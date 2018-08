Darf man lästige Wespen totschlagen?

PRO

Die Farben Gelb und Schwarz ergeben in Kombination eine Warnfarbe. Was die Natur clever eingerichtet hat, kommt bei mir bestens an. Und wie reagiere ich auf drohende Gefahr? Ich flüchte. Und falls dies nicht möglich ist, heisst die Strategie: Angriff. Weil dies die beste Verteidigung ist, wie man beispielsweise aus dem Sport lernt. Ergo: Ja, ich töte Wespen.

Und wenn mir jemand kommt mit «Nur wenn fuchtlisch, stächeds!» winke ich wissend ab. Dem ist nicht so: Wissenschaftlich bestätigt ist, dass Wespen auch stechen, wenn ihnen das Deo eines Menschen nicht passt. Oder der Geruch von dessen Haarshampoo. Oder die natürliche Ausdünstung des potentiellen Opfers. Lesen Sie’s nach, das stimmt so. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Wespen auch aus purer Bosheit oder Freude am Stechen stechen... Darum: Ja, ich töte Wespen.

Ich habe eigentlich wirklich Respekt und Achtung vor jedem Lebewesen. Als Pazifist verurteile ich Gewalt und Totschlag. Sollte ich nun deswegen einen ethischen inneren Konflikt mit mir austragen? Weil ich Wespen töte? Ich finde nein. Und töte Wespen weiterhin.

Natürlich haben selbst Wespen eine Aufgabe im Ökosystem zu erfüllen. Sie verwerten beispielsweise Holz morscher Bäume oder fressen Schädlinge. Im Gegensatz zu Bienen fliegen sie auch bei schlechtem Wetter und bestäuben Blüten. Sorry, ich töte sie trotzdem. Vielleicht sind sie mittlerweile richtig böse auf mich und möchten mir zuschreien: «Vertreib doch die Wespen, statt sie zu töten!» Ätherische Öle, Kaffeepulver anzünden, Kupfermünzen, Papierball… Alles schon versucht und als untauglich befunden. Also töte ich Wespen.

Eigentlich freue ich mich auf den Spätsommer und den Frühherbst. Ich will entspannt in der Gartenbeiz sitzen oder mit Freunden im Freien grillieren. Auf meinem Balkon am Sonntagmorgen zmörgelen. In der Badi rumliegen. Dennoch verzichte ich immer wieder darauf. Der Wespen wegen. Aus der Erfahrung weiss ich, wie mich die Wespen dabei stressen! Wespen sind Spassbremsen, ihr Stich tut weh und ist für Allergiker lebensgefährlich. Auch für mich, kein Wespen-Allergiker, wenn mich das blöde Tierchen an einer unglückseligen Stelle sticht. Darum: Ja, ich töte Wespen. Aus Notwehr! Und selbstverständlich nur dann, wenn Flucht keine Option ist.

michael.caplazi@zuonline.ch

KONTRA

Manchmal gehen sie auch mir auf den Wecker, aber deshalb schlage ich Wespen, die von meinem Essen oder Trinken naschen wollen, nicht gleich tot. Nicht einmal, wenn ich von ihnen gestochen wurde. So geschehen im letzten Sommer.

Da hatte sich eine Königin für ihr Nest das Innere einer alten Eisenbahnlaterne in unserem Garten ausgesucht. Dumm war nur, dass die Laterne zu nah an unserem Gartensitzplatz stand und uns das etwas unangenehm war. So entschieden mein Mann und ich, die Laterne weiter draussen im Garten zu platzieren, nicht ohne zuvor einen neugieren Blick in deren Inneres zu werfen. Dazu mussten wir ihren Deckel anheben. Die gelbschwarzen Insekten liessen sich erstaunlicherweise weder durch diese Störung noch durch die Versetzung der Laterne irritieren und blieben ruhig.

Meine Begeisterung war so gross, dass ich das handflächen grosse Nest tags darauf meiner Nachbarin zeigen wollte. Der Deckel war noch nicht einmal richtig angehoben, da hatten mich schon drei Wespen gestochen. Zwei Wochen später der vierte Stich, direkt unter dem rechten Auge, beim Rasenmähen. Vermutlich hatten der Lärm und die Vibration des Bodens die Insekten gestört.

Bezeichnend waren dann die Reaktionen von Menschen aus meinen Umfeld: Auf den Rat, das Nest zu entfernen, schüttelte ich jeweils den Kopf. Worauf mir ein mitleidiger Blick gewiss war, im Stil «selber schuld». Genau! Ich war selber schuld. Die Wespen stachen nicht grundlos, sie hatten nur ihr Nest verteidigt.

Zudem vergessen viele, dass Wespen Nützlinge sind. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Bestäubung von Doldengewächsen, und auf ihrer Nahrungsliste stehen auch Mücken und Fliegen. Ein Wespenvolk von 1000 Exemplaren vertilgt bis zu 500 Gramm Insekten pro Tag. Mit den Wespen in unserem Garten habe ich im letzten Sommer übrigens einen Pakt geschlossen: «Ich tu’ euch nichts, dann tut ihr mir auch nichts».

Natürlich wollten sie dieses Jahr wieder ihr altes Nest in der Laterne besiedeln, nur dass wir ihnen den Zugang dazu versperrt haben. Das Nest habe ich aufbewahrt – für mich ein Wunderwerk. Und was den Pakt anbelangt: Seither hat mich keines der Tiere mehr angegriffen – weder beim Rasen mähen, noch beim Beobachten ihres emsigen Treibens im neuen Nest. Auch das befindet sich wieder in unmittelbarer Nähe unseres Gartensitzplatzes...

petra.zuercher@zuonline.ch

