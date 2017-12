Christbaum brannte in Bassersdorf

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde am Freitagabend kurz nach 19 Uhr in Bassersdorf die Feuerwehr gerufen, weil sich ein Christbaum in einer Wohnung entzündet habe. Die Mieter konnten die Wohnung verlassen und blieben unverletzt, die Feuerwehren Bassersdorf und Kloten konnten den Brand löschen.

«Explosionsartige» Entzündung

Gemäss dem Brandermittler der Kantonspolizei Zürich ist an dem bereits ausgetrockneten Christbaum eine Wunderkerze entzündet worden. Innerhalb von wenigen Sekunden sei der Baum explosionsartig in Flammen gestanden. Das Feuer habe sich auf Gegenstände der Wohnungseinrichtung übertragen und dadurch sei die ganze Wohnung beschädigt oder mit Russ verunreinigt worden. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt.

Die Polizei warnt

Ein paar Tage nach Weihnachten sind die Tannenbäume und Tannenäste derart ausgetrocknet, dass sie sehr schnell in Brand geraten können. Das in den Pflanzen enthaltene Harz, das durch die Austrocknung ebenfalls gut entzündbar wird, beschleunigt und verstärkt das Abbrennen der Tannenäste. Die Kantonspolizei Zürich empfiehlt, Tannenbäume und Tannenäste so bald als möglich zu entsorgen und auf jeden Fall keine Kerzen oder andere brennbare Materialien in der Nähe der Pflanzen zu entzünden. (ani/Kapo ZH)