Burglinds stürmischer Auftritt

Mit Windgeschwindigkeiten von bis 89 Kilometern pro Stunde ­fegte Sturmtief Burglind gestern über den Flughafen Zürich. ­Damit sorgte es dort für Warn­stufe 4. Bei Warn­stufe 6 und Sturm­geschwindigkeiten von über 111 Stundenkilometern wird die Abfertigung komplett eingestellt. Die stärksten Winde regis­trierte man am Flughafen zwischen 10 und 12 Uhr.

Spektakel für die Planespotter - schwierige Momente für die Piloten (Video: Michael Caplazi / ml)

Sie bescherten den Kameras der Planespotter am Pisten­ende spektakuläre Sujets von taumelnden Maschinen im Landeanflug oder durchstartenden Jets. Im Flug­hafenbetrieb sorgte Burglind für Verspätungen und Umleitungen. 40 Flüge mussten annulliert werden, meist weil es auch an den Zielorten – so vor allem­ in Amsterdam – stark stürmte.

Ausweichen und Umdrehen

Zehn landende Maschinen mussten durchstarten; andere flogen vor der Landung mehrere Warteschlaufen, beispielsweise über dem Bodensee. Insgesamt sieben Cockpitbesatzungen wollten gar nicht in Zürich landen und steu­erten andere Flug­häfen an. So wich der aus Chicago kommende Swiss-Flug LX9 mit geplanter Landung in Zürich um 10.55 Uhr nach Mailand aus. Dort warteten Crew und 209 Passagiere, ehe sie ihre Reise nach Zürich fortsetzen konnten. In Kloten sorgte Burglind aber auch am Boden für unge­wollte Verschiebungen. So drehte sich eine parkierte Helvetic-Maschine durch den Wind um 90 Grad. Noch schlimmer spielte der Sturm dem Euro-Airport Basel mit, der um die Mit­tags­zeit vorübergehend ganz dicht­machen musste.

Meldungen im Minutentakt

Bei der Kantonspolizei Zürich gingen am Mittwoch zwischen 9 und 11 Uhr die Meldungen fast im Minutentakt ein. Zahlreiche Bäume und Bauabschrankungen fielen um, was zu Behinderungen auf den Strassen führte. Kam hinzu, dass auf dem gesamten Kantonsgebiet einzelne Lichtsignalanlagen ausfielen. Kurz nach Mittag­ bat die Kantonspolizei Zürich, die Notfallnummer 117 wirklich nur für Not­fälle zu ­wählen. Die Milizfeuerwehren im ganzen Kanton standen pausenlos im Einsatz. Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) mel­dete Kursausfälle, Betriebseinstellungen und Umleitungen aufgrund von umgestürzten Bäumen oder anderen Unwetterschäden.

«Einige Gemeinden haben exponier­te Strassen durch Waldgebiete vorsorglich gesperrt», sagt Ralph Hirt vom Mediendienst der Kantonspolizei. So war die Verbindung durch den Hardwald von Dietlikon nach Kloten bereits vor Auftreten des Sturms in beide Richtungen nicht mehr befahrbar.

Sturm mit Ansage

Burglind war ein Sturm mit An­sage. Bereits am Dienstag hatte die Kantonspolizei mit «Hinweisen zur Gefahrenabwehr» gewarnt. Sie riet, sich während des Sturms nicht im Wald, am Waldrand oder am Rand von Gewässern aufzuhalten. Draussen gelagerte, lose Gegen­stände wie Garten­möbel, Kindertram­poline, Mülltonnen sollten an einem geschützten Ort aufbewahrt oder festgezurrt werden.

«Kein ganz Grosser»

Im Flachland betrugen die Böenspitzen in der Schweiz dann auch verbreitet 140 Stundenkilometer. Gemäss den Messwerten der Wetter­dienste gab es in den tieferen Lagen des Kantons Zürich Sturmböen von 90 bis 150 km/h. So wurden in Winterthur Windspitzen von bis zu 105 km/h gemessen. In Wädenswil registrierte man kurz nach dem Mittag sogar eine Orkanböe von 150 Kilometern pro Stunde. Damit wurde an dieser Wetterstation ein neuer Rekord seit Messbeginn (1980) aufgestellt. Auf der Alp Gütsch oberhalb Andermatt wurde eine Böenspitze von 200 Stundenkilometern gemessen. Trotz dieser Werte: Für Meteo Schweiz gehört Sturm Burglind nicht zu den ganz Grossen. «Vor allem in den Berglagen ist regelmässig mit den heute gemessenen Sturmspitzen zu rechnen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Zum Vergleich: Sturm Lothar, der die Schweiz 1999 heimsuchte, sorgte auf dem Jungfraujoch für Windspitzen von bis zu 249 Kilometern pro Stunde, auf dem Zürcher­ Uetliberg waren es 241 km/h. Lothar hatte in der Schweiz 14 Todesopfer gefordert.

Auf Sturm Burglind folgt gemäss­ Meteorologen nun der grosse Regen, und es bleibt richtig garstig. Nach dem Durchzug einer Warmfront wird es heute Donnerstag den ganzen Tag nass bleiben. Erst am Wochen­ende beruhigt sich das Wetter – bei Temperaturen von 9 bis 10 Grad.

(Zürcher Unterländer)