Corona-Virus treibt im Unterland den Mundschutz-Absatz in die Höhe

Das neuste Corona-Virus aus China löste hierzulande bislang mehr Ängste aus als Erkrankungen. Während die Krankheit «2019-nCoV» in der Schweiz bislang noch nirgends nachgewiesen werden konnte, ist hierzulande offenbar seit Tagen doch eine ungewöhnlich hohe Nachfrage nach Mundschutzmasken zu beobachten. «Ausverkauft» – heisst es am Montag bei fast allen angefragten Apotheken im Zürcher Unterland. Fünf von sechs Verkaufsstellen in Kloten, Regensdorf, Dielsdorf und Embrach haben keine einzige solch simple Abdeckungen für Mund und Nase mehr an Lager. Nur in einer Apotheke im Einkaufszentrum Bülach Süd gabs noch Mundschützer. «Aber wir haben nur noch einzelne Exemplare», heissts dort auf Anfrage.

Üblicherweise würden diese Hygieneartikel in Grosspackungen, oft zu 50 oder gar 100 Stück, über den Ladentisch gehen. Aber aktuell scheint man auch in der bislang noch nicht mit dem Virus angesteckten Schweiz von der gesteigerten Nachfrage überrascht worden zu sein. Aus der Zürcher Bahnhofsapotheke heisst es, in sechs Tagen seien 24000 Stück solcher Masken verkauft worden. Offensichtlich hat die Nachfrage nicht erst angezogen, als am Wochenende die ersten Schweizer Verdachtsfälle aus dem Zürcher Triemli-Spital bekannt wurden. Eine Top-Pharm-Angestellte aus dem Regensdorfer Einkaufszentrum, das sich gleich neben dem Hotel Mövenpick befindet, berichtet von zahlreichen Touristen – viele Asiaten, aber nicht nur – die in den letzten Tagen alle Mundschutzmasken gekauft hätten. Das ist kein städtisches Phänomen, denn auch in der Embracher Wildbach-Apotheke bestätigt man die übermässig grosse Nachfrage, und dass die Grossisten mittlerweile nicht mehr liefern können.

Flughafen handelt erst auf Anweisung des Bundes

Während die Wirksamkeit solcher Masken begrenzt ist und ohnehin stark von der richtigen Anwendung abhängt, hat man am Flughafen bislang keine ausserordentlichen Massnahmen getroffen. Ob und wann besondere Vorkehrungen getroffen würden, entscheiden demnach ohnehin nicht die Flughafenbetreiber, sondern man verlasse sich auf das Bundesamt für Gesundheit (BAG), gibt die Kommunikationschefin des Zürcher Flughafens, Sonja Zöchling, zu verstehen. Es sei «ein Hype» entstanden um diesen Virus, findet sie. Obwohl in Kloten täglich mehrer Flüge direkt aus China landen, gebe es beim Aussteigen keine Infrarot-Bögen oder sonstige Erfassung der Körpertemperatur von Reisenden. Der Flughafen Zürich sei «seit Tagen» mit den Verantwortlichen des BAG und dem Kantonsarzt im Kontakt. Man sei auf verschiedenste Szenarien vorbereitet und würde gegebenenfalls schon kommunizieren, falls eine besondere Anordnung umgesetzt werden müsste.

Spital Bülach hat Checkliste für Verdachtsfälle

Während im Zürcher Triemli-Spital aktuell zwei Verdachtsfällen auftraten, stellt man sich auch am Spital Bülach auf Verdachtsfälle ein. «Stand jetzt haben wir keine Verdachtsfälle, sind jedoch gut gerüstet», heisst es auf Anfrage. Infektiologe Fabian Tschumi habe eine Checkliste erarbeitet und eine Weisung erlassen, damit die zuständigen Mitarbeitenden wissen, wie sie bei einem Verdachtsfall vorgehen müssen. Zudem habe man spezielle Atemschutzmasken auf Vorrat bestellt. Die Kriterien für einen Verdachtsfall seien Fieber und Symptome einer Pneumonie wie Husten oder eine gestörte Atmung. Ausserdem müssten es bei der fraglichen Person auch einen Aufenthalt in der chinesischen Stadt Wuhan oder engen Kontakt mit einem bestätigtem Patienten gegeben haben in den letzten 14 Tagen. Verdachtsfälle würden direkt ins Isolationszimmer der Notfallstation von Bülach gebracht. Anschliessend würde sofort der Infektiologe informiert und ein entsprechender Abstrich fürs Labor vorgenommen, um die Sachlage zu klären.

Erinnerungen an anderes China-Virus

Schon 2003 sorgte SARS, eine ebenfalls aus China stammende hoch gefährliche Lungenkrankheit, für für Schlagzeilen. Es war das letzte Mal, dass in der Flughafenstadt der Gemeindeführungsstab zusammentreten musste. Damit rechnet Klotens Verwaltungsdirektor Thomas Peter wegen des aktuellen Virus nun nicht. Vor 17 Jahren sei man übrigens nicht wegen medizinischer Unterstützung im Einsatz gewesen, sondern weil in Kloten kurzfristig sehr viele gestrandete Passagiere ohne Bett dastanden. Einfach so werde er nicht zu einem neuerlichen Einsatz im Führungsbunker der Stadt rufen. So etwas müssten im aktuellen Fall schon durch übergeordnete Stellen angeordnet werden.