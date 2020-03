Coronavirus bremst auch Schweizer Galopper aus

Leichter Bodennebel im Licht der aufgehenden Sonne bedeckt die Pferderennbahn in Dielsdorf. Schnaubende Vollblüter scheinen fliegend ihre Trainingsrunden zu drehen, gelenkt von grazilen Reitern, in den Bügeln stehend. Doch die Idylle trügt, denn die Coronavirus-Krise verhindert, wie alle anderen Sportveranstaltungen, bis zum 20.?April und womöglich noch länger auch sämtliche Pferderennen in der Schweiz.

Nach den Absagen der traditionellen Osterrennen in Fehraltorf, der Galopp- und Trabrennen vom kommenden Wochenende in Avenches und der Aarauer Mai-Meetings, die allesamt in den vergangenen Tagen bekannt wurden, steht auch der erste Zürcher Frühjahrsrenntag vom 17. Mai in Dielsdorf in der Schwebe.

Wieder im Wintermodus

Toni Kräuliger, Präsident des Zürcher Rennvereins und der Horsepark Zürich-Dielsdorf AG, erklärt die Situation: «Als erste Massnahme mussten wir die für den 1.?April geplante Generalversammlung absagen und auf ein noch zu bestimmendes Datum verschieben. Ob der Renntag vom 17. Mai stattfinden kann, verschoben oder gänzlich abgesagt werden muss, entscheiden wir bis zum 20. April.»

Toni Kräuliger zu Besuch im Stall. Ohne Rennen gilt es, die Vollblüter bei Laune und in Bewegung zu halten. Bild: Raisa Durandi

Gemäss Kräuliger laufen die Vorarbeiten für den Renntag weiter, sofern sie nicht mit Kosten verbunden sind. Anders sieht es mit den Erträgen im angeschlossenen Horsepark aus, weil nach dem für die laufende Woche geplanten Dressage Masters auch weitere Veranstaltungen ausfallen. Kräuliger zeigt sich aber zuversichtlich, dass der eine oder andere Anlass nachgeholt werden kann. Für den gebeutelten Pferderennsport hofft er, der Krise zum Trotz alle vier Renntage austragen zu können.

Wie jeden Morgen steht auch Andreas Schärer am Rande der Sandbahn und beobachtet seine Pferde bei der Arbeit. «Wir sind jetzt halt wieder im Wintermodus, weil keine Rennen in Sicht sind», schildert er. Das bedeutet vor allem, dass die Pferde bewegt und auf Kondition trainiert werden. Der Niederhasler Trainer, der gemeinsam mit fünf Mitarbeitern 24 Pferde betreut und noch einige Zuzüge erwartet, äussert sich optimistisch, dass in absehbarer Zeit wieder Rennen zur Austragung kommen werden. Das wäre für alle Beteiligten auch enorm wichtig, stellen die Rennen doch die wichtigsten Einnahmequellen für Rennpferdebesitzer, Jockeys und Trainerinnen dar. Letztere erhalten jeweils 7 bis 9 Prozent der Gewinnsumme, was doch einen «schönen Batzen ausmachen kann», wie Schärer betont.

300’000 Franken Verlust sind schon fix

Für die meist selbstständigen Trainer bildet die Pensionszahlung der Pferdebesitzer das Grundeinkommen, während das Stallpersonal im Monatslohn angestellt ist. Ein möglicher Ausfall des Zürcher Renntags in Dielsdorf allein würde zu einem Verlust von über 100’000 Franken für die Aktiven im Galopp- und Trabsektor führen. Dazu kommen bereits über 300’000 Franken infolge der bereits erfolgten Absagen der Frühjahrsrennen der drei anderen Rennvereine.