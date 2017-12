Christian Meier – der Mann, der seit 40 Jahren an der Feuerwehrfront ist

Feuerwehrleute haben keinen Schoggi-Job. Zwar sind die technischen Hilfsmittel im Verlauf der Jahre viel besser geworden, die Umstände sind es nicht. Verdichtetes Bauen, Minergie-Häuser, zunehmender Verkehr, Elektroautos und Solaranlagen sind «Errungenschaften» der Moderne, bereiten aber den Feuerwehren manchmal Kopfschmerzen und Schlimmeres. Für Feuerwehrkommandant Meier aber kein Grund, den Schlauch zuzudrehen.

Ein Feuerwehrmann durch und durch

Christian Meiers Feuerwehrlaufbahn begann im März 1978, drei Jahre später absolvierte er seinen ersten Feuerwehrkurs, «einen ­Pikett-Kaderkurs», und nach weiteren drei Jahren den Unteroffizierskurs, wie er sich erinnert. «Alles in allem habe ich circa 50 Feuerwehrkurse gemacht.» Diese hätten jeweils einen halben Tag bis zu fünf Tage gedauert. «Viele dieser Ausbildungen waren einwöchige Führungskurse – die meisten von der Gebäudeversicherung organisiert», sagt der gestandene Feuerwehrmann.

Die Führungskurse kann der heute 57-Jährige schon lange gut gebrauchen, denn 2008 wurde ihm vom Gemeinderat das Kommando über die Niederhasler Feuerwehr übertragen. Und Feuerwehrchef ist er noch heute, und dazu noch einiges mehr: Von 1998 bis 2008 sass er im Vorstand des Bezirksfeuerwehrverbands Dielsdorf, danach präsidierte er diesen bis 2014. Seit 2012 ist der Niederhasler als Präsident des Zürcher Feuerwehrverbands der höchste Feuerwehrmann im Kanton. Zudem leitete er in den vergangenen drei Jahren die Präsidentenkonferenz des Schweizerischen Feuerwehrverbands.

Jugendfeuerwehrauch im Ernstfall dabei

Meier ist in der kantonalen Jugendfeuerwehr engagiert, welche Teenagern ab 13 offensteht. Besonders in der Abteilung Ausbildung ist er tätig. Da brauche es viel Feingefühl: «Wie geht man mit Pubertierenden um?», sei eine der wichtigen Fragen. Eines könne er aber versichern: Der Feuerwehrnachwuchs sei sehr motiviert. «Wir haben die jungen Leute gefragt, ob sie in Ernstfällen eingesetzt werden möchten. Alle riefen begeistert ‹Jaaaa›.»

«Alles in allem habe ich circa 50 Feuerwehrkurse gemacht.»Christian Meier

Neuerdings sind Ernstfalleinsätze unter Bedingungen und in Einzelfällen auch möglich. «Der Kommandant muss abschätzen, ob einer dieser Minderjährigen bereits dafür geeignet ist. Und es braucht die Unterschrift sowohl der Eltern als auch des Kommandanten, bevor ein Jugendlicher auf dem Schadenplatz eingesetzt werden darf», erklärt Meier, dessen 22-jähriger Sohn Unteroffizier in der 54-köpfigen Nieder­hasler Ortsfeuerwehr ist.

Mindestens ein Marathon pro Jahr

Nachhaltig gewirkt hat Christian Meier auch im Niederhasler Turnverein. 20 Jahre lang war er Jugileiter und während sieben Jahren stand er dem Turnverein als Präsident vor. Was ist für Christian Meier die Triebfeder für sein Engagement im Nieder-hasler Dorfleben? «Ich wollte immer schon etwas Gescheites tun, etwas Interessantes, etwas Kameradschaftliches. Und in der Feuerwehr kam noch die technische Herausforderung dazu», sagt er. «Irgendwann nimmts dir einfach den Ärmel rein.»

«Sport», sagt Christian Meier, ohne zu zögern, sei seine Freizeitbeschäftigung. Er laufe mindestens einen Marathon pro Jahr – «wenns sein muss, auch den Swiss­alpine in Davos. Wenn ich schon spinne, dann richtig . . .», sagt Meier lachend, schränkt dann allerdings ein: «Aber nur den Davoser über die klassische Distanz von 42 Kilometern.» – Als ob die brutale Strecke in den Bündner Bergen ein Klacks wäre.

Der Kommandant am Steuer des Tanklöschfahrzeugs

Die Feuerwehr eilt nicht nur herbei, wenn es brennt. «Denn», so betont Meier, «Brände sind nur in einem Drittel der Fälle der Grund, warum wir ausrücken.» Der grosse Rest bestehe aus Verkehrs- und anderen Unfällen, Chemieeinsätzen und technischen Hilfeleistungen wie etwa Wespen bekämpfen, Leute retten, die in Liften stecken bleiben, oder Katzen aus misslichen Lagen befreien.

Wie lange Christian Meier den Kopf für die Feuerwehr noch hinhalten will, weiss er nicht. Auf diese Frage winkt der 57-Jährige nur ab und macht den Eindruck, als möchte er auch gar keine Zeit für solche Gedanken verschwenden. «Eine Weile mach ich es sicher noch», meint er vielsagend.

Daran ändern auch Ereignisse nichts, die sich in seinem Gedächtnis eingebrannt haben. So erinnert er sich an ein Vorkommnis, das selbst gestandene Polizisten grosse Augen machen liess. Als der Alarm einging, leitete Christian Meier gerade eine Spezialistenübung. Da er am Steuer des Tanklöschfahrzeugs (TLF) sass, fuhr er gleich mit Blaulicht und Sirene los. Am Ort des Geschehens angekommen, staunte die Kantonspolizei nicht schlecht: Ein Feuerwehrkommandant, der den TLF gleich selber zum Einsatzort fährt – so was hatten sie noch nie erlebt.

