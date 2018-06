Das Alterszentrum litt besonders

Mittwoch, 11 Uhr, eine Woche nach dem Unwetter: Eigentlich kommen die Bewohner des Alterszentrums in Schöfflisdorf zu dieser Uhrzeit fürs Mittagessen in die Cafeteria. Doch heute bleiben viele Tische leer. Gerade mal fünf Senioren befinden sich im Saal. Der Grund: Die drei Fahrstühle sind seit dem Unwetter defekt. Also ist die Cafeteria nur noch via Treppe zu erreichen. Für viele Bewohner des Altersheims ist dieser Weg zu beschwerlich. Immerhin einer der beiden Fahrstühle kann aber bald wieder in Betrieb genommen werden.

Auch die Alterswohnungen wurden durch die Wassermassen arg in Mitleidenschaft gezogen. Georg Vischer, Geschäftsleiter des Alterszentrums, sagt: «Wir müssen die Böden herausreissen, trocknen lassen und neu verlegen.» Weil das viel Zeit in Anspruch nehmen wird, müssen die Senioren ihre Wohnungen auf unbestimmte Zeit verlassen. Einige von ihnen finden bei Verwandten Unterschlupf, andere werden ins Gesundheitszentrum nach Dielsdorf verlegt. Solche Veränderungen seien gerade für demente Personen sehr schwerwiegend, sagt Vischer.

«Ich bin umgefallen»

Auch die 90-jährige Elisabeth Gretler muss ihre Wohnung verlassen. Wie schwer ihr das fällt, erkennt man daran, dass sie trotz aufgerissenem Boden noch immer in ihren vier Wänden bleiben will. Ein Glück funktioniert ihr Fernseher noch. Auf dem roten Stoffsofa liegt ein aufgeschlagenes Magazin mit dem TV-Programm. Immerhin ein wenig Ablenkung.

«Ich war in der Wohnung, da kamen ganz viele Hagelkörner», erzählt sie. Ihr sei nichts anderes übrig geblieben als zu warten, bis der Sturm wieder vorbei war. Die ganze Wohnung stand unter Wasser. «Ich bin sogar einmal umgefallen», sagt sie und krempelt den Ärmel ihres Kleides hoch. An ihrer Schulter hat sich ein grosser Bluterguss gebildet.

Auf dem Tischchen vor dem Fernsehen liegt eine Schachtel. Darin befinden sich Fotos. Nicht auszudenken, wie schlimm es für Elisabeth Gretler gewesen wäre, wenn diese wertvollen Erinnerungsstücke vom Wasser weggespült worden wären.

Ihre Habseligkeiten sind verpackt in Kartonschachteln bereit zum Umzug. «Meine Tochter half mir, alles einzupacken. Alleine hätte ich das nicht geschafft.»

Eine Million Franken Schaden

Alexander Fischer amtet als Hauswart und technischer Dienst im Alterszentrum. Er ist einer von 25 Mitgliedern, die der Bagatellgruppe der Feuerwehr Wehntal angehören. «Wir rücken jährlich 60 bis 70 mal aus.» Meist handle es sich dabei nur um kleinere Einsätze. Auch er stand nach dem Unwetter fast pausenlos im Einsatz. «Zuerst rückte ich ins Depot in Niederweningen ein, danach machte ich mich mit vier Kollegen auf den Weg zum Alterszentrum.» Dort retteten sie, was überhaupt noch zu retten war. Fischer kam in dieser Nacht auf gerade mal vier Stunden Schlaf. «Am Morgen begab ich mich direkt wieder zum Alterszentrum.»

Zuerst rechnete man mit Schäden in der Höhe von 100 000 Franken. Inzwischen sei die Schadensumme aber auf über eine Million Franken angestiegen. «Viele Schäden kamen noch gar nicht richtig zum Vorschein», sagt Geschäftsleiter Georg Vischer.

Dank an Arbeitgeber

65 von 80 Angehörigen der Feuerwehr Wehntal standen nach dem Unwetter im Einsatz. Die meisten von ihnen fehlten zwei bis drei Tage an ihrem Arbeitsplatz. Sibylle Hauser, Präsidentin des Zweckverbandes der Feuerwehr Wehntal, ist den Arbeitgebern dankbar: «Es ist nicht selbstverständlich, dass die Arbeitgeber so verständnisvoll mit der Situation umgehen.» Vor allem für kleinere Betriebe stelle der Ausfall einer Arbeitskraft eine grosse Belastung dar.

«Im Gegensatz zum Zivilschutz oder dem Militär ist das Mitwirken bei der Feuerwehr nämlich freiwillig.» Am Beispiel des Alterszentrums zeige sich aber, dass es durchaus hilfreich ist, wenn Mitarbeiter der Feuerwehr angehören und genau wissen, was zu tun ist. «Deshalb ermuntern wir Gemeindearbeiter immer wieder dazu, sich in den Dienst der Feuerwehr Wehtnal zu stellen», sagt Hauser.

Inzwischen hat sich die Situation im Wehntal einigermassen beruhigt. Doch bis die letzten Spuren des Unwetters verschwunden sind, wird es noch seine Zeit dauern.

In regelmässigen Abständen treffen zudem neue Gewitterwarnungen bei den Wehntaler Gemeinden ein. Die Angst vor einem ähnlich heftigen Unwetter ist jetzt natürlich noch grösser. Georg Vischer sagt: «Ich denke nicht, dass es uns in den nächsten Jahren nochmals so schlimm trifft. Letzte Woche sind zwei Gewitterfronten über dem Wehntal zusammengekommen, was äusserst selten ist.» Schutzmassnahmen habe man deshalb weder im Alterszentrum noch bei der Feuerwehr getroffen. Kommandant Patrice Gosteli sagt: «Wir kennen die neuralgischen Punkte in der Region.

Diese werden wir bei Starkregen weiterhin prüfen und wenn nötig Massnahmen ergreifen.» Gegen Wassermengen wie diesen von letzter Woche sei man aber machtlos und müsse warten, bis das Gewitter vorbeigezogen ist. «Dann ist es auch zu gefährlich, um nach draussen zu gehen.» (Zürcher Unterländer)