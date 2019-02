Dänikon hat für sechs Wochen keinen Dorfladen

Ab Dienstag, 26. Februar, stehen die Kundinnen und Kunden des Volg-Ladens an der Hauptstrasse 36 vor verschlossenen Türen. Während gut sechs Wochen wird das Geschäft komplett umgebaut und renoviert.

Wie Tamara Scheibli, Leiterin Kommunikation der Volg Konsumwaren AG, auf Anfrage mitteilt, werden unter anderem neue Kühlgeräte, neues Mobiliar und eine stromsparende Beleuchtung integriert. Der Laden erhalte ausserdem einen neuen Boden und einen neuen Warenlift sowie neue Farbe an sämtlichen Wänden. In den Hinterräumen wird zudem der Bürobereich umgebaut.

Auch die integrierte Postbleibt zu

Was für die Kunden wohl am meisten ins Gewicht fallen dürfte: Auch das Sortiment erhält eine leichte Anpassung. So wird insbesondere der Anteil an Brot/Backwaren, Convenience- und Tiefkühlprodukten leicht erhöht, während die Non-Food-Abteilung ein wenig verkleinert wird. Keine Veränderung hingegen gibts bei der Ladenfläche.

Von der vorübergehenden Schliessung betroffen ist auch die integrierte Poststelle im Laden, weiterhin zur Verfügung steht hingegen der Briefeinwurf im Aussenbereich des Volgs. Die nächstgelegene Postfiliale befindet sich im Nachbardorf Dällikon.

Mitarbeitende werden inanderen Filialen eingesetzt

Die Dänikerinnen und Däniker wurden per Flugblatt über die bevorstehende temporäre Schliessung ihres einzigen Dorfladens informiert. Gemäss Tamara Scheibli macht das Ladenpersonal die Kunden in diesen Tagen auch mündlich auf den Umbau aufmerksam. Die sechs Mitarbeitenden nehmen während der temporären Schliessung Ferien oder werden in anderen Volg-Läden eingesetzt. Die Wiedereröffnung ist für den 11. April vorgesehen. (Zürcher Unterländer)