Das Arbeiten mit Holz ist eine laute, aber saubere Sache

Gespannt sassen zehn Schulabgänger, teils begleitet von Eltern, im Gewerbezentrum an der Zunstrasse und liessen sich über den Schreinerberuf informieren. Kursleiter Peter Reimann stellte die zwei Ausbildungsmöglichkeiten vor. In einer zweijährigen Lehre zum Schreinerpraktiker erhalten Absolventen, die in der Schule nicht mit Höchstnoten glänzten, grundlegende Kenntnisse des Schreinerhandwerks. Nach dem erfolgreichen Abschluss erhalten sie ein Eidgenössisches Berufsattest.

Die längere, vierjährige Schreinerlehre vermittelt eine fundierte, vielseitige Ausbildung in Theorie und Praxis und den Erwerb des Eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses. In beiden Lehren besuchen die Lernenden wöchentlich einen Tag Berufsschule und während der Ausbildung mehrere Wochen überbetriebliche Kurse in einem der drei kantonalen Ausbildungszentren in Opfikon, Ohringen und Wetzikon.

Aber es blieb nicht nur bei der Information. Die Interessenten durften an verschiedenen Maschinen ein Zopfbrett herstellen. Leise geht es in einer Schreinerwerkstatt nicht zu. Die hochtourigen Maschinen verursachten einiges an Lärm, einen Gehörschutz zu tragen, war daher ratsam. Für Sicherheit und Anweisungen sorgten zwei Lernende im dritten Lehrjahr und ein pensionierter Fachmann. Peter Reimann gab den Jugendlichen auch Tipps, wie sie sich zum Beispiel um einen Schnuppertag oder eine Schnupperwoche bewerben sollen: «Ich rate euch, geht bei einem Schreinereibetrieb persönlich vorbei. Damit ist euer Interesse besser erkennbar als mit einem Mail oder Telefonanruf.»

Pro Einwohner 60 Bäume

Holz ist ein ausserordentliches Material. In den Schweizer Wäldern stehen mehr als 500 Millionen Bäume, pro Einwohner sind das über 60 Bäume. Und die Waldfläche nimmt immer noch, vor allem im Alpengebiet, jährlich um die Fläche des Thunersees zu. Zudem ist Holz ein idealer, CO2-neutraler Energiespeicher. In modernen Betrieben ist das Arbeiten mit Holz eine saubere Sache. Die Maschinen sind mit Absaugvorrichtungen ausgerüstet, Staub und Späne werden zu Briketts gepresst.

Während ihrer Schreinerausbildung kommen die Lernenden aber auch mit vielen anderen Materialien in Berührung, mit Glas, Kunststoffen oder Lacken. Und neben dem Arbeiten mit einfachen Handwerkzeugen wie Hobel und Stechbeitel lernen sie auch die Bedienung von computergesteuerten Maschinen. Nach der Lehre stehen den Absolventen weitere Ausbildungs- und Einsatzmöglichkeiten offen, Fachschulen bis hin zum Studium an einer Fachhochschule.

Eine solide Basis fürs Leben

Nicole Kohler begleitete ihren Sohn an die Informationsveranstaltung in Opfikon. «Ich finde es gut, dass Sol sich für eine handwerkliche Lehre entscheidet. Eine Lehre ist eine solide Basis für das ganze Leben.» Und Schüler Anika aus Rafz hat sich bereits für die Absolvierung einer Schreinerlehre entschieden. Er freut sich auf das Werken mit Holz und das Arbeiten mit Maschinen und verschiedenen Materialien.

Neben der Herstellung des Zopfbrettes fand dann auch noch ein kleiner Wettbewerb statt. Es galt, einen Nagel mit möglichst wenigen Hammerschlägen in einen Holzstamm einzutreiben. Der Sieger erhielt einen Butterzopf auf sein selbst gefertigtes Zopfbrett.

(Zürcher Unterländer)