Der gefilmte Brand als Zeitdokument

In Erinnerung geblieben ist dem 57-Jährigen auch der Brand in der Tiefgarage des Haslimärt. Der Einsatz an diesem 11. 11. 2011 gestaltete sich schwierig – besonders wegen der schlechten Abluft und der grossen Hitze. «In Niederhasli gibts 80 Tiefgaragen. Besonders anspruchsvoll für die Feuerwehr sind dabei die alten», sagt Meier.

Oder der Absturz der Saab 340 bei Nassenwil am 10. Januar 2000. Alle zehn Personen – Crew und Passagiere – kamen ums Leben. Von der Crossair-Maschine blieb auf dem Acker nur ein Trümmerfeld übrig. Die herumliegenden Leichenteile seien für einige Rettungskräfte eine grosse Belastung gewesen.

Oder der Brand in der Nieder­hasler Firma Streng Plastic AG vor 30 Jahren. «Der Sohn des damaligen Geschäftsführers filmte Feuer und Feuerwehreinsatz mit einer Super-8-Kamera. Der Film wurde auf eine VHS-Videokassette überspielt und später digitalisiert.» Zwölf Minuten lang sei das Zeitdokument, sagt Meier.

Noch nicht lange her, aber für den Kommandanten einer der besten Einsätze der Niederhasler Feuerwehr war der Brand eines Ökonomiegebäudes am 24. September dieses Jahres. «Wir haben einen guten Job gemacht», sagt Meier nicht ohne Stolz. «Die Scheune mussten wir zwar opfern, aber wir konnten das angebaute Wohnhaus retten.» Das sei nicht unbedingt üblich. «Da muesch sekle», sagt der Feuerbekämpfer. Der Hausbesitzer habe sich danach schriftlich für die gute Feuerwehrarbeit bedankt. «Das kommt ganz selten vor», meint Meier.

Neuanschaffung eines Verkehrsgruppenfahrzeugs

Christian Meier ist auch ein Pragmatiker. Für repräsentative Auftritte hat er seine Mannschaft mit einem einfachen, kostengünstigen Tenü ausgerüstet. Sehr zur Freude des Finanzvorstands von Niederhasli. «Ich war 16 Jahre lang in der Rechnungsprüfungskommission, da weiss man, was Sparen heisst», sagt er lachend.

Weniger gespart wird hingegen an der technischen Ausrüstung der Feuerwehr. So muss auch der Fahrzeugpark à jour gehalten werden. Soeben hat der Gemeinderat die Anschaffung eines Verkehrsgruppenfahrzeugs zum Preis von gut 100 000 Franken bewilligt. 40 Prozent davon übernimmt die Gebäudeversicherung. Das alte Gefährt hatte bereits 25 Jahre auf dem Buckel.

Der Zusammenarbeitsvertrag mit Niederglatt

In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre wurden Anstrengungen unternommen, die Ortsfeuerwehren von Niederhasli, Oberglatt und Niederglatt zu fusionieren. Die Gemeinde an der niederen Glatt sträubte sich aber dagegen, das Projekt scheiterte. Die Stimmungslage hat sich im Verlauf der Jahre ein bisschen geändert. Zwar wirds nach wie vor keine Fusion geben, aber ab 1. Februar 2018 eine Zusammenarbeit zwischen Niederhasli und Niederglatt. «Es geht dabei vor allem um die Tagesverfügbarkeit der beiden Feuerwehren», erklärt Meier. Damit solle sichergestellt werden, dass die Leistungsvor­gabe «zehn Minuten zehn Mann vor Ort» sichergestellt werden kann.

Heikle Zeiterscheinungen für die Feuerwehr

Apropos Verkehr: Der stetig zunehmende Strassenverkehr bereitet Meier Sorgen. So bleiben Feuerwehrleute, die auswärts arbeiten und an einen Einsatz eilen müssen, oft in den verstopften Strassen stecken. Aber auch die Feuerwehrfahrzeuge selbst würden auf ihrer Fahrt zum Schadenplatz von den Verkehrskolonnen immer stärker behindert und aufgehalten.

«Ich war 16 Jahre lang in der Rechnungsprüfungskommission, da weiss man, was Sparen heisst»Christian Meier

Doch nicht nur der Privatverkehr macht der Feuerwehr das Leben schwer: «Das verdichtete Bauen, das heutzutage ein Gebot der Stunde ist, führt manchmal dazu, dass die grossen Feuerwehrfahrzeuge nicht mehr an das Brandobjekt herankommen», bedauert Meier. Aber auch brennende Minergie-Häuser können problematisch sein. Die dichte Isolation führe dazu, «dass der Rauch drinnen hocken bleibt», sagt der Feuerwehrkommandant. Zudem seien genaue Kenntnisse der Lüftung dieser Häuser unabdingbar, damit Brände wirkungsvoll und möglichst gefahrlos gelöscht werden können.

In Verkehrsunfälle verwickelte Elektrofahrzeuge – davon gibts immer mehr – verlangen von den Feuerwehrleuten spezielle technische Kenntnisse. Batterieladungen können zu tödlichen Stromschlägen führen. Auch bei Fotovoltaikanlagen auf brennenden Häusern ist trotz speziellem Abschaltmechanismus Vorsicht geboten. «Wenn eine Anlage verbrannt ist, stellt sie kein Problem mehr dar», sagt der Feuerwehrkommandant trocken.

(Zürcher Unterländer)