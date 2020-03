Bund hält Pflichtlager – auch in der Region

Die Schweiz ist auf Mangellagen seit geraumer Zeit gut vorbereitet. Das zeigt sich dieser Tage ganz konkret im beschaulichen Oberembrach. Dort arbeitet Urs Brunner in der örtlichen Mühle derzeit unbeirrt weiter. Er ist in vierter Generation in der Verarbeitung von Korn tätig.

Und weil er ein wichtiger Mehlproduzent ist – in der kleinen Unterländer Gemeinde Oberembrach befindet sich eine von noch vier Mühlen für Brotgetreide im Kanton –, hat auch Brunner einen besonderen Auftrag. «Ein Viertel der ganzen Vermahlungsmenge eines Jahres muss ich als Pflichtlager zusätzlich vorrätig haben», bestätigt er. Das sind in seinem Fall genau 500 Tonnen Weizenkörner. Sie lagern in den Silos, die sich im Innern des weitherum sichtbaren Turms befinden, der das Oberembracher Ortsbild seit langem prägt.

Brunner beobachtet dieser Tage eine frappante Zunahme der Anfragen und Absatzmengen in seinem Betrieb. «Wir haben am vergangenen Montag 20-mal mehr Mehl verkauft.» Es seien jedoch nicht die grossen Abnehmer – vor allem Bäckereien aus der Region –, die ihn momentan bestürmen, sondern viele einzelne Privatkunden. «Seit Beginn der Woche klingelt mein Telefon andauernd. Am Draht sind fast immer Leute, die wissen wollen, ob ich im ‹Lädeli› noch Mehl direkt verkaufe.» Das tut er nach wie vor. «Kein Problem», sagt Brunner ganz selbstverständlich.

Kein Grund zum Hamstern

«Wir haben noch genug Mehl», versichert der Müller und schiebt nach, «Getreide wird bei uns wohl zuletzt knapp werden, wir haben in den letzten beiden Jahren sehr gute Ernten gehabt.» Allerdings stellt er fest, dass die Menschen verunsichert sind von der ausserordentlichen Lage, in der sich die Schweiz, Europa und die halbe Welt befinden. «Es gibt keinen Grund zum Hamstern», findet der Oberembracher und sieht keinen Anlass, hektisch zu werden. Auch weil er aus eigener Erfahrung genau weiss, dass die Landesversorung mit den wichtigsten Gütern gut organisiert ist.

Brunners Mühle taucht nämlich auch auf der Pflichtlagerliste von Réservesuisse auf, der nationalen Genossenschaft für die Pflichtlagerhaltung im Bereich Nahrungsmittel. Das ist nur eine von verschiedenen Organisationen, die im Auftrag des Bundes die entsprechenden Lagermengen berechnet und verwaltet. Hans Häfliger ist Geschäftsführer und bestätigt: «Wir haben keine Versorgungskrise. Es gibt genügend Güter.» Das Coronavirus befalle ja schliesslich keine Lebensmittel, sondern die Menschen. Die grosse Herausforderung sei nun primär, die Logistik sicherzustellen.

Wer nun hamstere, verkenne die Lage und sorge für eine ungute Dynamik, hört man aus den Kreisen der Fachleute. Dabei sei gerade die Schweiz mit den Pflichtlagern vorbildlich aufgestellt. «Wir lagern ständig fünf Grundnahrungsmittel in grossen Mengen ein.» Dazu gehören Zucker, Reis, Speiseöle und Speisefette, Kaffee sowie Getreide. Zudem werden von Betrieben der Réservesuisse auch Energie- und Proteinträger für Tierfutter eingelagert.

Selbst Uranstäbe an Lager

Im Zürcher Unterland gibt es weitere Pflichtlager. Früher waren noch viel grössere Lagermengen als heute gefordert. Im einstigen Zollfreilager Embraport türmten sich so bis nach der Jahrtausendwende unter anderem palettenweise Reissäcke. Noch immer ein grosses Zuckerpflichtlager muss Coca-Cola in Brüttisellen und Dietlikon bereithalten. Verantwortlich seien nämlich die jeweiligen Firmen. «Jeder, der eine gewisse Menge eines definierten Guts handelt oder es verarbeitet, wird automatisch Mitglied bei uns», erklärt Häfliger. Geregelt wird dies durch das Landesvorsorgegesetz. Betroffene Firmen werden entschädigt. Aktuell seien die vom Bund vorgeschriebenen Lagermengen für Nahrungsmittel auf einen Vorrat für drei bis vier Monate festgelegt worden. «Die Lager sind voll und dürfen nur auf Anweisung des Bundesrats angetastet werden», sagt der Geschäftsführer von Réservesuisse. Das sei aber bislang nicht passiert. Einzig im Medizinbereich sind derzeit gewisse Güter freigegeben worden. Weiter kennt die Schweiz aber auch noch Pflichtlager im Bereich Industrie und Energie, wo Benzin, Heizöl und sogar Uranstäbe vorrätig sein müssen – nämlich für den Betrieb von zwei Reaktoren.