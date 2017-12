Bussenflut und Millionenklage

Am 25. Oktober marschieren rund 500 Fussballer durch die Bülacher Innenstadt. Sie fordern ein neues Garderobengebäude. Dieses ist in Bülach schon längst zu einem emotionalen Politikum geworden. Mit der Demonstration wollen die Sportler dem Volk zeigen, wie breit der Verein aufgestellt ist.

Eine Woche nach dieser bewilligten Kundgebung findet in der Bülacher Stadthalle die lang ersehnte Gemeinderatssitzung statt. Der Rat hat nämlich in der Garderobenfrage das letzte Wort. Der vom Stadtrat beantragte Nachtragskredit von 1,2 Millionen Franken wird um eine Million gekürzt. Das heisst: Der FC Bülach erhält ein neues Garderobengebäude. Der Stadtrat muss nun ein passendes Projekt finden, das die Kosten von 2,3 Millionen Franken nicht übersteigt. Im Mai 2016 hat der Gemeinderat bereits einen Kredit von 2,1 Millionen Franken gesprochen.

An der Gemeindertassitzung, die extra verlegt werden musste, nahmen rund 300 Mitglieder des Vereins teil.

Schleinikon will nicht

Das Projekt Gemeindefusion im Wehntal ist gescheitert. Mit einer 44-prozentigen Stimmbeteiligung entschieden sich die Schleiniker gegen eine Fortführung des Fusionsprozesses. Das bedeutet, dass keine Zusammenschlussgespräche mehr stattfinden.

Wasterkingen ist geschockt

Am 17. Oktober ersticht ein 50-jähriger Serbe seine Ehefrau. Der gesamte Gemeinderat, der gerade Sitzung hat, trifft vor der Polizei beim Tatort ein, weil sich besorgte Nachbarn melden und von einem lauten Streit berichten. Wenige Stunden vor der Tat scheint die Welt noch in Ordnung. Der Cousin der Verstorbenen sagt: «Am Nachmittag sassen wir alle zusammen am Tisch und lachten miteinander.» Die Kinder des Ehepaares sind nun bei Verwandten untergebracht.

Der Mörder von Gino Bornhauser ist tot

Am 2. Oktober wird Gino Bornhausers Mörder im Flughafengefängnis tot aufgefunden. Der Brasilianer hat zuvor gestanden, den Rentner aus Eglisau getötet zu haben. Im Dezember sollte der Prozess am Bezirksgericht Bülach stattfinden. Wenige Wochen vor dem Tod des Täters erscheint die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Diese zeigt: Gino Bornhauser musste vor seinem Ableben lange leiden. Er versuchte noch zu flüchten, als er schwer verletzt in seinem eigenen Auto entführt wurde. Der Rentner starb an einem Waldrand ennet der deutschen Grenze. Der Brasilianer überrollte ihn mehrmals mit dem Auto.

Das Spital Bülach kann mehr Notfälle bewältigen

Anfangs Okober nimmt die erweitere Notfallstation ihren Betrieb auf. Es gibt nun mehr Sitzplätze für die Wartenden und einen zweiten Schalter für die Patientenaufnahme. Der Personalbestand wird mit der Erweiterung leicht aufgestockt.

Eine Bussenflut

löst die erste unregelmässige Nachtsperre im Eigental aus. Viele Autofahrer bemerken offenbar nicht, wenn die Strasse nachts gesperrt ist und brettern durch das Fahrverbot. 700 Bussen stellt die Stadt Kloten in nur zwei Wochen aus. Die Einnahmen: 10 000 Franken.

Rorbas und Freienstein-Teufen bekommen eine neue Postautolinie

Diesen Entscheid fällt der Verkehrsrat Anfang November. Die Linie 529 wird ab dem Fahrplanwechsel 2018/2019 via Dättlikon nach Pfungen verkehren. (red)