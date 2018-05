Coach Patrick Fischer: «Es tat weh, meine Spieler so traurig zu sehen»

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft startete nach verpatzten Olympischen Spielen ohne grosse Erwartungen ins WM-Turnier. Auch nach der Vorrunde und dem knappen Einzug in die Viertelfinals rechneten nur die wenigsten mit den Eidgenossen.Was dann folgte, ist kaum zu übertreffen. Die kleine Schweiz schaltete die beiden Eishockey-Grossmächte Finnland und Kanada aus. Spätestens dann war allen klar: Auch ein Sieg gegen die Schweden im Final liegt drin.

«Die dritte Chance wird eines Tages kommen»

Die scheinbar übermächtigen Skandinavier – sie gewannen gegen die US-Startruppe im Halbfinal mit 6:0 – waren dann im Final gegen die Schweiz gar nicht mehr so unantastbar. Zu stark spielte das Team von Coach Patrick Fischer.

Umso bitterer war es dann, als die Schweizer das Spiel nachPenaltyschiessen verloren. Verständlich, dass die Enttäuschung über die knappe Niederlage auch einen Tag später noch immer gross ist. So freuten sich die Spieler zwar über den Empfang ihrer Fans am Flughafen in Glattbrugg. Dennoch wirkte ihr Lachen ein wenig gezwungen.

NHL-Söldner Roman Josi ist einer von fünf Spielern, die bereits vor fünf Jahren WM-Silber gewonnen hat. Er sagte gestern: «Auch wenn die Enttäuschung zurzeit noch gross ist, jede WM hat etwas Unvergessliches.» Jeder Spieler habe alles gegeben für das Team, nur so sei es möglich gewesen, bis in den Final zu kommen. Enzo Corvi, Topskorer der Schweizer, brachte es auf den Punkt: «Wir können unglaublich stolz darauf sein, was wir geleistet haben. Es wird aber noch zwei, drei Tage brauchen, um das Ganze zu verdauen.»

«Hoffentlich nicht wieder die Schweden»

Patrick Fischer, Trainer der Nationalmannschaft, hat sicherlich einen riesigen Anteil am Erfolg seines Teams. Er sei nun vor allem sehr müde: «Ich habe bereits nach dem Spiel gegen Kanada nicht viel geschlafen. Momentan bin ich ein bisschen leer.» Dennoch ist er sehr stolz auf sein Team: «Ich coachte schon einige Teams, doch einer so ‹lässigen› Mannschaft bin ich zuvor noch nie begegnet. Wir hatten Spass zusammen, haben einander respektiert und gepusht.» Beim SRF-Interview nach dem Empfang konnte Fischer dann seine Tränen nicht mehr zurückhalten: «Es war ein schwieriger Moment, in der Garderobe meine traurigen Spieler zu sehen», sagte er mit zitternder Stimme.

«Eines Tages kommt die dritte Chance auf die Goldmedaille. Ich hoffe einfach, es sind dann nicht wieder die Schweden», blickte Fischer voraus. Seinen Humor hat er also nicht verloren und die Tränen werden bald trocknen. Denn was die Schweizer in Dänemark geleistet haben, ist und bleibt einmalig. (Zürcher Unterländer)