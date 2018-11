Chränzli wird zum Schauplatz eines Krimis

Der Sport- und Turnverein (STV) Wehntal hat sich dieses Jahr dem Krimi verschrieben. Mit viel Leidenschaft und vollem Körpereinsatz probten am Mittwochabend rund 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene für das Turner-Chränzli mit dem Titel «Tatort Turnhalle». Und tatsächlich: Die Show fängt mit einer Leiche an. Zum Glück bekommen die Kinder des MuKi-Turnens nichts davon mit, auch nicht von der Tatsache, dass die Leiterin die Leiche kurzerhand in einem Schrank verschwinden lässt. Aber ganz verheimlichen lässt es sich nicht, denn Freunde melden Walter als vermisst und schon beginnt für die Kinder das Suchen nach ihm. Nach dem Motto «Wo ist Walter?» tanzen und turnen die Kinder auf der Bühne – aber dieser bleibt unauffindbar. Selbst die Suche im Hallenbad bleibt erfolglos, da nützen auch Purzelbäume, Salti, Überschläge rückwärts oder Räder schlagen nichts. Oder wollen nur alle die Polizistin täuschen, die den vermeintlichen Tatort untersucht?

Bühnenshow und Erzählkrimi

Die Besucher des Chränzlis erwartet dieses Wochenende ein packender Mix aus tollen Turndarbietungen und einem spannenden Krimi. Darsteller erzählen die Handlung und die Polizistin untersucht den Tatort, wobei ihr die «Tatortreiniger» in einer spektakulären Aktion in die Quere kommen, mehr dazu wird aber nicht verraten.

Mauro Henggeler, Vorstandsmitglied und Riegenleiter hat das Drehbuch für diesen aufwendigen Anlass geschrieben, denn es galt die einzelnen Gruppenauftritte mit der Geschichte zu verflechten. Auf die Frage, wie viele Stunden er investiert hat, meint er schmunzelnd: «Das habe ich gar nicht gezählt, es ist halt eine Herzenssache».

Diese Herzenssache ist bei allen Teilnehmenden zu spüren, von den Kleinsten bis zu den Erwachsenen sind alle mit grossem Eifer dabei. Und die Spannung steigt, wie die Präsidentin Denise Girardet bestätigt. Aber nicht nur bei den Turnerinnen und Turnern. «Neben der Bühnenshow gilt es 278 Einsätze zu besetzen.» Denn die Besucher werden auch kulinarisch verwöhnt. «Es gibt wieder unser wohlbekanntes und viel geliebtes Wienerschnitzel mit Kartoffelsalat», sagt Cirardet und fügt lachend hinzu: «68 Kilo Fleisch sind bestellt». Aber nicht nur aus diesem Grund lohne es sich, schon vor der Aufführung zum Znacht zu kommen. «Die 300 Plätze sind relativ schnell besetzt.»

Schnupperwoche dannach

Ein anderer Höhepunkt, vor allem für die turnenden Kinder, dürfte der Besuch von Pascal Bucher werden. Der ehemalige Kunstturner – er trat im Oktober 2017 aus dem Nationalkader zurück – vertrat die Schweiz an zahlreichen Europa- und Weltmeisterschaften. Er ist im STV Wehntal gross geworden und hat von dort seine Karriere gestartet. Nun wird er, als Überraschung für die Kinder und Jugendlichen, am Samstagabend das Einturnen leiten.

Der aktive Verein ruht sich aber nicht auf den Lorbeeren aus, sondern startet in einer Woche mit dem neuen Angebot Leichtathletik und Geräteturnen 16+. André Marchand, ehemaliger Stabhochspringer, der ebenfalls an Weltmeisterschaften teilgenommen hat, sowie der ehemalige Kunstturner David Stettler werden diese gemischte Trainingsgruppe unterrichten. Zudem bietet eine Schnupperwoche ab dem 26. November die Gelegenheit, in allen Polysport-Riegen und im Eltern-Kind Turnen, die Freude an der Bewegung zu entdecken.

