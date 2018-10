Damit es beim Bahnfahren nicht holpert

Das Schienennetz der SBB misst in der Schweiz 3232 Kilometer. Die Belastung der Geleise durch schwere und schnelle Zugskompositionen erfordert einen stetigen Unterhalt und Kontrollen. Am Samstagmorgen organisierte der Bülacher Gemeinderat Daniel Wülser (GLP) eine Besichtigung einer Gerleisstopf-Schottermaschine beim Arbeitseinsatz im Bahnhofbereich von Bülach.

Früher arbeiteten ganze Rotten von sogenannten Grampern an den Gleisen. Mit Pickeln stopften sie einst im Gleichtakt Schotter unter die Schwellen. Mit Handwinden und Wasserwaagen wurde versucht, die Gleise möglichst genau auszurichten. Bei den damaligen Geschwindigkeiten der Dampflokomotiven von sechzig bis siebzig Kilometern pro Stunde genügte die so erreichbare Genauigkeit.

100 Meter in 25 Minuten

Ohne die heute im Einsatz stehenden Stopfmaschinen könnten die Gleise mit den hohen Achslasten und bei Geschwindigkeiten der Züge von mittlerweile über 120 Kilometern pro Stunde gar nicht mehr befahren werden. Die Leistung der in Bülach eingesetzten Maschine mit der Bezeichnung B33U-3 ist denn auch bemerkenswert. In 25 Minuten richtet sie 100 Meter Geleise millimetergenau aus. An den Fahrleitungsmasten neben den Schienen sind Markierungen angebracht. Laserstraheln peilen die Fixpunkte an und die Maschine drückt die Schienen in die präzise Höhe und seitliche Lage.

In einer Kabine, knapp über den Gleisen und mit Sicht auf die Stopfpickel, steuert ein Spezialist die Werkzeuge zwischen den Schwellen etwa einen halben Meter tief in den Schotter. Daraufhin rattert es kurze Zeit, der Schotter verdichtet sich und schon liegen Schienen samt Schwellen exakt am richtigen Ort. Daniel Wülser arbeitet bei der Firma Sersa in Effretikon. Diese unterhält im Auftrag der SBB das Schienennetz. In der Schweiz stehen sechs solche Maschinen im Einsatz. Eine kostet, je nach Ausrüstung, vier bis sechs Millionen Franken.

Bedient wird das 76 Tonnen schwere Gerät von drei Fachpersonen, zusätzlich überprüft ein Kontrolleur hinter der Maschine das Resultat. Auf viel befahrenen Strecken wird meistens in der Nacht gearbeitet. Zum Team gehören etwa zehn Beihilfen und ein Sicherheitswärter. «Die Leute stehen oft unter hohem Zeitdruck, besonders wenn Unvorhergesehenes oder eine technische Störung auftritt», erklärt Wülser.

Bei Weichen wirds schwierig

Die lärmige Maschine erfordert Verständis von den Anwohnern entlang der Bahnstrecken. Neue Gleise haben eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren, dann müssen sie ersetzt werden. Dazwischen sind die Stopfmaschinen einige Male im Einsatz. Ohne Lärm lässt sich das Schienennetz nicht unterhalten. Besonders anspruchsvoll für den Spezialisten, der die B33U-3 bedient, ist der Unterhalt im Bereich von Weichen. Dort muss er den Schotter mit den Stopfarmen jeweils von der Seite her unter die Schwellen drücken.

Die 15 Besucher der Besichtigung zeigen sich beeindruckt. «Es ist faszinierend, mit welcher Kraft die Maschine arbeitet und mit welcher Genauigkeit», äusserte sich Andrea Schmid aus Glattfelden. Bei ihrer nächsten Fahrt mit der Bahn werden sich die Teilnehmer jedenfalls daran erinnern, welch anspruchsvolle Arbeit jede Nacht schweizweit geleistet wird, damit Bahnreisende sicher und bequem ans Ziel kommen. (Zürcher Unterländer)