Bund mietet Embracher Asyl-Pavillons

Am 1. März tritt das neue Asylgesetz in Kraft. Wer ab diesem Zeitpunkt mit der Hoffnung auf Asyl in die Schweiz einreist, stellt sein Gesuch in einem Bundesasylzentrum. Im Zürcher Unterland sollen dereinst gleich zwei solche Zentren stehen: in Embrach (seit 2017) und Rümlang (ab 2023). Hier werden indes keine Asylverfahren abgewickelt. Die Zentren fungieren vielmehr als Ausreisezentren, als letzter Wartesaal also für Menschen, die die Schweiz verlassen müssten oder die nur geringe Chancen auf Asyl haben.

Im Embracher Zentrum am Römerweg hat der Bund das neue Asylgesetz bereits testweise umgesetzt. 120 der 360 Plätze am nördlichen Rand der Gemeinde fungieren deshalb als Ausreisezentrum. Der Neubauten wegen ist das Bundesasylzentrum jedoch nicht schon per 1. März, sondern voraussichtlich auf Anfang Juli betriebsbereit.

Bund übernimmt Pavillons

Zur Überbrückung übernimmt deshalb der Bund nun vorübergehend die Pavillons am Römerweg 5. Konkret geht es um weitere 120 Plätze, die bis im Sommer 2018 noch dem ehemaligen Durchgangszentrum angehörten. Dies halten das Staatssekretariat für Migration (SEM) und die Gemeinde Embrach im aktuellen Mitteilungsblatt fest.Der Bund hat dafür einen Mietvertrag mit dem Kanton Zürich abgeschlossen, der ab dem 1. März läuft und mit der Inbetriebnahme des Neubaus beendet wird. Das SEM plant, in den Pavillons Familien und Frauen unterzubringen, die Unterbringung von allein reisenden Männern sei nicht vorgesehen.

Ob Embrach dann tatsächlich mehr Asylsuchende beherbergt, steht damit indes nicht fest. «Der Mietvertrag ist eine Vorsichtsmassnahme für den Fall, dass tatsächlich Platz benötigt wird», sagt der Gemeindepräsident Erhard Büchi.

Denn die Zahlen der Asylgesuche in der Schweiz sind auf einem Tiefstand: Gemäss der Asylstatistik des SEM sind 2018 insgesamt 15 255 Gesuche gestellt worden, rund 16 Prozent weniger als im Jahr davor. Dies entspricht dem tiefsten Stand seit elf Jahren.

47 Asylsuchende sind aktuell in Embrach untergebracht, darunter sind acht Frauen und zwei Kinder, wie das SEM auf Anfrage angibt. Das Zentrum ist also zu gut einem Drittel besetzt. Auch Büchi bestätigt: «Das Zentrum war nie voll besetzt, auch aktuell ist der Zustrom sehr bescheiden.»

Viele tauchen unter

Dass der Platz im Bundesasylzentrum Embrach womöglich gar nicht benötigt wird, könnte auch damit zusammenhängen, dass fast zwei Drittel der dort registrierten Menschen untertauchen. Dies berichteten verschiedene Medien letzten Sommer. Zwischen der Eröffnung des Ausreisezentrums und Juni 2018 registrierten die Betreiber 649 Ein- und 503 Austritte; davon reisten 309 Personen – also über 60 Prozent – klandestin ab. Das SEM geht davon aus, dass sie in andere europäische Länder weitergereist sind.

Für Embracherinnen und Embracher dürfte sich deshalb mittelfristig nicht viel ändern. Generell sei es in der Gemeinde sehr ruhig in Bezug auf das Ausreisezentrum, sagt Büchi: «Wir haben in diesem Zusammenhang keine Meldungen aus der Bevölkerung erhalten – weder positive noch negative.» (Zürcher Unterländer)