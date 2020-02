Dällikon löst die Sozialbehörde auf

Dällikon hat die neue Gemeindeordnung mit 487 Ja- und 381 Nein-Stimmen angenommen. 16 Stimmzettel gingen leer ein. Die Zustimmung fiel überraschend deutlich aus, obschon die örtliche SVP und die politische Gruppierung Pro Dällikon die Vorlage für die Totalrevision der Gemeindeordnung zur Ablehnung empfohlen hatten. Die Kritik galt in erster Linie der Abschaffung der Sozialbehörde und bei Pro Dällikon auch dem Ausbau der Finanzkompetenzen des Gemeinderats.

Opposition konnte nicht mobilisieren

Gemeindepräsident René Bitterli (FDP) zeigt sich erfreut über das Abstimmungsresultat: «Wir sind froh, dass das Stimmvolk die Vorlage angenommen hat, und sind überzeugt, dass es eine moderne, zukunftsorientierte Gemeindeordnung ist», sagt er im Namen des gesamten Gemeinderats. Dass die ablehnende Haltung der beiden politischen Gruppierungen Dällikons bei der Mehrheit der Stimmbevölkerung nicht verfing, sei mit dem deutlichen Resultat klar zutage getreten, so Bitterli.

Dällikon wird also mit Inkrafttreten der neuen Gemeindeordnung am 1. Juli die bislang eigenständige Sozialbehörde abschaffen. Ab diesem Datum übernehmen Gemeinderat und Verwaltung jene Aufgaben, die bislang die fünf vom Dälliker Volk gewählten Behördenmitglieder erledigt haben. Ihr Mandat endet somit per Ende Juni.

Die Vorlage für die Totalrevision der Gemeindeordnung konnte bei einer Stimmbeteiligung bon 36,7 Prozent nicht mehr Dällikerinnen und Dälliker an die Urne bewegen als bei anderen Abstimmungen. Laut Bitterli liegt eine Stimmbeteiligung zwischen 30 und 40 Prozent im üblichen Rahmen für Dällikon.