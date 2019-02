Buslinien sollen dank neuer Ampel pünktlicher werden

Die Busse der Linien 762 und 768 bleiben auf der Schaffhauserstrasse in Richtung Kloten im Feierabendverkehr immer öfter im Stau stecken. Die Folge: Sie können ihren Fahrplan nicht mehr einhalten. «Die Verspätungen betragen in den Stosszeiten bis zu fünf Minuten», erklärt Thomas Maag, Medienverantwortlicher der Baudirektion.

Um die Strassensituation für die Busse zu verbessern, installiert der Kanton Zürich in Absprache mit der Stadt Opfikon als Versuch eine provisorische Ampel. Sie kommt an der Oberhauserstrasse vor der Kreuzung zu stehen.

Ab 5. März in Betrieb

Besonders auf der Strecke vor dem Glatthof-Kreisel entsteht oft Stau – einerseits wegen des generell hohen Verkehrsaufkommens auf der Schaffhauserstrasse, andererseits weil zunehmend mehr Verkehr von der Oberhauserstrasse auf die Schaffhauserstrasse gelangt.

Dies hat insbesondere für die Buslinie 768 erhebliche Konsequenzen. Denn sie verkehrt zwischen dem Flughafen Kloten und dem Bahnhof Oerlikon und fährt dabei fast ausschliesslich auf der Schaffhauserstrasse. Auch wer die Buslinie 762 braucht, kann betroffen sein: Der Bus verkehrt zwischen den Bahnhöfen Glattbrugg und Wallisellen und benützt dabei die Oberhauserstrasse, wenn auch auf nur etwa 120 Metern. Die neue Ampel wird zwischen dem kommenden Mittwoch, 27. Februar, und dem 4. März installiert und sodann am Dienstag, 5. März, in Betrieb genommen.

Verkehrseinschränkungen gebe es nur am Montag, 4. März. An diesem Tag wird ein Verkehrsdienst im Einsatz sein. Die Ampel ist danach nur werktags in Betrieb, sobald sie auf der Schaffhauserstrasse ein hohes Verkehrsaufkommen registriert, hält das Tiefbauamt fest.

Für Verkehrsteilnehmende gelten dann folgende Regeln: Blinkt die Ampel gelb, können sie von der Oberhauserstrasse her wie gewohnt auf die Kreuzung fahren – Vortritt haben sie aber nach wie vor nicht. Schaltet die Ampel hingegen auf Rot, gilt es zu warten.

Ampel kostet 75000 Franken

«Die provisorische Anlage kostet rund 75000 Franken», gibt die Baudirektion auf Anfrage weiter Auskunft. Die Kosten übernimmt vollumfänglich der Kanton. Der Versuch, den Verkehr mit der Dosierungsanlage zugunsten der Busse zu regeln, unterliegt einem Monitoring. Die Testphase laufe «bis auf weiteres», teilt Maag mit. Erst danach entscheidet sich, ob die Ampel definitiv bleibt oder wieder entfernt wird.

(Zürcher Unterländer)