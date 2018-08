Cruspi muss 90 Angestellte entlassen

Schoggiriegel, Kaugummi oder Gummibärchen: Verführerisch sind diese Leckereien vor den Kassen der Grossverteiler platziert. Nicht umsonst werden die Regale im Fachjargon Impulszone genannt. Dass man an vielen Kassen in der Schweiz spontan zugreifen kann, dafür sorgt die Firma Cruspi mit Sitz in Dällikon — allerdings nur noch bis Ende 2018. Ab 1. Januar 2019 verliert sie ihren Hauptkunden. Coop will das «Rackjobbing», also die Bewirtschaftung der Kassenplätze, von eigenen Mitarbeitenden erledigen lassen. Das hat für das Unterländer Unternehmen Cruspi, dessen Angestellten und Kunden weit reichende Folgen.

Der Hauptkunde fehlt

«Es ist nicht an uns, den unternehmerischen Entscheid von Coop zu kommentieren», sagt Tom Ryhiner, Geschäftsführer Cruspi SA. Die 1972 gegründete Firma mit Sitz in Dällikon ist Schweizer Marktführer im Bewirtschaften von Kassenständern. «Der Wegfall der Kooperation mit unserem Hauptkunden Coop ist für uns einschneidend», erklärt Ryhiner.

Derzeit lassen unter anderem noch Globus, Volg und Manor sowie Jumbo ihre Kassenplätze von der Dälliker Firma betreuen. Auch damit ist 2019 Schluss. «Aufgrund der neuen Ausgangslage sieht sich die Unternehmensleitung gezwungen, die gesamten Rackjobbing-Aktivitäten aus betriebswirtschaftlichen Gründen per Ende 2018 einzustellen», erklärt Ryhiner. Das Unternehmen beschäftigt heute in der ganzen Schweiz rund 130 Mitarbeitende. 90 werden ihre Stelle verlieren. Für sie ist ein freiwilliger Sozialplan vorgesehen. «Er entspricht den arbeitsrechtlichen Anforderungen», sagt der Cruspi-Gschäftsführer.

Neben dem Direktservice für Kassenplätze ist Cruspi auch in den Bereichen «Import und Distribution» tätig und bietet Dienstleistungen für Dritte an. «Diese Bereiche bleiben weiter bestehen», erklärt Ryhiner.

Keine neuen Stellen bei Coop

Coop will derweil die Zusatzaufgabe mit dem bestehenden Mitarbeiterbestand bewältigen. «Die eigenständige Bewirtschaftung der Kassenplätze erlaubt es uns, das Sortiment flexibler und individueller zu gestalten», sagt Coop-Mediensprecherin Andrea Bergmann auf Anfrage. Damit könne man besser auf Kundenbedürfnisse und Trends eingehen. «Durch die Optimierung der Belieferungslogistik tragen wir dem ökologischen Aspekt vermehrt Rechnung», begründet Bergmann den Schritt ihres Unternehmens weiter. Bei Konkurrent Migros übernimmt seit jeher das Filialpersonal das Befüllen der Kassenständer.

Volg hat bis anhin in der Deutschschweiz und in der Romandie mit Cruspi zusammengearbeitet. «Unser Unternehmen wird die Belieferung und Betreuung der Kassenplätze ab Januar 2019 selber übernehmen», sagt Corinne Kutter, Kommunikation Volg.

Zweite Massenentlassung

Bereits ein anderes Unternehmen in der Region hat diese Woche eine Massenentlassung angekündigt: Bei der Brüttiseller Firma Groba sind 75 Mitarbeitende betroffen (Ausgabe von gestern). Auch bei der Grossbäckerei ist der Absprung des Hauptkunden – in jenem Fall Denner – die Ursache. (Zürcher Unterländer)