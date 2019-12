Coras Tod war keine Tierquälerei

Als Hündin Cora (Name geändert) von ihren Besitzern am 7. Januar 2018 ins Tierspital gebracht wird, ist die Französische Bulldogge bereits tot. Verstorben ist sie an einer schwierigen Geburt. Auch für ihre ungeborenen Welpen kann man nichts mehr tun. In den Stunden vor ihrem Tod, so die Anklage der Staatsanwaltschaft, habe die Besitzerin Cora unter den qualvollen Schmerzen des Geburtsvorgangs verharren lassen. Dies, obwohl ihr bekannt gewesen sei, dass für diese Rasse das Gebären risikobehaftet ist. Ausserdem sei das Tier unterernährt gewesen. Die Halterin habe sich der Tierquälerei schuldig gemacht.

Niemals würde sie ihr von der ganzen Familie geliebtes Tier hungern oder gar leiden lassen, beteuerte Coras Besitzerin am Dienstag dem Richter am Bezirksgericht Bülach wiederholt. Als sie bemerkt habe, dass Cora vom im gleichen Haushalt lebenden Rüden trächtig sein könnte, sei sie sofort mit ihr zur Tierärztin. Diese betreibt ihre Praxis in derselben Unterländer Gemeinde, in der die Beschuldigte damals wohnte. Errechnetes Wurfdatum für die voraussichtlich zwei Welpen war der 8. Januar 2018. Die Ärztin habe ihr gesagt, dass es zu Geburtsschwierigkeiten kommen könne. Falls Cora Fruchtwasser verliere und die Welpen nach 30 Minuten noch nicht da seien, solle sie für einen Kaiserschnitt ins Tierspital.

Ein Anruf, zwei Versionen

Am Samstag, 6. Januar, um die Mittagszeit rief Coras Halterin in der Praxis an. Die Praxisassistentin wird bei der Einvernahme angeben, die Beschuldigte habe gesagt, Cora habe nachts um 2 Uhr leichte Presswehen gehabt und Fruchtwasser verloren. Das Tier wirke apathisch. Sie habe ihr deshalb dringend geraten, sofort ins Tierspital zu fahren. Die Besitzerin habe wissen wollen, was ein Kaiserschnitt dort koste. Sie habe diese Auskunft eingeholt, die Beschuldigte zurückgerufen und ihr gesagt, sie müsse mit 2000 bis 3000 Franken rechnen.

«Sie war ganz warm, begann zu krampfen, und dann ging alles ganz schnell»Hundehalterin

«Ich sagte bei diesem Anruf weder etwas von Presswehen noch von Fruchtwasser», hielt die Beschuldigte dagegen. Cora sei munter und verspielt gewesen, habe einzig vermehrt uriniert, auch in der Wohnung. «Ich wollte sie deshalb noch vor Sonntag in der Praxis zeigen.» Das sei aber nicht möglich gewesen.

Geld wäre dagewesen

Wieso sie denn nach den Kosten für den Kaiserschnitt gefragt habe, erkundigte sich der Richter. «Ich wollte wissen, wie viel Geld ich mitnehmen muss.» Die zweifache Mutter, die mit zehn Jahren aus Serbien in die Schweiz gekommen ist, verfügt nach eigenen Angaben über 200 Franken Ersparnisse und Schulden von 20000 Franken. Sie verdient rund 4700 Franken, ihr Mann bekommt 650 Franken von der Invalidenversicherung. Das Geld für die Geburt lag dennoch bereit, ein Cousin hatte es vorgestreckt. Zur Geburt kam es nicht mehr. Am 7. Januar um ca 8.30 Uhr verstarb Cora. «Sie war ganz warm, begann zu krampfen, und dann ging alles ganz schnell», sagte ihre Halterin. Die Fahrt ins Tierspital war vergeblich.

Gericht: «Aussagen der Tierhalterin sind glaubhaft»

Der Staatsanwalt forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 10 Monaten sowie eine Busse von 2000 Franken. Darüber hinaus lag dem Gericht ein Antrag des kantonalen Veterinäramtes vor. Es forderte eine Schuldigsprechung, eine Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen sowie eine Busse von nicht weniger als 1800 Franken.

Der Richter folgte dem Antrag der Verteidigerin und sprach die Frau frei: «Sie hat stets übereinstimmend und detailtreu ausgesagt.» Zwar seien auch die Aussagen der Praxisassistentin, auf denen die Anklage im Wesentlichen beruhe, grundsätzlich glaubhaft. «Sie haben aber ein paar Änderungen erfahren, was daran liegen kann, dass sie sich nicht mehr genau erinnert.». Der genaue Inhalt des Gesprächs sei nicht bekannt, es sei gut möglich, dass es dabei zu Missverständnissen gekommen sei. Deshalb gelte: Im Zweifel für die Angeklagte. Die Beschuldigte habe zudem begründet, das Geld für den Kaiserschnitt bereit gehabt zu haben. «Das unterschwellige Motiv des Geldsparens scheint nicht überzeugend.» Auch habe die Frau ihrem Hund stets teures Spezialfutter gekauft. Bei Coras letztem Arztbesuch sei keine Unterernährung festgestellt worden: «Sie kann nicht in drei Wochen so abgemagert sein.»