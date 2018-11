Crazy Diamond funkelte in der Stadthalle für Pink Floyd

Den Song «Another brick in the wall» dürften wohl die meisten kennen. Das war aber nur eines von vielen Liedern, die die Pink-Floyd-Tribute-Band Crazy Diamond in der dreistündigen Show spielte. Unterstützung erhielten die Musiker von einer Gruppe Kindern aus dem Kindertanztheater von Doris Sturzenegger. Etliche der zahlreich erschienenen Zuschauerinnen und Zuschauer zeigten sich als Fans der ersten Stunde. Pink Floyd hatten ihre beste Zeit zwischen den Jahren 1967 und 1994, Crazy Diamond gibt es seit 2001. Die Band spielt ausschliesslich Songs ihrer musikalischen Vorbilder.

Was macht die Musik der britischen Rockband Pink Floyd so unvergleichlich, dass man sich als Band ausschliesslich darauf konzentriert? Üse Junger, Gitarrist und Sänger der Diamonds, wuchs mit dieser Musik auf, er inhalierte sie quasi. «Es sind keine 08/15-Texte. Sie sind meist tiefgründiger und heute aktueller sind denn je», erklärt er seine Begeisterung und die seiner Mit-Musiker.

Handy ersetzt Feuerzeug

Stücke wie «Wish You Were Here» oder «Mother» sind keine Songs zum abrocken, es sind musikalische Epen, die eine Geschichte erzählen. Während dazu früher brennende Feuerzeuge als Lichtermeer im Publikumsraum zu sehen waren, sind es heute meist unzählige Smartphones, die die Show aufnehmen – so auch am vergangenen Samstagabend in der Bülacher Stadthalle.

Instrumental war Crazy Diamond ziemlich nah am Original. Sängerin Kata Buchers Intepretation von «The Great Gig in the Sky» sorgte wohl bein einen oder für Gänsehaut.

Üse Junger beschrieb den besonderen Sound als Kombination von Text und Musik, weit entfernt vom Hitmuster Strophe, Refrain und Schlusssolo. «Oftmals sind es Lieder, die nicht sofort in die Gehörgänge gehen. Man muss sich für diese Werke Zeit nehmen.» Nebst der Liebe zu den anspruchsvollen Liedern von Pink Floyd komponieren die einzelnen Bandmitglieder jedoch auch eigene Songs und spielen in anderen Bands.

Musikalisches Idol getroffen

Als die Plakate von Crazy Diamond vielerorts in Zürich hingen, wurde das Floyd-Management auf die Schweizer aufmerksam. «Wer sind diese Crazy Diamond?», fragten sie sich. Üse Junger traf in der Folge sein Idol Roger Waters, Gründungsmitglied von Pink Floyd. Später überreichte er dem Schlagzeuger von Pink Floyd, Nick Mason, das Crazy Diamond Album «Live at Augusta Raurica».

Um Pink Floyd ist es in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden, von Crazy Diamond wird noch viel zu sehen und zu hören sein. (Zürcher Unterländer)