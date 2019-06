Als einzige Parlamentsgemeinde im Bezirk hat Kloten die Forderung, man solle den Klimanotstand ausrufen, schon abgehakt. Der Vorstoss von ETH-Student Philip Graf landet somit direkt im Papierkorb. Als SP-Gemeinderat ist er Mitglied des Stadtparlaments und hat dort in der Debatte vom vergangenen Dienstag für eine Überweisung seines Klimanotstand-Postulates an den Stadtrat von Kloten gekämpft.

Genützt hat es allerdings nicht viel. Grafs Bemühungen erlitten einen Dämpfer. Die meisten der anwesenden 28 Ratskolleginnen und -kollegen (von insgesamt 32 im Stadtparlament) hatten kein Gehör für einen Klimanotstand in Kloten. Mit 16 zu 11 bei einer Enthaltung wurde das Postulat direkt abgeschrieben und ist somit vom Tisch.

Doch die betreffende Parlamentssitzung verlief ziemlich emotional und die Diskussion wurde von Befürwortern wie Gegnern des Vorstosses wortreich geführt. Dass am Ende der Stadtratsvertreter Roger Isler (FDP) sich allzu aktiv und angriffig in die Debatte der Gemeinderäte eingeschaltet hatte, sorgte für einen kleinen Eklat (im ZU von gestern). Er wurde im Parlament vom Stadtpräsidenten zurückgepfiffen und öffentlich für seine Äusserungen gerügt.

Sonst immer fair geblieben

Auch Postulant Philip Graf erklärt, etwas irritiert gewesen zu sein vom stadträtlichen Auftritt: «Das lief tatsächlich etwas aus dem Ruder.» Allerdings habe er sich sicherlich auch nicht zurückgehalten in seiner viertelstündigen Rede, in welcher er seinen Klimavorstoss begründete. «Da habe ich bewusst etwas provoziert», räumt der Student ein. Er habe einfach alle aus seiner Sicht falschen Aussagen bezüglich Klimapolitik der letzten Zeit gesammelt und «irgendwie versucht, pointiert zu kontern». Die FDP stemmte sich am meisten gegen das Postulat, weshalb er sie auch oft direkt kritisierte. «Allerdings bin ich der Auffassung, dass ich nie eine Grenze überschritten habe und immer fair geblieben bin. Auch die Voten der FDP-Gemeinderäte waren ja äusserst provokant, aber sie sind allesamt auch anständig und fair geblieben», findet der Urheber der jüngsten Redeschlacht im Klotener Parlament.

Zum freisinnigen Stadtrat Isler, der eigentlich nur hätte darlegen sollen, ob der Stadtrat bereit ist, das Postulat anzunehmen oder – wie in diesem Fall – eben nicht, sagt der SP-Gemeinderat: «Man hat direkt gemerkt, dass er hier nicht die Meinung des Stadtrates vertritt, sondern seine eigene.» Er lasse sich jedenfalls «nicht gross beeindrucken» und wolle weiterhin dranbleiben wie gehabt. Die Sache dürfte nach aussen hin nun erledigt sein. Roger Isler hat inzwischen selbst eingeräumt, er habe den Bogen mit seinem Auftritt im Parlament «etwas überspannt».

Als Jüngster in der Pflicht

Philip Graf (22) will weiter fürs Klima kämpfen. «Ich werde auf jeden Fall nicht lockerlassen.» Die Energie- und Klimapolitik sei in den nächsten Dekaden von zentraler Bedeutung für den Fortbestand der Gesellschaft, so wie man sie heute kenne. «Ich sehe es auch zusätzlich als momentan jüngster Gemeinderat in Kloten als meine Pflicht und Aufgabe, die Interessen der jungen Generation zu vertreten», gibt er sich entschlossen.

Und die Forderung dieser Jugend sei nun einmal, das Klima und somit die eigene Zukunft zu retten, so Graf. In Kloten muss er das nun definitiv ohne Ausrufung des Notstands versuchen. Er sei «sehr enttäuscht», dass Kloten die einzige Parlamentsgemeinde im Bezirk Bülach bleibe, die das Postulat nun nicht überwiesen hat. Dies im Gegensatz zu Opfikon und Bülach. «Meiner Meinung nach macht dieser Fehltritt uns automatisch zur rückständigsten Parlamentsgemeinde im Bezirk Bülach, worauf wir echt nicht stolz sein dürfen.»

Auf bürgerlicher Seite ist man sich indes einig, dass dieser Notstand nichts gebracht hätte. Statt Symbolpolitik zu machen, plädieren die Freisinnigen viel eher für konkrete Massnahmen. Und gemäss Stadtrat Isler gibt es auch schon viele gute Dinge, die Kloten in Sachen Klima- und Umweltschutz unternimmt. Das dürfe man in dieser aktuell ziemlich aufgeheizten Stimmung nicht übersehen. (cwü)

