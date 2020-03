Damit die kleine Panne nicht zum grossen Problem wird

Ein luftleerer Reifen, ein wackeliger Lenker oder ein ständig nach unten rutschender Sattel: All das kann die Freude an der Velotour ganz schön ausbremsen. Meist hat man in solchen Situationen keine Fahrradpumpe und erst recht nicht das passende Werkzeug zur Hand. Deshalb gibt es heute bereits in zahlreichen Schweizer Städten – darunter in Zürich, Bern oder Schaffhausen – fest installierte und vandalensichere Velompumpen.

«Wir finden das eine super Sache, die sich auch für Bülach anbieten würde», sagt Fabrizio Arman vom Verein Transition Bülach. Er engagiert sich mit acht weiteren Personen in der Gruppe Mobilität, die sich besonders um die Anliegen des Langsamverkehrs kümmert. Die Gruppe will nun sogar einen Schritt weitergehen und plant die Installation von öffentlich zugänglichen Fahrradreparaturstationen.

Pumpen und flicken

Es soll sich um Säulen handeln, die mit einer Handpumpe samt Adapter für alle Ventile ausgerüstet sind. Ausserdem hängt Werkzeug an Drahtseilen, die so lang sind, dass man damit alle Komponenten des Velos erreichen kann. «So können nicht nur Velos, sondern auch Kinderwagen und Rollstühle wieder flott gemacht werden», sagt Arman. Ein geeignetes Produkt hat die Gruppe bereits bei einem deutschen Anbieter gefunden. Es ist unter anderem in Polen, Marokko und Indien im Einsatz. «Schwieriger gestaltet sich die Suche nach Sponsoren», sagt Nicola Béon, auch sie Mitglied der Gruppe Langsamverkehr. Diese hat verschiedene lokale Unternehmen und die Stadt angeschrieben und auch Absagen hinnehmen müssen. «Die Stadt hat sich offen gezeigt, jedoch um Bedenkzeit gebeten», sagt Béon.

Vier Standorte im Visier

Vier Wunschstandorte hat die Gruppe im Auge: neues Stadthaus, Bahnhof, Rathaus und Zürichstrasse. Letztere ist Teil einer beliebten Veloroute. «Die vier geplanten Stationen kosten total 6500 Franken», sagt Arman. Sponsoren hätten die Möglichkeit ihr Firmenlogo auf der Station anzubringen.

Daniel Stutz hat dem Projekt seine Unterstützung bereits zugesichert. Der Inhaber des Base Bike Store würde die Reparaturstation direkt vor seinem Geschäft an der Zürichstrasse platzieren. «Nein, das ist doch keine Konkurrenz», antwortet er auf die Frage, ob die Selbstflicker ihm nicht die Arbeit wegnehmen. «Ich erlebe es immer wieder, dass Kunden in mein Geschäft kommen, deren kleine Notfälle sich im Handumdrehen lösen lassen.»

Am Sonntag habe kein Velogeschäft geöffnet, und besonders dann seien besonders viele Ausflügler unterwegs, die bestimmt froh um diese Stationen seien. Er könne nur für diese Idee sein, sagt Stutz: «Alles was gut ist fürs Velo, ist auch gut für uns.»