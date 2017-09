Dank «Hunger-Deal» zur Chilbi gekommen

Wenn die Nürensdorfer ab morgen wieder fröhlich ihre Dorfchilbi feiern, liegt den meisten von ihnen Sumbawa und Tambora so fern wie eh. Und doch dürfte heute vielleicht manch einer an jene indonesische Insel mit ihrem riesigen Vulkan erinnert werden. Denn dort liegt der eigentliche Ausgangspunkt der Geschichte wie die Nürensdorfer zu ihrer Chilbi kamen.

Das Chilbirecht gabs nämlich früher nicht einfach so, sondern nur in Verbindung mit der Weihe eines örtlichen Gotteshauses, der Kirchweih eben, von wo der Begriff Chilbi schliesslich herrührt. Aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten die Nürensdorfer genau so wenig Kirchen im Dorf wie heute – keine. Und dennoch feiern die Bewohner dieses beschaulichen Dorfes zwischen Zürich und Winterthur seit 1817, also genau 200 Jahre, ganz selbstverständlich ihre Chilbi.

Ein Vertrag «auf ewig»

Ein spezieller Handel mit der Obrigkeit der Nachbargemeinde Lindau hats einst aus einer immensen Not heraus möglich gemacht. Der entsprechende Vertrag zwischen den Gemeindeoberen wurde gar «auf ewig» geschlossen und ist als «Nürensdorfer Chilbihandel» in die Geschichte eingegangen. Darüber berichtet auch Chronist Emil Gujer in seinem Werk «Geschichten um Schloss Nürensdorf». Zum Handel kam es, weil die Zeiten anfangs des 19. Jahrhunderts besonders hart waren.

Auf die napoleonischen Kriegen in Europa folgte 1816 ein aussergewöhnlich schlechtes Jahr für die Landwirtschaft. Oft wird es als das «Jahr ohne Sommer» beschrieben, weil es so stark und unaufhörlich regnete. Kartoffeln, Rüben und Karotten seien im Boden verfault, Getreide konnte nicht geerntet werden. Viele Wiesen standen unter Wasser, so dass nicht nur die Menschen hungerten, sondern auch das Vieh zu wenig Futter hatte, speziell im folgenden Winter und arg dezimiert wurde.

Im darauffolgenden Jahr sei die Not am grössten gewesen. Lange fiel damals auch Schnee und es blieb aussergewöhnlich kalt. So ass manch einer Gras und buk sogenannte Hungerbrötchen, die man mit Eichelmehl, Gipspulver oder selbst Sägemehl streckte. Die Hungersnot raffte aber tausende hungernde Menschen dahin.

Hilfslieferung in Genf abholen

1817, als die Not am grössten war, war es der Kantonsregierung gelungen Mais aus Amerika zu importieren. Allerdings wurde es per Lastschiff nur bis nach Genf geliefert, wo für jede Gemeinde gemäss Einwohnerzahl die entsprechende Menge abgeholt werden konnte. Nur, eine Eisenbahn gabs noch nicht und so war man auf Fuhrwerke angewiesen, welche die dringend benötigte Hilfslieferung heranschaffte.

Viele Gemeinden kamen mangels passender Transportmittel gar nie zu ihren Maismehlanteilen. Die Nürensdorfer hatten jedoch Glück, gemäss Überlieferung konnten sie auf einen vermögenden und ideenreichen Gemeinderat zählen. Alt-Amtmann Keller habe gar die französische Sprache beherrscht, wird berichtet.

Er besass vier Zugochsen und einen neuen, gedeckten Leiterwagen, den er für die «Hungerfuhr» zur Verfügung stellte. Pro Einwohner warteten nämlich immerhin zehn Pfund Mehr in Genf und Nürnsdorf hatte damals 695 Einwohner. Ein zweiter Wagen, der für den Transport dieser Menge benötigt wurde, konnten die Nürensdorfer bei Kellers Vetter, dem Adler-Wirt Schellenberg von Bassersdorf ausleihen.

Lindauer waren am Ende

Die Fuhr quer durch die ausgehungerte Eidgenossenschaft dauerte genau zehn Tage bis Genf. Und auch die Rückreise verlief nach Plan. Nur in Bremgarten wurde die vierköpfige Delegation durch einen Achsbruch zwischenzeitlich gestoppt.

Während es den Nürensdorfern allmählich besser ging, hatten die Lindauer weit weniger Glück. Dort schaffte man es nicht rechtzeitig eine Hungerfuhr zu organisieren. Und so besiegelten die beiden Gemeindepräsidenten den besagten «Chilbihandel». Die mausarmen und hungernden Lindauer verkauften anfangs 1817 das Recht zur Durchführung ihrer Kirchweih.

Geld floss keins, dafür sieben Säcke gedörrte Apfelstückchen. Aber obendrein sollen die Lindauer noch Maismehl aus der Nürensdorfer Hungerfuhr nach Genf bekommen haben, was aber nicht in den Verträgen festgehalten worden sei. Gemäss historischen Texten sei allerdings nicht alles mit rechten Dingen zugegangen damals.

Verbürgt ist jedenfalls, dass die alte Lindauer Chilbi 1817 erstmals in Nürensdorf durchgeführt wurde und die Lindauer selber bis 1895 keine Chilbi mehr hatten. Erst ab 1896 mit dem Neubau der Kirche wurde den Nachbarn wieder eine Kirchweih erlaubt.

Vulkanausbruch war schuld

Dass der Grund für die katastrophalen Sommer und die grösste Hungersnot des Jahrhunderts ein Vulkanausbruch war, ahnte lange niemand. Heute weiss man, dass die Eruption des Tambora auf Sumbawa im April 1815 etwa so mächtig war, wie ungefähr 170 000 Hiroshima-Atombomben, welche die US Army 1945 über Japan abgeworfen hatte. Experten sprechen von 2300 Megatonnen Sprengkraft.

So gilt dieser, als grösster je von Menschen dokumentierter Vulkanausbruch. Dabei gelangten Unmengen von Asche und Staubpartikel in die Atmosphäre, was den Himmel für Jahre verdunkelte und das Klima rund um den Erdball fatal beeinflusste. (Zürcher Unterländer)