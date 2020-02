Coronavirus: Erster Fall im Kanton Zürich

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) ist am Donnerstag von den Ereignissen eingeholt worden. Noch am Mittag teilte sie an einer kurzfristig anberaumten Medienkonferenz mit, bislang gebe es im Kanton Zürich keinen bestätigten Fall einer am Coronavirus erkrankten Person. Weniger als fünf Stunden später liess sie eiligst eine Medienmitteilung verschicken. Eine Patientin sei positiv getestet worden, hiess es darin.

Der Kanton Zürich hat somit seinen ersten Coronavirus-Fall. Zu diesem Schluss kam das Labor am Institut für medizinische Virologie der Universität Zürich. Allerdings steht die Bestätigung durch das nationale Referenzlabor in Genf noch aus.

Die Patientin, eine etwa 30-jährige Frau, befinde sich derzeit im Stadtspital Triemli, heisst es in der Mitteilung. Das Triemli ist eines von neun Abklärungsspitälern im Kanton Zürich. Weitere sind das Universitätsspital und das Kinderspital Zürich, das Kantonsspital Winterthur, die Klinik Hirslanden, das Spital Bülach, das Spital Limmattal, das Spital Uster und das Spital Wetzikon.

Die betroffene Frau hat sich bis vor einer Woche in Mailand aufgehalten. Erkrankt ist sie gemäss Informationen der Behörden am Montag. Enge Kontaktpersonen befinden sich bereits in Quarantäne.

Nicht den Hausarzt aufsuchen

Trotz dieser Neuigkeiten warnt die Gesundheitsdirektion vor Panik. Schon an der Medienkonferenz am Mittag sagte Rickli: «In der Bevölkerung ist eine besorgniserregende Entwicklung im Gang. Viele Leute stürmen Arztpraxen und Notfallstationen.» Das sei unnötig, ja sogar kontraproduktiv. Denn Infizierte könnten so weitere Personen anstecken. Die erkrankte Frau wurde entgegen der kantonalen Weisungen in einer Arztpraxis untersucht und getestet.

Dass Arztpraxen die falsche Anlaufstelle sind, sagte auch Josef Widler, Hausarzt und Präsident der Ärztegesellschaft. Sie hätten alle Hände voll zu tun, weil sie von Leuten aufgesucht würden, die gar nicht krank seien. So habe ihn eine Frau konsultiert, da ihr Chef sie nach Hause schickte, weil sie gehustet habe. In ihrem Konzern würden alle so behandelt, die Erkältungssymptome aufweisen würden.

«Das ist eine dumme Idee», sagte Widler, der auch CVP-Kantonsrat ist. Er habe die Frau zurück zur Arbeit geschickt. Aber nicht nur in der Bevölkerung, auch unter vielen seiner Hausarztkollegen sei eine gewisse Hysterie ausgebrochen. «Wenn Angst im System ist, versagt die Logik», sagte der Arzt.

Auch Kantonsarzt Brian Martin appellierte an die Vernunft. Wer befürchte, erkrankt zu sein, solle sich doch einmal fragen: «Ist das überhaupt möglich?» Bislang sei das nur der Fall gewesen, wenn sich jemand in China – und mittlerweile auch in Norditalien – aufgehalten habe. Oder wenn man mit jemandem in Kontakt gekommen sei, der erkrankt ist. «Die Möglichkeit, sich in der Schweiz anzustecken, ist bis jetzt praktisch null.»

Falls jemand dennoch den Verdacht hege, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben und nicht an einer normalen Grippe erkrankt zu sein, solle er keinesfalls den Hausarzt oder den Notfall aufsuchen. Bei den typischen Symptomen – Husten, Atemnot und Fieber – sollen Betroffene das kantonale Ärztefon (0800 33 66 55) anrufen. Wenn die dortigen Zuständigen der Ansicht seien, dass es sich um das Coronavirus handeln könnte, würden sie die Person an eines der neun Abklärungsspitäler im Kanton vermitteln.

Zu wenig Ambulanzen

Bisher wurde für den Transport eine Ambulanz aufgeboten. Mittlerweile gibt es aber so viele Verdachtsfälle, dass dies nicht mehr möglich ist. Bis gestern Mittag sind im Kanton Zürich 125 Personen getestet worden, allein am Mittwoch waren es 40. Die Verdachtsfälle werden nun angewiesen, das Spital mit dem Auto oder zu Fuss aufzusuchen – nicht aber per Zug, Bus, Tram oder Taxi, um nicht andere Personen anzustecken. Wer kein Auto zur Verfügung hat, wird weiterhin mit der Ambulanz abgeholt.

Weiter kommen sogenannte Contact Tracer zum Einsatz. Sie klären ab, mit wem ein Erkrankter Kontakt hatte, um diese Personen rechtzeitig isolieren zu können. Auch ganze Schulklassen würden nach Hause in die Quarantäne geschickt, wenn der Verdacht vorliegt, dass ein Kind infiziert sein könnte. Erst nach Entwarnung könnten sie wieder in die Schule zurückkehren.

Derzeit sind im Kanton Zürich 20 solche Contact Tracer ausgebildet. Sie nützen aber nur im frühen Stadium etwas. Sollte die Epidemie tatsächlich ausbrechen, würde die Begrenzungsstrategie mittels Contact Tracing und Quarantäne, die Bund und Kantone eingeschlagen haben, hinfällig. Bis auf weiteres halten die Behörden aber daran fest, auch deshalb, weil sie damit gute Erfahrungen gemacht haben.

Denn das System mit Contact Tracern ist nicht neu. Es kam beispielsweise im vergangenen Jahr wegen Masernerkrankungen zum Einsatz, wenn auch in geringerem Umfang. Die Behörden können also auf Wissen aus früheren Jahren zurückgreifen. Das gelte auch für Altersheime, die gut auf Infektionskrankheiten vorbereitet seien, sagte Kantonsarzt Martin mit Verweis auf das sporadisch grassierende Norovirus.

Was das Coronavirus angeht, geben die Behörden einfache Verhaltenstipps, um sich zu schützen und niemanden zu gefährden: Hände mit Wasser und Seife waschen, in ein Taschentuch oder in die Armbeuge niesen und bei Grippesymptomen zu Hause bleiben.