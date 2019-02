Cevi-Luft schnuppern im Nimmerland

«Abenteuer im Nimmerland» – unter diesem Motto findet am 2. März an einigen Orten im Kanton Zürich der Cevi-Schnuppertag statt. Mit dabei ist auch der Cevi Bülach. Eine Anmeldung ist nicht nötig, wohl aber gutes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung und eine gefüllte Trinkflasche. So wie die meisten Aktivitäten des Cevi findet auch der Schnuppertag im Wald statt. Die Reise ins Nimmerland beginnt um 14 Uhr beim Schulhaus Hohfuri (direkt bei den Parkplätzen). Das Abenteuer endet um 17 Uhr nach einem kleinen Zvieri.

Im Cevi Bülach dürfen alle Kinder ab der ersten Klasse Cevi-Luft schnuppern. Neben den bereits bestehenden Gruppen, die Taluvi, Secuia oder Phönix heissen, gründet der Verein am kommenden Samstag eine neue Gruppe für Knaben mit den Jahrgängen 2010 bis 2012. Mädchen in diesem Alter heisst die Gruppe Nameiki willkommen.

Zusammenhalt und Naturerlebnisse

Der Cevi ist mit 13000 Mitgliedern der drittgrösste Jugendverband in der Schweiz. Er gehört der weltweit grössten YMCA (Young Men’s Christian Association) und YWCA (Young Women’s Christian Association) an, die insgesamt 70 Millionen Mitglieder haben.

Es handelt sich um eine überkonfessionelle christliche Bewegung. Er hat das Ziel, Kindern eine Freizeitgestaltung zu bieten, in der sie Gemeinschaft und Natur erleben können. An den Cevi-Treffen sollen die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, gemeinsam Ideen auszuleben und ihre Talente zu entfalten. Auch mit Fragen des Lebens und Glaubens setzen sie sich auseinander.

Eine wichtige Rolle bei den Cevi-Treffen spielen Geschichten. Diese werden den Kindern nicht nur mündlich erzählt. Stattdessen können sie die Geschichten als Beteiligte miterleben und in jedem Treffen in eine andere Welt eintauchen. So sind die Cevianer für einen Nachmittag lang Mitstreiter beim Kampf von David gegen Goliath, Bandenmitglied der Roten Zora oder ein Koch am Hof von König Nebukadnezar.

Auch das gemütliche Beisammensein in der Gruppe soll jeweils nicht zu kurz kommen. Singen am Lagerfeuer, Cevi-Hörnli über dem Feuer kochen oder eine Hütte im Wald bauen sind typische Aktivitäten eines Cevi-Nachmittags.

Zwei jährliche Lager im Angebot

Die Cevianer aus Bülach treffen sich ausserhalb der Schulferien jeden zweiten Samstag. Dazu werden jährlich zwei Lager organisiert: das Pfingstlager, in dem die Kinder in ihren Altersgruppen unterwegs sind, und das Sommerlager mit der ganzen Cevi-Schar. Dieses findet jeweils in der letzten Woche der Sommerferien statt. (red)