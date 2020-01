Darum muss der Flughafen wohl bald seine Pisten umbenennen

Nichts gilt in der Orientierung und Navigation als so sicher wie ein Kompass, sei es auf Wanderungen, auf hoher See oder in der Luftfahrt. Man darf davon ausgehen, dass die Kompassnadel jederzeit die Nord-Süd-Achse anzeigt – ausser natürlich, wenn man sich direkt auf den Polen selbst befindet.

Während der geographische Norden stets am selben Ort bleibt, bewegt sich dagegen der magnetische Nordpol ständig. Im Laufe des 20. Jahrhunderts legte er noch zehn bis 15 Kilometer pro Jahr zurück, seit den 1990er-Jahren wandert er rund 50 Kilometer pro Jahr. Aktuell bewegt er sich gemäss dem amerikanischen National Center for Environmental Information auf die nordsibirische Halbinsel Taimyr zu. Die Berechnungen, wie sich der magnetische Nordpol bewegt, werden in der Wissenschaft im Weltmagnetmodell («World Magnetic Model», kurz WMM) zusammengefasst und regelmässig überprüft. Dieses gilt als geomagnetisches Standardmodell der Erde – und findet auch im Alltag Anwendung: Beispielsweise Smartphones setzen bei Navigations- und Standortdiensten darauf.

Für Flughäfen zentral

Insbesondere auf die Navigation haben die Verschiebungen des magnetischen Nordpols – und vor allem die Entfernung zum geografischen Nordpol – grossen Einfluss. Sie ist für Pilotinnen und Piloten ein wichtiges Instrument. Zwar greift die Luftfahrt für Standortbestimmungen vor allem auf das satellitengestützte GPS zurück. Doch dies zeigt die Flugrichtung nur an, wenn sich das Flugzeug bewegt – und es ist je nach Wetterbedingungen anfällig für Störsignale. Deshalb ergänzen Kompasse das Instrumentarium im Cockpit.

Flughäfen müssen jedoch auch wegen ihrer Pistenbezeichnungen über das WMM Bescheid wissen. Denn auf der ganzen Welt werden Pisten gemäss ihrer Ausrichtung in Grad benannt: Am Flughafen Zürich sind dies aktuell die Pisten 10/28 (ausgerichtet 100/280 Grad, bekannt als Westpiste), 14/32 (140/320 Grad, bekannt als V-Piste) und 16/34 (160/340 Grad, bekannt als Blindlandepiste). Diese Angaben sind durch die magnetische Nordpolverschiebung mit der Zeit nicht mehr korrekt.

«Das Projekt wird von uns als Flughafenbetreiberin geführt, zusammen mit der Flugsicherung Skyguide.»Sonja Zöchling,

Mediensprecherin Flughafen Zürich AG

Gemäss eines Artikels auf der Plattform «Aerotelegraph» prüft der Flughafen Zürich deshalb, ob die Pisten umbenannt werden müssten. Sonja Zöchling, Mediensprecherin der Flughafen Zürich AG, hält fest, dass man sich der Problematik bewusst sei. Sie bestätigt, dass alle drei Pisten von Umbenennungen betroffen wären. Konkretes gebe es jedoch noch nicht zu sagen, so Zöchling weiter. «Das Projekt wird von uns als Flughafenbetreiberin geführt, zusammen mit der Flugsicherung Skyguide. In einer ersten Phase geht es um die Erstellung eines Konzepts.» Allerdings habe die Thematik am Flughafen Zürich nicht oberste Priorität.

Basel und Genf gingen voran

Was für den Flughafen Zürich ein absolutes Novum wäre, ist übrigens anderswo bereits geschehen. Beispielsweise am Flughafen Basel-Mulhouse trägt die Hauptpiste (Nord-Süd) seit dem 25. September 2008 die technische Bezeichnung 15/33 statt 16/34. Grund dafür waren ebenfalls die neuen Werte der magnetischen Variation. Am Genfer Flughafen sind die Neubezeichnungen erst eineinhalb Jahre alt: Im Herbst 2018 entfernte er auf seinen parallelen Pisten das 05/25 sowie o5L/23R und ersetzte es durch 04/22 sowie o4L/22R, wie «Aerotelegraph» weiter festhält.

Weitere Beispiele für das Phänomen liefern etwa Finnland, wo schon vor vier Jahrzehnten am Flughafen Jyväskylä aus Piste 13/31 neu 12/30 und in Mariehamm auf Aland aus 02/20 neu 03/21 wurde. Der Fairbanks International Airport in Alaska bezifferte im Jahr 2009 eine Piste statt 1L-19R neu 2L-20R, und am Tampa International Airport in Florida wurde 2011 aus 18R/36L neu 19R/1L.