist und Kantonsrat aus Effretikon dennoch. Als Stiftungsrat beim Kinderspital Zürich sieht er sich für die Gesundheitsdirektion besonders gut gerüstet. Wie Vogel will auch Rickli nicht mit einem Wunsch vorpreschen. «Ich bin nicht festgefahren», betonte die Nationalrätin aus Winterthur. Mit Verweis auf die Reihenfolge nach Alter und auf das Anciennitätsprinzip, wonach diejenigen, die am längsten im Amt sind, ihre Wünsche zuerst anmelden dürfen, hätte sie als Jüngste sowieso keine Auswahl. Rickli ist 42-, Vogel 47-jährig.

Würde Rickli zusammen mit den drei bisherigen Regierungsrätinnen Silvia Steiner, Carmen Walker Späh und der SP-Justizdirektorin Jacqueline Fehr gewählt, käme eine Frauenmehrheit in der Zürcher Exekutive zustande. Rickli bezeichnete die Gender-Diskussion als müssig: «Für mich zeigt das vor allem eines: dass Frauen und Männer heute alles erreichen können.» Auch Steiner misst einer möglichen Frauenmehrheit im Regierungsrat keine grosse Bedeutung zu: «Das Ziel muss sein, dass es unserem Kanton gut geht.» Für Walker Späh sind die Persönlichkeit und der Wille zur Zusammenarbeit entscheidend. Als einzige der drei Kandidatinnen zeigte sie ihre Freude über eine mögliche Frauenmehrheit in der Zürcher Regierung.

Lorbeeren gehören nicht allein dem Regierungsrat

Die Bürgerlichen werben für sich mit dem Slogan «Zürich geht es gut». Was aber hat die drei Regierungsrätinnen und Regierungsräte zu diesem positiven Fazit geführt? Für Walker Späh sind es einerseits die gesunkenen Arbeitslosenzahlen. Andererseits freue sie sich als Verkehrsministerin, dass es mit dem Strassenausbau vorwärts gehe. Stocker ist besonders stolz auf die Wende zum Guten bei den Kantonsfinanzen. «Dies, obschon Silvia meine beste Kundin ist», sagte der Finanzdirektor mit Blick auf seine Ratskollegin Silvia Steiner, die als Bildungsministerin den grössten Ausgabenposten im Kantonsbudget verantwortet. Steiner ihrerseits zeigte sich erfreut, dass der Beschluss zum Bau von zwei neuen Gymnasien am Zürichsee in ihre Amtszeit fällt. «Auch wenn die Enkel von Ernst wohl nicht mehr davon profitieren», konterte sie das Votum ihres Wädenswiler Amtskollegen Stocker.

Thomas Vogel wollte indes die Lorbeeren nicht allein dem Regierungsrat überlassen. «Auch der Kantonsrat hat dazu beigetragen, dass es Zürich gut geht», betonte der FDP-Fraktionschef im Kantonsrat. Am Erfolg des Kantons will auch Rickli anknüpfen. Bislang habe sie sich zu jung für ein Exekutivamt gefühlt, jetzt aber sei sie bereit. Die Frage, ob sie als Nationalrätin genug von kantonalen Themen verstehe, konterte sie prompt: «Fragen Sie mich, und ich werde Ihnen meine Kompetenz beweisen.» (Zürcher Unterländer)